Abelardo de la Espriella es el próximo presidente de Colombia y pone fin al ciclo de Petro

Abelardo de la Espriella, abogado colombiano y candidato presidencial de derecha, interviene durante la convención del movimiento político "Defensores de la Patria" en el Movistar Arena, en Bogotá, Colombia, el 3 de noviembre de 2025. Foto: Archivo

El candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella ganó este domingo el preconteo de la segunda vuelta en Colombia divulgado por la Registraduría, mientras que su rival, el oficialista Iván Cepeda, reconoció ese resultado pero invocó a esperar el escrutinio final vinculante.

De la Espriella alcanzó el 49,65% de los votos, casi un punto más que Cepeda (48,71%), según el conteo previsional, con una diferencia de menos de 250.000 sufragios.

Su victoria representa uno de los mayores remezones políticos de los últimos años en el país; un abogado sin experiencia en cargos públicos, pero con un discurso frontal contra Gustavo Petro y su proyecto político, ahora llegará hasta la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030.

De la Espriella celebró los datos de la Registraduría, pidió defender los votos y aseguró que ya recibió felicitaciones de líderes internacionales, entre ellos Donald Trump. “Estamos felices. Les presento al próximo vicepresidente”, dijo junto a su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, en una transmisión por redes sociales.

El líder ultraderechista afirmó que “muchos países” se están pronunciando sobre la votación. “Acabo de hablar hace unos pocos minutos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ha manifestado su apoyo, su reconocimiento a nuestra victoria”, declaró.

“Estamos agradecidos con Dios por este milagro que ha obrado en tanta situación compleja”, agregó De la Espriella, con acusaciones al partido oficialista. “Pudimos derrotar al régimen, eso es épico y solo es posible con el favor de Dios”, indicó. Además, agradeció a sus más de 13 millones de votantes, calificó de “histórica” la votación y aseguró que “va a cambiar para siempre la historia de Colombia”.

Por su parte, Iván Cepeda reconoció los resultados, aunque señaló que iban a impugnar mesas.“El Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, todos nuestros dirigentes somos demócratas. Lejos de nosotros el autoritarismo y la arbitrariedad. El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que aún no es oficial y no vinculante. Reconocemos su primer resultado. Nuestro grupo de testigos está procediendo a impugnar 33 mil mesas en todo el país”, dijo Cepeda tras conocer los resultados al hablar con sus adherentes.

Más de 41 millones de colombianos estuvieron convocados a votar el domingo en el balotaje, considerado uno de los más polarizados de los últimos años, debido a que los electores decidieron su voto entre el movimiento político de izquierda que gobierna el país y un candidato outsider de derecha respaldado por el presidente Donald Trump.

Según datos de la Registraduría, participaron más de 26 millones de votantes, los que corresponde al 63,42% del padrón electoral, una de las tasas más altas en la historia del país. Mientras que en la primera vuelta, la cifra fue 57,88%. Escrutinio

Durante la jornada, De la Espriella votó en Barranquilla, vestido con una camiseta de la selección colombiana y un sombrero panamá adornado con una cinta tricolor. Allí se mostró confiado en el resultado y afirmó que su sector iba a “derrotar al régimen”. Desde allí también esperó los resultados.

El candidato llegó a la segunda vuelta como favorito en las encuestas. En la primera vuelta, realizada el 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,78% de los sufragios. Cepeda, en tanto, alcanzó 9,7 millones, con el 40,98%. La participación en esa jornada fue de 57,88%.

Pocos minutos después del cierre de las urnas, De la Espriella subió a su cuenta de X un video en el que se comprometía a ser el “reconstructor de la patria”. “A pesar de que tenemos la gente más trabajadora, todos los microclimas, toda la flora y la fauna, ¿por qué no hemos podido ser una nación que se convierta en lo que está llamada a ser: próspera y segura?”, decía tras echar la culpa a los “políticos tradicionales”.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

“No fue una votación entre dos candidatos sino entre dos visiones de país totalmente antagónicas. Y un país no sale adelante si no se comparte y se consolida una visión de futuro y bienestar. Una nación irreversiblemente dividida tiene grandes fragilidades y es muy posible que la izquierda, experta en oposición (violenta y pacífica, armada y desarmada, legítima e ilegítima) intente alcanzar en la calle lo que no logró conseguir en las urnas. El Dr. Abelardo tendrá que cumplirle al país y a su electorado e imponer el orden constitucional y democrático”, escribió en su cuenta de X, Rodrigo Pombo, abogado y académico colombiano.

