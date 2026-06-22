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    Culto

    Al Di Meola regresa a Chile para presentarse en el Nescafé de las Artes

    El reputado músico estadunidense, exponente del jazz fusion, se presentará el próximo 14 de septiembre en el recinto de Manuel Montt. Las entradas ya están disponibles en las boleterías del teatro y el sistema Ticketmaster.

    Por 
    Equipo de Culto
    Adam Kozlowski

    El virtuoso de la guitarra Al Di Meola confirmó una nueva visita a Chile para el próximo 14 de septiembre, con una presentación en el Teatro Nescafé de las Artes.

    Este show forma parte de The Guitarchitect Tour, gira que actualmente lo tiene presentándose por grandes ciudades de Europa y Norteamérica junto a todos los clásicos que ha logrado crear en sus más de cinco décadas de trayectoria musical, así como también reflexiones a las que ha llegado después de una vida ligado a la música.

    Aclamado como uno de los máximos exponentes de la guitarra dentro del jazz fusión, Di Meola llega en el momento de más madurez de toda su carrera. Con un recorrido que comenzó a mediados de los años setenta, el músico ha construido un camino único gracias a una combinación de velocidad, precisión técnica y una profunda sensibilidad melódica.

    Su irrupción en la escena internacional llegó junto a la histórica agrupación Return to Forever, proyecto liderado por Chick Corea que también contó con figuras como Stanley Clarke y Lenny White, todos nombres históricos dentro del jazz. Esta banda se transformó en una de las agrupaciones fundacionales para el desarrollo del jazz fusión.

    Su influencia también ha sido premiada mediante múltiples reconocimientos y distinciones, incluyendo álbumes de oro y platino, un doctorado honoris causa otorgado por la distinguida institución Berklee College of Music, el Premio Miles Davis del Festival Internacional de Jazz de Montreal y una histórica incorporación al Gallery of Greats de Guitar Player Magazine, entre muchos más.

    Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster y en boletería del teatro con los siguientes precios:

    Primeras Filas: $65 mil

    Platea Baja Preferencial: $54 mil

    Platea Baja Central: $48 mil

    Platea Baja Lateral: $44 mil

    Platea Alta Central: $38 mil

    Platea Alta Lateral: $36 mil

    *Los precios no incluyen cargo por servicio.*20% de descuento para los socios de la Comunidad de las Artes.

    Más sobre:Al Di MeolaConciertosTeatro Nescafé de las ArtesJazzMúsicaMúsica Culto

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