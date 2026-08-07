SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La trampa del pesimismo

    Natalia PiergentiliPor 
    Natalia Piergentili
    Foto: Mario Téllez. MARIO TELLEZ

    El pesimismo suele aparecer en la conversación pública como una percepción que debe ser corregida. Frente a él, los gobiernos enumeran logros, los economistas muestran cifras y las empresas comunican inversiones. La respuesta supone que el problema está en la distancia entre la realidad y la manera en que las personas la interpretan. Pero existe una posibilidad más inquietante: que el pesimismo ya no sea solo una lectura de la realidad, sino una fuerza que comienza a organizarla.

    Roberto Méndez ha advertido que Chile atraviesa un clima de desaliento excepcional, alimentado por el alza del costo de vida, el temor al desempleo y la pérdida de confianza en que el cambio de gobierno pudiera traducirse rápidamente en una mejoría. Lo más relevante es que esto no es episódico, sino que, desde mediados de la década pasada, la visión sobre el país se ha vuelto persistentemente más negativa.

    Muchas personas siguen pensando que a ellas o a sus familias podría irles razonablemente bien, mientras creen que al país le irá mal. Esto muestra que todavía confían en su esfuerzo, pero ya no necesariamente en la capacidad del sistema para convertir ese esfuerzo en progreso compartido.

    El mayor peligro del pesimismo no es que las personas crean que las cosas irán mal. Es que todos comencemos a actuar como si inevitablemente fueran a ir mal.

    No hacer nada tiene consecuencias. El pesimismo prolongado erosiona el vínculo entre esfuerzo y recompensa, debilita la disposición a cooperar y vuelve más difícil impulsar cualquier transformación. También puede llegar un momento en que el repliegue se convierta en rabia. No existe un índice capaz de anticipar con precisión cuándo una sociedad pasa de la resignación a la ruptura. La experiencia de 2019 debería haber enseñado que los indicadores económicos no siempre alcanzan a mostrar las fuerzas que se están acumulando bajo la superficie.

    La política enfrenta una tentación diferente: convertir el desaliento en un activo político. Puede amplificar cada dificultad, presentar todo tropiezo como prueba de fracaso total y esperar que el malestar termine debilitando al Gobierno. Pero quien convence a un país de que nada funciona puede descubrir más tarde que tampoco existe confianza suficiente para conducirlo.

    Por eso, no es una tarea exclusiva del Gobierno. Las empresas tampoco pueden limitarse a observar el fenómeno desde sus indicadores. Cuando el país desconfía del futuro, la decisión de invertir, contratar, formar trabajadores o relacionarse con un territorio tiene un significado que supera el balance de una compañía. No se trata de reemplazar al Estado. Se trata de comprender que las empresas también producen experiencias de seguridad o incertidumbre. La inversión deja de ser una cifra abstracta cuando las personas pueden identificar en ella empleo, aprendizaje, oportunidades o mejor infraestructura.

    Los medios, las universidades, los gremios y las organizaciones sociales también intervienen en la construcción del horizonte colectivo. Fiscalizar, cuestionar y representar intereses son funciones indispensables. Pero una sociedad narrada únicamente desde el fracaso termina perdiendo la capacidad de reconocer aquello que sí funciona y de imaginar que algo puede construirse sobre esa base.

    No se trata de repartir culpas ni de pedir un optimismo obligatorio. Las responsabilidades son distintas porque también lo son el poder y las capacidades de cada actor. Al Estado le corresponde entregar protección y reglas confiables. A la política, ofrecer dirección sin negar la realidad. A las empresas, crear valor de una manera que pueda ser experimentada por quienes participan en él. A los demás actores sociales, evitar que cada diferencia sea presentada como prueba de que cualquier acuerdo es imposible.

    Se necesitan señales claras de que la trayectoria todavía puede cambiar. Porque cuando el pesimismo deja de ser una percepción y comienza a ordenar nuestras decisiones, termina produciendo aquello que anticipa. El mayor riesgo, entonces, no es simplemente perder la esperanza. Es que, intentando protegernos de un futuro que tememos, terminemos haciéndolo realidad.

    Por Natalia Piergentili, director de asuntos públicos, Feedback.

    Más sobre:PesimismoChileEconomíaCrecimientoRoberto Méndez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    Las gestiones de La Moneda y los partidos para contener la crujidera oficialista

    Kast evalúa que el registro de bandas criminales de rango constitucional lo elabore el Ejecutivo con control del Senado

    La ácida reaparición del exministro Montes con Poduje como blanco: “La preocupación de ellos es la gran empresa inmobiliaria”

    Lo más leído

    1.
    Criterios políticos miserables

    Criterios políticos miserables

    2.
    Desafío detrás de la promesa

    Desafío detrás de la promesa

    3.
    La madre, meses; el padre, días

    La madre, meses; el padre, días

    4.
    La hora del cobre

    La hora del cobre

    5.
    Los nuevos paradigmas del abogado

    Los nuevos paradigmas del abogado

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana
    Chile

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes
    Negocios

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes

    Caso Sartor en su día 7: defensa de Carlos Larraín busca distanciarse de su hermano

    Economista Aldo Lema asigna “una importancia relevante” a la falta de reformas de segunda categoría como causa del estallido social

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana
    Tendencias

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México
    El Deportivo

    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México

    Descifra: 75% considera que el fichaje de Vozinha será un aporte al fútbol chileno

    Fernando Gago y los líos judiciales de Michael Clark que azotan a la U: “Yo no lo sabía; me concentro en lo deportivo”

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud
    Cultura y entretención

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud

    Tomo Como Rey reinventa “Me Voy” de Julieta Venegas

    Illapu cerrará su gira de celebración “55 años historia viva” en el Teatro Caupolicán

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree
    Mundo

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree

    Tribunal de Estados Unidos sentencia que Trump debe pedir permiso al Congreso para remodelar la Casa Blanca

    Italia responde a España que “no acepta ultimátums” y no reevaluará la suspensión de Schengen hasta el 15 de agosto

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres
    Paula

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón