SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El peligro de estirar los principios

    Marisol PeñaPor 
    Marisol Peña
    8 JUNIO 2026 PARLAMENTARIOS OFICIALISTAS PRESENTAN ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO DE HACIENDA NICOLAS GRAU. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Por estos días una comisión especial de la Cámara de Diputados se encuentra analizando la procedencia de la acusación constitucional deducida contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por supuestos errores e ineficiencias que se habrían traducido en cifras económicas negativas heredadas por el actual gobierno. Se le imputa, específicamente, la infracción a principios constitucionales como la probidad, la publicidad y la transparencia en la actuación de los órganos del Estado. Además, se le atribuye la infracción de principios recogidos en cuerpos legales como los de supervisión, coordinación y control de los recursos en materia de administración financiera del Estado.

    Jurídicamente, los principios han cobrado una inusitada importancia desde mediados del siglo XX a la fecha. Desde luego, porque ayudan a ir concretando los valores que una sociedad ha querido relevar en sus constituciones como la dignidad humana, la paz y la solidaridad, entre otros. Pero, también, porque los principios van constituyendo el cartabón o estándar para el desarrollo de las políticas públicas de diverso orden. Finalmente, porque los derechos encarnan principios y valores que requieren ser ponderados cuando entran en colisión con otros. Los principios, en fin, se asocian a un modelo de democracia sustantiva y no sólo procedimental.

    No es de extrañar, entonces, que la acusación constitucional contra el exministro Grau denuncie la infracción directa de principios que, en este caso, se asocian a deberes jurídicos incumplidos.

    El problema que reviste la invocación de principios -que, a nuestro juicio, no se traducen necesariamente en deberes jurídicos- es que la generalidad que estos revisten dificulta deducir la responsabilidad constitucional que persigue la acusación y que, de aprobarse, importará una sanción de inhabilidad por cinco años para el ejercicio de todo tipo de cargos públicos. En efecto, dependiendo de cómo se interpreten esos principios, esto es, con mayor o menor laxitud, la persona acusada puede resultar afectada en sus derechos.

    En la acusación constitucional contra los ex ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, la infracción al principio de probidad se tradujo en la infracción de deberes expresamente contemplados en el Código Orgánico de Tribunales.

    Lo que está claro es que se debe ser especialmente cauteloso al imponer sanciones por conductas que no están clara y precisamente determinadas por el ordenamiento jurídico. Ello no sólo se exige desde una perspectiva de derechos sino que se basa en razones de seguridad jurídica.

    Lo que hoy ocurre con la acusación resulta interesante en función de la anunciada impugnación contra el proyecto de ley de reconstrucción nacional donde un grupo de parlamentarios pretende impugnar la norma de invariabilidad tributaria en base al principio democrático.

    Así es válido preguntarse, ¿hasta dónde se pueden estirar los principios?

    Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD

    Más sobre:Acusación constitucionalSancionesCautela

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán ordena eliminar los peajes a los buques que soliciten atravesar el estrecho de Ormuz

    Toesca anuncia primer pago a aportantes por liquidación de fondos de Sartor

    Enel Américas cita a junta para votar la recompra de hasta el 5% de sus acciones

    Indisa vende su participación en el Hospital Clínico Viña del Mar a Redinterclinica

    Kast recibe Plan Maestro de Mitigación Urbana para la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios de 2026 en Biobío

    Unimarc abre un nuevo local en la Región Metropolitana y registra su tercera inauguración en el año

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Se celebra el Día del Sushi 2026: las promociones para compartir este jueves

    Se celebra el Día del Sushi 2026: las promociones para compartir este jueves

    Cadem: 58% cree que ingreso irregular de niños haitianos al país implica tráfico de menores
    Chile

    Cadem: 58% cree que ingreso irregular de niños haitianos al país implica tráfico de menores

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

    Kast recibe Plan Maestro de Mitigación Urbana para la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios de 2026 en Biobío

    Toesca anuncia primer pago a aportantes por liquidación de fondos de Sartor
    Negocios

    Toesca anuncia primer pago a aportantes por liquidación de fondos de Sartor

    Enel Américas cita a junta para votar la recompra de hasta el 5% de sus acciones

    Indisa vende su participación en el Hospital Clínico Viña del Mar a Redinterclinica

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026
    Tendencias

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    El arbitraje chileno, en la mira: Cristian Garay y Juan Lara protagonizan una de las grandes polémicas del Mundial 2026
    El Deportivo

    El arbitraje chileno, en la mira: Cristian Garay y Juan Lara protagonizan una de las grandes polémicas del Mundial 2026

    ¿Seguirá Carlos Palacios? Rodolfo Arruabarrena es confirmado en Boca Juniors y corta a cuatro jugadores

    El jugador viral del Mundial llega al continente: Tim Payne jugará en un grande de América

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO
    Cultura y entretención

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    “Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

    La gran sorpresa del streaming en 2026: el éxito de La Maldición de Widow’s Bay

    Irán ordena eliminar los peajes a los buques que soliciten atravesar el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Irán ordena eliminar los peajes a los buques que soliciten atravesar el estrecho de Ormuz

    Ucrania lleva la guerra a Moscú con ataques a una refinería a 16 kilómetros del Kremlin

    Andy Burnham, el político británico que puede convertirse en el próximo primer ministro

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)