“De tal manera que estamos en presencia de una certidumbre frente a la inseguridad, la violencia y la incertidumbre comunitaria. Una suerte de guerra civil contemporánea: por otros medios y otros vehículos, pero en el mismo marco de una sociedad irreconciliable. Esa situación nos aboca, dirán sus promotores, a una solución pacífica, otra vez mediante votación, para arbitrar el problema. A eso lo llamarán la legitimación constituyente de una Asamblea Nacional Constituyente”, añadió.

Escrutinio

En la misma línea que las declaraciones de Cepeda, el presidente Gustavo Petro habló sobre los resultados preliminares de la Registraduría de la segunda vuelta y dio a entender que esperará al escrutinio oficial, que está a cargo de jueces.

“Vamos a escrutinios”, dijo el mandatario en X. Petro, quien nunca reconoció oficialmente los resultados de la primera vuelta, también pidió en esa votación los resultados de las comisiones integradoras, que están integradas por jueces y notarios que resuelven controversias y actas observadas. El presidente puso en duda el preconteo de la Registraduría, que finalmente tuvo una coincidencia de más de 99,9%.

El preconteo es la primera fase de divulgación de resultados tras el cierre de las urnas. En este proceso, los jurados de votación cuentan los votos en cada mesa y reportan los datos de forma rápida a la Registraduría, que los consolida y publica boletines preliminares para informar a la ciudadanía sobre el desarrollo de la jornada.

Sin embargo, este procedimiento no tiene valor jurídico. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el preconteo es exclusivamente informativo y no puede ser usado como base para decisiones legales o demandas electorales, debido a que puede presentar diferencias con los resultados finales.

El escrutinio, en cambio, es el proceso oficial y vinculante. Allí se revisan los formularios E-14 diligenciados en cada mesa de votación y se realiza una verificación detallada de los votos. Este proceso está a cargo de las comisiones escrutadoras y del Consejo Nacional Electoral, y es el único que tiene validez jurídica para definir resultados y asignación de curules o cargos.

Colombia votó, el domingo, la séptima segunda vuelta presidencial de su historia con resultados estrechos. La diferencia en la segunda vuelta presidencial es de menos de un punto porcentual.

Desde que la Constitución de 1991 introdujo la segunda vuelta —que se activa cuando ningún candidato supera la mitad más uno de los votos en la primera vuelta—, los colombianos han definido a su presidente en este escenario en seis ocasiones: 1994, 1998, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. En 2002 y 2006, Álvaro Uribe Vélez ganó en primera vuelta. De esas siete definiciones, cinco, incluida la de este domingo, se resolvieron por diferencias inferiores al millón de votos.

Reacciones

Colombia se sumó así a la tendencia en la región que ha ido sumando gobiernos de derecha. Como es el caso de Argentina, Chile, Bolivia, y en Perú, la candidata Keiko Fujimori lidera el conteo de la ONPE. “El león y el tigre rugen en América Latina”, escribió el presidente de Argentina, Javier Milei.

“Acabo de hablar con el presidente electo de Colombia, @ABDELAESPRIELLA, para felicitarlo por su victoria electoral. La administración Trump espera trabajar estrechamente con su próxima administración para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. A Colombia le esperan días mejores”, escribió en X, el secretario de Estado, Marco Rubio.

Just spoke to Colombian President-Elect @ABDELAESPRIELLA to congratulate him on his electoral victory.



The Trump Administration looks forward to working closely with your incoming administration to advance regional security cooperation, end illegal immigration to the United… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 22, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un escueto mensaje sobre su reacción tras la victoria de Abelardo de la Espriella en el preconteo en Colombia. “Él ganó, GRANDE”, dijo en una publicación en Truth Social junto a un enlace a una noticia sobre la ventaja de De la Espriella y que destaca que había recibido el apoyo del mandatario estadounidense.

Por su parte, el mandatario argentino Javier Milei, fue de los primeros en felicitar al candidato del movimiento Defensores de la Patria. “El león y el tigre rugen en Latinoamérica”, escribió Milei en sus redes sociales en alusión a sus respectivos apodos. “Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, añadió.

Daniel Noboa de Ecuador afirmó que “Colombia eligió el orden sobre la impunidad” y felicitó a De la Espriella. “Compartimos la convicción de que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”, expresó.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, escribió: “Felicito a Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad”.

Mientras que el el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, saludó a De la Espriella por la “importante victoria” y le deseó “el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, comentó: “Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad que asume al frente de su país”.