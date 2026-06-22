Diputado Schalper: “Chile no puede seguir con la temporada de acusaciones constitucionales porque eso es propio de los países bananeros”

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, reafirmó este lunes su rechazo a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, a la vez que aseguró que “Chile no puede seguir con la temporada de acusaciones constitucionales porque eso es propio de los países bananeros”.

Tras el comité político, el parlamentario abordó los cuestionamientos surgidos desde el Partido Republicano, quienes cuestionaron su decisión de votar en contra de la acusación. Al respecto, Schalper defendió que en un gobierno de unidad deben convivir distintas visiones.

“Lo importante es entender que cuando uno construye un Gobierno de unidad, donde aspira a representar al 58% de los chilenos, tiene que valorar precisamente esa diversidad en la unidad que logra ese porcentaje”, afirmó.

Asimismo, apuntó que “eso es lo que hemos expresado y la verdad es que hemos encontrado bastante sentido común en eso. No me parece que esté diciendo algo muy espectacular”.

“Creo que lo bueno es que ha quedado claro que para construir un gobierno de unidad necesitamos respetar las distintas miradas que han configurado ese 58%”, reiteró.

Schalper además recalcó el respaldo de Renovación Nacional al Gobierno de José Antonio Kast, señalando que “estamos totalmente comprometidos con la agenda del Gobierno. Estamos muy claros de que al Gobierno del presidente Kast le vaya bien, significa que a Chile le va a ir bien”.

Finalmente, frente a la acusación constitucional, reiteró que, a su juicio, no se puede seguir usando de forma tan recurrente. “Chile no puede seguir con la temporada de acusaciones constitucionales porque eso es propio de los países bananeros, y yo al menos no estoy dispuesto a seguir contribuyendo a un tercer período constitucional en donde nos llenamos de acusaciones constitucionales”.

“Yo hago un llamado a todos a que paremos esta dinámica, a que terminemos con el uso indiscriminado de acusaciones constitucionales porque eso es propio de los países bananeros, y al menos yo me la voy a jugar por la estabilidad de Chile“, añadió.