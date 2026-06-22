Exasesor de política migratoria de gobierno de Piñera critica “alarma masiva” por caso de niños haitianos

El exasesor de política migratoria del gobierno de Sebastián Piñera, Mijail Bonito, criticó este lunes la alarma generada tras el caso de posibles irregularidades en el ingreso de niños haitianos para el proceso de reunificación familiar en Chile.

“No entiendo cuál es la responsabilidad de A, de B o de C, o no entiendo básicamente que pasó con esto. El pre informe de Contraloría efectivamente señala que hay documentos que no están legalizados en el momento de darle a los menores las visas de residencia temporal. Ahí hay un problema, pero el problema se produce porque el director del Servicio Nacional de Migraciones anterior decide flexibilizar de motu propio las legalizaciones”, explicó en conversación con Desde la Redacción de La Tercera.

El ahora académico criticó que de este pre informe de Contraloría “se ha creado una suerte de alarma masiva sobre tráfico de migrantes, sobre trata de migrantes, sobre responsabilidades de entidades del Estado como la Policía de Investigaciones, por la Dirección General de Aeronáutica Civil, sobre ciertas cosas, como si el Estado chileno no funcionara y hubiera aquí una especie de epidemia o una cosa de trata de menores, etcétera, que no hay por ninguna parte”.

Bonito explicó que antes de generar una alarma de este nivel era necesario iniciar de inmediato la búsqueda. En sus palabras, quienes conocieron primero esta información debieron verificar la situación de los niños en el Registro Civil y luego contactar a municipios para verificar escolaridades y cooperar en la búsqueda.

“El que toma conocimiento del informe reservado es el único que lo sabe. Ese es el primero que tiene que hacer esto. Si no aparecen los niños, da una alarma. Pero aquí se dio la alarma con los niños acá”, criticó.

Por otro lado, si considera que existen irregularidades, cuya responsabilidad recaerían en el exdirector de Migraciones, Luis Thayer.

“ La irregularidad principal es el memorándum del año 2024 del entonces director del Servicio Nacional de Migraciones , flexibilizando los requisitos para las legalizaciones”, señaló al respecto.

“Hablan como que el Estado falló, la pregunta es en qué. Los niños está escolarizados los 52 que han encontrado de 64. Y no son 52 de 64, son 93 o 94 de 105, pongamos el número real. Por lo tanto, el noventa y tanto porciento de esos niños ya apareció en menos de dos días o tres en un fin de semana”, añadió Bonito.