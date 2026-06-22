Marisol Peña y libelo contra exministro Grau: “Leo las 60 páginas de acusación y no veo que tenga mérito jurídico”

En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, la mañana de este lunes, Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional y profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, ahondó en sus reparos a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

“De acuerdo al estudio que yo he hecho esta acusación, a mí me gustaría que fuera declarada inadmisible, ciertamente, porque me parece que no tiene humo de buen derecho, pero entiendo que aquí va a haber un elemento político que va a entrar a tallar y tiene que ver con la pregunta de si le perdonamos o no le perdonamos al jefe de la billetera fiscal del anterior gobierno haber cometido errores de este calado", expuso.

El peligro de estirar los principios, fue el título de la columna que la académica publicó en La Tercera este fin de semana advirtiendo sobre esta acusación.

Peña, independiente y referente académico en la derecha, expuso esos cuestionamientos en la comisión revisora de la acusación que debe votar el libelo y reiteró este lunes sus planteamientos.

“Tampoco quiero yo minimizar la gravedad de lo que se hizo durante el gobierno pasado, por eso me ha costado esbozar esta posición que es estrictamente jurídica, porque mi corazón de ciudadana me hace rechazar profundamente el hecho que el actual gobierno haya heredado una situación fiscal incierta, establecida o sentada sobre bases que eran absolutamente febles", puntualizó.

La abogada manifestó que, si ella tuviera que pronunciarse como los diputados, votaría en base al mérito del libelo acusatorio.

“Y yo leo las 60 páginas de la acusación y no veo que tenga mérito jurídico”, afirmó.

Para la experta constitucional lo que ocurra con la presentación oficialista contra Grau es clave.

En esa línea, Peña valoró las iniciativas que se están discutiendo y que apuntan a elevar requisitos para ingresar una acusación constitucional.

“Hay una auténtica preocupación que se ha instalado por la acusación constitucional (...) Yo tiendo a pensar que, por eso hablo de que esta acusación es muy simbólica, se ha producido una reflexión al interior del Congreso Nacional que me devuelve un poco la fe en el Congreso”, aseguró.

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