Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Irak en TV y streaming. Foto referencial Equipe de France de Football

La semana comienza con los partidos restantes de la segunda fecha del Mundial, donde llega el turno del cruce entre Francia e Irak por el Grupo I.

El cuadro con Mbappé viene de golear por 3-1 a Senegal, mientras que los iraquíes tuvieron una derrota por 1-4 contra Noruega en el debut.

Cuándo juega Francia vs. Irak

El partido de Francia contra Irak es este lunes 22 de junio, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Filadelfia de Pensilvania, Estados Unidos.

Dónde ver a Francia vs. Irak

El partido de Francia contra Irak se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del cruce va por las plataformas DGO y Paramount+.