Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Irak en TV y streaming
Las selecciones del Grupo I juegan su segunda jornada del Mundial en Estados Unidos.
La semana comienza con los partidos restantes de la segunda fecha del Mundial, donde llega el turno del cruce entre Francia e Irak por el Grupo I.
El cuadro con Mbappé viene de golear por 3-1 a Senegal, mientras que los iraquíes tuvieron una derrota por 1-4 contra Noruega en el debut.
Cuándo juega Francia vs. Irak
El partido de Francia contra Irak es este lunes 22 de junio, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Filadelfia de Pensilvania, Estados Unidos.
Dónde ver a Francia vs. Irak
El partido de Francia contra Irak se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del cruce va por las plataformas DGO y Paramount+.
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