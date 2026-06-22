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    Francia restringe el consumo de alcohol en público en zonas de “alerta roja”, mientras la ola de calor derrite a Europa

    Esta medida coincidió con el inicio de la Fiesta de la Música y la ola de calor que azota a varias partes de Europa. Los servicios de emergencia y las Fuerzas Armadas también fueron alertados por posibles incendios forestales, y el gobierno de Emmanuel Macron anunció medidas sin precedentes para el lunes, cuando la mitad de Francia prevé alcanzar temperaturas máximas de 40 ºC.

    Por 
    France 24
    Varias personas se refrescan a la sombra de un árbol en el Jardín de las Tullerías, en París, el 19 de junio de 2025, mientras una ola de calor azota Francia. Foto: Archivo THOMAS SAMSON

    Francia ha puesto a los servicios de emergencia y a las Fuerzas Armadas en alerta por incendios forestales, ha restringido el consumo de alcohol en público y ha cancelado algunos eventos deportivos al aire libre para hacer frente a la ola de calor que azota varias partes de Europa.

    Aproximadamente un tercio del país se encuentra bajo la alerta roja por calor emitida por el Servicio Meteorológico Nacional este domingo 21 de junio. Las temperaturas son elevadas en todo el territorio galo y se espera que alcancen los 40 grados centígrados en algunas áreas, en una nación en la que el uso de aire acondicionado no está muy extendido.

    Por primera vez, la máxima advertencia por calor en Francia regirá en la mitad del país el lunes 22, ya que se espera que las temperaturas, bajo la intensa ola de calor, sigan subiendo.

    Treinta y cinco departamentos —aproximadamente un tercio del territorio— ya se encontraban bajo la máxima alerta por calor el domingo. El lunes, esa cifra aumentará a 49 departamentos, un nuevo récord, con otros 40 bajo alerta naranja.

    Según estimaciones de la agencia AFP, más del 90% de la población francesa —más de 63 millones de personas— se verá afectada por el calor en el inicio de la semana.

    “Nos enfrentamos a un episodio particularmente intenso y que se ha producido inusualmente pronto”, declaró Mathieu Lefèvre, ministro de Transición Ecológica, instando a extremar la precaución.

    Bailarines se refrescan con sus fans mientras participan en la "Fête de la Musique" (Festival de la Música de verano francés) durante una ola de calor en París el 21 de junio de 2025. Foto: Archivo ROMAIN PERROCHEAU

    El presidente Emmanuel Macron llamó el domingo a los franceses a “cuidar de los demás”, especialmente de los ancianos, los niños y las personas aisladas o vulnerables.

    El servicio meteorológico Météo-France advirtió que las temperaturas podrían alcanzar los 41 °C en algunas zonas el domingo, ya que Francia se encuentra en el epicentro de una anomalía térmica que también afecta al sur de Reino Unido, España y Portugal.

    Fiesta de la Música

    A pesar del empeoramiento de la ola de calor, Francia celebró el domingo la tradicional Fiesta de la Música (‘Fête de la Musique’), en la que los músicos toman las calles mientras los asistentes celebran el inicio del verano hasta altas horas de la noche.

    Si bien algunas ciudades francesas cancelaron los eventos callejeros, en otras, como París, Lyon y Estrasburgo, las celebraciones se llevaron a cabo en su mayoría.

    El Museo del Louvre en París, por ejemplo, anunció la cancelación del concierto gratuito previsto bajo su famosa pirámide de cristal debido a la ola de calor.

    Para minimizar los riesgos para la salud y prevenir posibles disturbios públicos, el gobierno anunció la prohibición del consumo de alcohol en lugares públicos durante las festividades en los departamentos en alerta roja.

    El Gobierno francés indicó que correspondería a los organizadores locales de eventos adaptar las festividades fuera de las zonas en alerta roja, pero que no se servirá alcohol en los eventos administrados por el Estado.

    El año pasado, cerca de dos millones de personas asistieron a las fiestas de música callejera del 21 de junio solo en París, muchas de ellas procedentes del Reino Unido.

    Para garantizar la seguridad pública, las autoridades han desplegado 4.800 policías y gendarmes, junto con 2.500 bomberos, en la capital y sus alrededores.

    También se prohibirán las concentraciones en las orillas bajas del río Sena para reducir el riesgo de que la gente caiga al agua.

    Asimismo, el lunes, 845 escuelas francesas cerrarán debido a la canícula, mientras que otras 1800 modificaron su horario escolar para adaptarse a las condiciones climáticas.

    Medidas en otros países

    En la vecina España, 13 de las 17 regiones se encontraban en alerta naranja el domingo, mientras que el norteño País Vasco, limítrofe con Francia, estaba en alerta roja.

    Además, la retransmisión pública del partido del Mundial entre España y Arabia Saudita en Madrid fue cancelada después de que la agencia meteorológica nacional AEMET pronosticara temperaturas que podrían alcanzar los 40 °C en la capital.

    El ente meteorológico de Portugal declaró, a su turno, la alerta naranja en tres distritos del interior, advirtiendo de temperaturas de hasta 42 °C.

    Y en el Reino Unido, la Oficina Meteorológica extendió su alerta naranja por calor extremo a gran parte de Inglaterra entre el lunes y el jueves, pronosticando que en algunas zonas podrían alcanzarse los 37 °C o más.

    Las autoridades están especialmente preocupadas por las personas que viven a la intemperie, bajo el intenso calor, y por los ancianos en residencias o aislados en sus hogares. Alrededor de 15.000 personas mayores fallecieron durante la ola de calor de 2003, un suceso devastador para Francia.

    El sábado, el gobierno anunció el refuerzo de las medidas de preparación ante incendios forestales y ordenó una mayor vigilancia del suministro de agua a los numerosos reactores nucleares del país.

    El primer ministro Sébastien Lecornu convocó el sábado una reunión del gobierno sobre la crisis del calor y planeó otra para el domingo, ante lo que el servicio meteorológico nacional calificó como una ola de calor “generalizada, prolongada e intensa”.

    Lecornu ordenó a los ministros que planificaran una mejor adaptación de Francia a las olas de calor en el futuro, incluyendo el uso de aire acondicionado, si fuera necesario.

    Más sobre:Franciaola de calorEmmanuel MacronParísalcoholconsumo

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