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    Expresidentes colombianos destacan triunfo de Abelardo de la Espriella y Uribe acusa a Petro de “compra de votos e imposición de grupos narcoterroristas”

    Los exmandatarios de derecha felicitaron al vencedor del balotaje, afirmando que con su victoria, el país cafetero recuperará su condición "democrática", la que acusan fue mancillada con la actual administración de Gustavo Petro.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    Los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana reaccionaron este domingo al triunfo electoral de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial, que lo enfrentó al oficialista Iván Cepeda.

    Con el 99,45% de las mesas escrutadas, De la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, obtuvo un total de 12.901.860, es decir, 49,67% de los votos. En tanto, el izquierdista Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y aliado del actual mandatario, Gustavo Petro, obtuvo 12.649,859, equivalentes, 48,69%.

    A través de sus cuentas en X, los exjefes de Estado reaccionaron a los resultados electorales.

    Álvaro Uribe. Lina Gasca

    Uribe, destacó el triunfo de la fórmula compuesta por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

    “Ganaron el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo, a Iván Cepeda que tuvo el apoyo de la campaña ilegal del gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda“, acusó Uribe.

    “Estamos seguros que el doctor De la Espriella hará un gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos. No podemos permitir más trampas del Petro-Chavismo”, reclamó el expresidente de Colombia entre los años 2002 y 2010, durante dos períodos consecutivos.

    18/06/2024 IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, EX PRESIDENTE DE COLOMBIA MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    A su vez, el también derechista Iván Duque, felicitó el triunfo de De la Espriella y del nuevo vicepresidente José Manuel Restrepo.

    “Les deseamos éxito en su gestión”, señaló, quien también extendió sus felicitaciones a la Registraduría Nacional del Estado Civil “por unas elecciones libres y transparentes”, agregó el otrotra mandatario entre los años 2018 y 2022.

    Quien también se sumó a celebrar el triunfo de De la Espriella, fue el expresidente Andrés Pastrana, quien gobernó Colombia entre los años 1998 y 2002.

    “Con el triunfo de Aberlardo de la Espriella, Colombia retoma el camino de la institucionalidad y se fortalece la democracia. Felicitaciones a él, a José Manuel Restrepo y sus familias”, destacó al miembro del Partido Conversador Colombiano.

    Andrés Pastrana.
    Más sobre:ColombiaSegunda VueltaÁlvaro UribeIván DuqueAndrés PastranaAbelardo de la Espriella

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