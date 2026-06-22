A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Austria en TV y streaming
Las selecciones del Grupo J se miden por la segunda fecha del Mundial 2026.
Este lunes llega el siguiente partido de Argentina en el Mundial 2026, que se mide con Austria por la segunda jornada del Grupo J.
Los trasandinos vienen de imponerse por 3-0 ante Argelia, mientras que su rival hizo lo propio al ganar por 3-1 a Jordania en la primera fecha.
Cuándo juega Argentina vs. Austria
El partido de Argentina contra Austria es este lunes 22 de junio, a las 13:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Dallas de Texas, Estados Unidos.
Dónde ver a Argentina vs. Austria
El partido de Argentina contra Austria se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ en el Plan Premium.
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