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    Alcalde de Independencia advierte dificultades y riesgos en búsqueda de menores haitianos: “Debió haber sido confidencial y poco pública”

    El jefe comunal también señaló que pudo haber sido riesgoso para algunos municipios haber salido así, "sin mucha herramientas, sin mayor antecedentes“ a buscar a los menores a sus domicilios.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, abordó esta jornada en Radio Duna lo complejo que ha significado para los municipios el llevar a cabo la búsqueda de los niños haitianos que habrían ingresado a Chile, presuntamente de manera ilegal, para el proceso de reunificación familiar entre 2024 y 2025.

    En esto, la autoridad comunal apuntó a que la subsecretaría del gobierno anterior en noviembre había oficiado a los municipios advirtiendo de esta situación de viajes de menores desde Haití, sin embargo ahora que se dio a conocer el caso mediante el pre informe de Contraloría, se les hizo entrega de una lista con los menores para poder encontrarlos.

    En el caso de su comuna, detalló, les llegó una lista de 24 niños a buscar, de los cuales hay 9que ya identificaron, 2 que no eran de la comuna, 7 que presentan información incompleta, y 6 que ya no son menores de edad.

    Aquellos encontrados, indicó, estaban todos con su familia, todos escolarizados, “nada anómalo”.

    “Obviamente que uno lo agradece, pero no es motivo para descartar que podrían haber casos complejos dentro de esos 2.100 personas que entraron en estos charters entre enero y mayo”, sostuvo.

    En esto, Iglesias detalló que el proceso de búsqueda se ha realizado “con hartas dificultades” ha su parecer, advirtió, pues “era riesgoso” que los trabajadores llegaran a un domicilio, “con equipos que no están preparados en seguridad”.

    “Entonces también se nos entrega una responsablidad, pero creo que pudo haber sido riesgoso para algunos municipios haber salido así, sin mucha herramientas, sin mayor antecedentes“, expresó.

    Asimismo, indicó que “no era nada descabellado” dudar o tener ciertas inquietudes “cuando habían personas que entraban con 30 niños en un avión”.

    “En el debate migratorio hay mucho discurso rimbombante, pero nadie haciéndose cargo de la realidad de fondo profunda, que es: hay personas en Chile que no sabemos dónde están. Aquí se descubre que son niños solamente de un país, pero esto puede estar replicado en distintos países, en distintas edades, y eso hay que ponerlo sobre la mesa”, reflexionó.

    En esto, el alcalde también sostuvo que se incurrió en un error al hacer esta búsqueda de los menores pública, ya que podrían existir casos complejos y con esto, se les avisó finalmente que los menores estaban siendo buscados. Esta situación también la advirtió en su momento la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.

    “Otro error comunicacional, a mi parecer, fue comentar que estábamos haciendo la búsqueda. Esa búsqueda debió haber sido confidencial y poco pública”, expresó.

    “Si hubo casos de alta complejidad, se les avisó antes, con alcaldes en televisión haciendo operativos. Creo que a veces hay que manejar con cuidado cuestiones como estas”, afirmó.

    Más sobre:Nacionalniños migrantesniños haitianosContraloríaIndependencia

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