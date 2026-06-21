Presidente Kast felicita a Abelardo de la Espriella tras victoria electoral en Colombia mientras continúan los escrutinios oficiales

Las reacciones internacionales no tardaron en llegar luego de que el abogado y candidato del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, se impusiera en el preconteo de la segunda vuelta presidencial de Colombia.

Entre quienes manifestaron públicamente su respaldo al resultado estuvieron el presidente José Antonio Kast, al igual que su par argentino Javier Milei y los mandatarios de Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña.

A través de sus redes sociales, Kast felicitó al candidato colombiano por su desempeño electoral y afirmó que su llegada a la Casa de Nariño marcaría el inicio de una nueva etapa para el país sudamericano.

“Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria”, dijo.

Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria @ABDELAESPRIELLA !! — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 21, 2026

Desde Argentina, el presidente Javier Milei también celebró el resultado preliminar y lo interpretó como una señal de avance de las ideas liberales y conservadoras en la región.

“EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!! Felicito enormemente a Abelardo De La Espriella por su histórica victoria en Colombia”, escribió.

El mandatario argentino sostuvo además que “hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, añadiendo que “la libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

En la misma línea se manifestó el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien destacó la relevancia del resultado para la seguridad regional.

“Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo De La Espriella por esta victoria”, afirmó.

Noboa agregó que ambos países comparten “la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”.

Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por esta victoria.



Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 21, 2026

En tanto, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, manifestó: “Mis felicitaciones a Abelardo de la Espriella por esta importante victoria. El respaldo ciudadano refleja la confianza de millones de colombianos en una visión de futuro basada en la libertad, las oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones”.

Mis felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por esta importante victoria. El respaldo ciudadano refleja la confianza de millones de colombianos en una visión de futuro basada en la libertad, las oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones. — Santiago Peña (@SantiPenap) June 21, 2026

Ajustado resultado electoral

Las felicitaciones internacionales fueron apareciendo luego de que De la Espriella apareciera como vencedor en el preconteo de la segunda vuelta presidencial realizada este domingo.

Con el 99,92% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional, el candidato de Defensores de la Patria alcanzaba 12.951.389 votos, equivalentes al 49,65% de los sufragios.

Su contendor, el senador Iván Cepeda, representante del oficialista Pacto Histórico y aliado del presidente Gustavo Petro, obtenía 12.702.941 votos, correspondientes al 48,70%.

La diferencia entre ambos candidatos se mantenía por debajo de los 300 mil votos, en una elección marcada por una alta participación y una estrecha disputa entre los bloques políticos.

Petro llama a esperar el escrutinio definitivo

Pese al resultado del conteo preliminar, el presidente colombiano Gustavo Petro llamó a la cautela y aseguró que aún no es posible determinar oficialmente quién será el próximo mandatario del país.

A través de la red social X, el gobernante advirtió sobre presuntas irregularidades detectadas durante el proceso electoral y sostuvo que estas deberán ser revisadas por las autoridades competentes.

“Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades”, escribió Petro, quien además pidió impugnar las mesas cuyos formularios carezcan de la firma de los jurados electorales.

El mandatario también enfatizó que la estrecha diferencia entre los candidatos hace indispensable esperar el desarrollo completo del escrutinio oficial.