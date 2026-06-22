SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Contraloría detecta vertimiento de aguas servidas al río Palena: envió antecedentes a la fiscalía

    Las aguas contaminadas fueron vertidas al cauce mediante un sistema de by-pass hidráulico que desvió los líquidos residuales al estero, sin pasar por el respectivo tratamiento. La CGR instruirá un sumario en la Municipalidad de Palena y la Seremi de Salud de Los Lagos.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Un hallazgo que podría ser un atentado al medio ambiente dio a conocer la Contraloría. El organismo detectó aguas servidas provenientes del alcantarillado de Palena, en la Región de Los Lagos, que llegaron directamente al estero La Culebra, que desemboca en el río Palena.

    La Contraloría Regional llegó a este descubrimiento al fiscalizar la operación de la planta de tratamiento de aguas servidas y su disposición.

    Según la investigación, las aguas servidas fueron vertidas al cauce mediante un sistema de by-pass hidráulico que desvió los líquidos residuales al estero, sin pasar por el respectivo tratamiento.

    Debido a la gravedad del hallazgo por su potencial afectación al medio ambiente y a la salud de las personas, la CGR instruirá un sumario en la Municipalidad de Palena y la Seremi de Salud de Los Lagos para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos. Esto, además de remitir el informe al Ministerio Público, ya que lo detectado podría ser constitutivo de un eventual atentado contra el medio ambiente.

    Otro de los hallazgos de la auditoría dice relación con que la Municipalidad de Palena no ha cumplido con ninguna de las disposiciones establecidas por la Secretaría Regional de Salud, que autorizó el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y estableció los parámetros de emisión que debía cumplir la infraestructura y su plan de monitoreo, tarea que era de responsabilidad exclusiva del municipio como propietaria del sistema.

    Se constató que en el contrato “Conservación Red Aguas Servidas y Planta de Tratamiento”, la Municipalidad de Palena pagó la supervisión y operación garantizada, sin tener la documentación de respaldo que acreditara la ejecución efectiva de los trabajos asociados.

    El municipio no cobró la multa asociada a la falta de renovación de la boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato “Conservación Red Aguas Servidas y Planta de Tratamiento”, el cual tuvo dos modificaciones por aumento de plazos sin que se haya actualizado la vigencia del instrumento de caución.

    Acciones derivadas al municipio

    La Contraloría le dio 30 días hábiles a la Municipalidad de Palena para que acredite las gestiones realizadas para evitar el vertimiento de aguas servidas no tratadas al estero La Culebra y río Palena.

    Por otro lado, deberá acreditar documentadamente, las acciones realizadas para dar cumplimiento de las disposiciones establecidas por la SEREMI de Salud, para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas con énfasis en la aplicación del plan de monitoreo de los parámetros sanitarios exigidos.

    Por lo anteriormente expuesto, este Organismo de Control formulará dos reparos. Uno por $8.353.800, por el pago de la supervisión y operación garantizada, sin tener la documentación de respaldo; y otro por $81.267.096, correspondiente a la multa asociada a la falta de renovación de la boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato.

    Más sobre:ContraloríaAguas servidasrío PalenaRegión de Los LagosPalena

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno anuncia querellas: evacúan el GAM, Juzgados Civiles y Centro de Justicia por amenazas de bomba

    Exministros de Hacienda Marfán y Velasco presentan sus reparos de la AC contra Nicolás Grau ante la comisión revisora

    Tribunal rechaza arresto domiciliario para conductor detenido por circular a 264 km/h en autopista Costanera Norte

    CFA reitera advertencia por deuda pública y dice que podría superar el nivel prudente entre 2027 y 2030

    Resistencia del PC hace fracasar contrapropuesta común de la oposición a megarreforma

    “No hay vuelta atrás”: así se armó el impactante regreso de House of the Dragon

    Lo más leído

    1.
    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    2.
    Torrealba no se rinde: exalcalde pide reabrir investigación y enumera diligencias contra su círculo de hierro

    Torrealba no se rinde: exalcalde pide reabrir investigación y enumera diligencias contra su círculo de hierro

    3.
    Finaliza juicio por corrupción en la Corporación Municipal de La Serena: Fiscalía estima defraudación en $760 millones

    Finaliza juicio por corrupción en la Corporación Municipal de La Serena: Fiscalía estima defraudación en $760 millones

    4.
    Alcaldes aceleran negociación por contribuciones: nueva propuesta excluye de pago total a quienes ganan menos de $3 millones

    Alcaldes aceleran negociación por contribuciones: nueva propuesta excluye de pago total a quienes ganan menos de $3 millones

    5.
    Alcalde de Independencia advierte dificultades y riesgos en búsqueda de menores haitianos: “Debió haber sido confidencial y poco pública”

    Alcalde de Independencia advierte dificultades y riesgos en búsqueda de menores haitianos: “Debió haber sido confidencial y poco pública”

    6.
    Tribunal rechaza arresto domiciliario para conductor detenido por circular a 264 km/h en autopista Costanera Norte

    Tribunal rechaza arresto domiciliario para conductor detenido por circular a 264 km/h en autopista Costanera Norte

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Senegal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Senegal en TV y streaming

    Rating del domingo 21 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 21 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Gobierno anuncia querellas: evacúan el GAM, Juzgados Civiles y Centro de Justicia por amenazas de bomba
    Chile

    Gobierno anuncia querellas: evacúan el GAM, Juzgados Civiles y Centro de Justicia por amenazas de bomba

    Exministros de Hacienda Marfán y Velasco presentan sus reparos de la AC contra Nicolás Grau ante la comisión revisora

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    CFA reitera advertencia por deuda pública y dice que podría superar el nivel prudente entre 2027 y 2030
    Negocios

    CFA reitera advertencia por deuda pública y dice que podría superar el nivel prudente entre 2027 y 2030

    Biministro Mas prevé mayor creación de empleo privado en el mediano plazo

    Los acreedores de Sartor por casi $30 mil millones: matriz de Isapre Nueva Masvida, Michael Clark y BCI

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)
    Tendencias

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)

    Frío intenso, heladas y, ¿lluvia? El pronóstico para la Región Metropolitana y zona central para estos días

    Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio

    Como ante el Real Madrid en 2017: así fue el tanto que convirtió a Lionel Messi en el máximo goleador de los Mundiales
    El Deportivo

    Como ante el Real Madrid en 2017: así fue el tanto que convirtió a Lionel Messi en el máximo goleador de los Mundiales

    Leyenda en solitario: Lionel Messi anota ante Austria, supera a Miroslav Klose y es el goleador histórico de los Mundiales

    Con el camarín roto y obligado a ganarle a España: el difícil presente de Marcelo Bielsa con Uruguay en el Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    “No hay vuelta atrás”: así se armó el impactante regreso de House of the Dragon
    Cultura y entretención

    “No hay vuelta atrás”: así se armó el impactante regreso de House of the Dragon

    We Tripantu, el significado del mal llamado “año nuevo mapuche” y su celebración en el país

    La saga de El Padrino tendrá un nuevo episodio centrado en las mujeres del clan Corleone

    La estrategia legal de Iván Cepeda para impugnar los resultados de las elecciones
    Mundo

    La estrategia legal de Iván Cepeda para impugnar los resultados de las elecciones

    Estados Unidos autoriza la venta de petróleo iraní durante dos meses ante el avance de las negociaciones

    Zelenski agradece a Starmer su compromiso con Ucrania y desea a Reino Unido “todo el éxito” en su nueva etapa

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago