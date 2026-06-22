Mercados celebran triunfo de Abelardo de la Espriella e inversionistas empiezan a preferir Colombia antes que Chile

El candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella. Foto: archivo

Los mercados colombianos reaccionaron positivamente a los resultados de la segunda vueltas de las elecciones presidenciales que dejaron como ganador al candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, ligeramente de Iván Cepeda, el representante de la izquierda y favorito del actual presidente, Gustavo Petro.

La mejora responde principalmente a un cambio en las expectativas de los inversionistas sobre el país.

“El mercado está interpretando el resultado electoral como una posible nueva etapa con un enfoque más favorable hacia la inversión privada, mayor disciplina fiscal y un impulso a sectores estratégicos como energía e infraestructura”, dijo Agustín Vargas, Analista de mercados de Capitaria.

Tras conocerse el resultado electoral, el dólar abrió por debajo de los $3.400 pesos colombianos, reflejando que parte del mercado estaba incorporando un escenario político más estable y una menor incertidumbre.

En el mercado de bonos también se observó una respuesta favorable. Los títulos de deuda colombiana registraron avances importantes, destacando los bonos soberanos con vencimiento en 2054, que subieron cerca de 0,8 centavos de dólar hasta ubicarse alrededor de los 116,9 centavos.

Este movimiento refleja una menor percepción de riesgo país y una mayor demanda por activos colombianos por parte de inversionistas internacionales.

Esta reacción no aparece de manera aislada. Durante las últimas semanas ya se venía observando una mejora en la percepción de riesgo de Colombia, con mayor demanda por activos locales, recuperación en la renta fija y una apreciación del peso colombiano.

“La reacción inicial ha sido positiva, pero ahora el foco estará en la capacidad del nuevo gobierno para implementar su agenda económica, construir acuerdos políticos y entregar señales concretas en materia de crecimiento, inversión y sostenibilidad fiscal”, agregó el experto.

Andrés Pardo, estratega para América Latina de XP Investments, señaló que existe riesgo de confrontación política dada la estrechez del resultado, mientras que Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital Colombia, afirmó que los mercados estarán atentos a las definiciones del nuevo gabinete y a las señales en materia fiscal, consignó Forbes.

En ese contexto, el MSCI Colcap, el principal indicador de la Bolsa de Bogotá anota una fuerte caída de más de 3% en la jornada local, Sin embargo, acumula un salto de más de 15% en un mes, el cual estuvo marcado por la contienda política que tenía en sus expectativas el posible triunfo del representante del movimiento Defensores de la Patria.

Prefieren a Colombia antes que Chile

Esta alza se da en un contexto general más favorable sobre Colombia. La semana pasada, antes de las elecciones, una encuesta de gestores de fondos de América Latina de Bank of America reveló un cambio en las perspectivas de los inversionistas, con preferencias para Argentina y Colombia, país que desplazó a Chile.

Dentro de los mercados andinos, Colombia pasó a ocupar el primer lugar en las preferencias de los inversionistas. Ante la consulta sobre qué países andinos podrían superar al resto de América Latina en los próximos seis meses, los participantes consideraron que Colombia podría tener un desempeño superior.

En la medición anterior, la preferencia se inclinaba hacia Chile, de acuerdo al reporte de la institución estadounidense que reprodujo Bloomberg Línea.

Perú se ubicó por detrás de Colombia, mientras que el respaldo a Chile disminuyó de forma significativa respecto al sondeo de mayo.

La visión sobre Argentina también se mantuvo favorable. Según la encuesta, los participantes son positivos sobre los precios de los activos en Argentina en los próximos seis meses, con un aumento en la proporción de inversionistas que espera nuevas mejoras en las valuaciones.