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    Duro golpe para Alemania: pierde a una de sus principales figuras para el resto del Mundial por una grave lesión

    El central Nico Schlotterbeck abandonó en el partido ante Costa de Marfil. Luego de someterse a exámenes, se confirmó el lapidario diagnóstico.

     
    Nico Schlotterbeck (15) sufrió una grave lesión que lo marginará de lo que resta del Mundial.

    Entremedio de los festejos por su clasificación a la siguiente fase, Alemania recibió una dura noticia de cara a lo que resta del Mundial. Se trata de la baja del central Nico Schlotterbeck, quien tuvo que ser sustituido al final del primer tiempo en la victoria por 2-1 ante Costa de Marfil.

    Este lunes se confirmó que el defensa se perderá el resto de la Copa del Mundo por una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo, de acuerdo a lo informado la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

    A pesar de la gravedad de la dolencia, el futbolista de Borussia Dortmund, seguirá con la delegación alemana en Estados Unidos, según lo detallado por la DFB.

    La lesión se originó a los 13 minutos, cuando Schlotterbeck chocó con Amad Diallo. Pese a que fue atendido en varias oportunidades, el zaguero logró terminar la primera parte. Sin embargo, en el descanso fue reemplazado por Antonio Rüdiger.

    La complicación para el plantel alemán es que el defensor es el único zurdo y es uno de los que mejor salida tiene desde atrás gracias a su buena visión de juego y destacado pelotazo, por lo que será una baja sensible para el DT Julian Nagelsmann.

    La reacción del DT

    “Schlotti nos faltará en el campo como destacado defensa y excelente organizador. Hemos intentado darle ánimos. Por suerte se trata de alguien positivo que mira hacia adelante. Es una buena señal que vaya a seguir con el equipo porque fuera del campo también tiene influencia”, expresó el DT, intentando verle el lado amable a la compleja situación.

    En su segundo Mundial, el zaguero marcó por primera vez en esta clase de competiciones. Más precisamente, convirtió el 2-1 parcial en la goleada por 7-1 frente a Curazao en su estreno en Norteamérica.

    Más sobre:FútbolNico SchlotterbeckAlemaniaJulia Nagelsmann

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