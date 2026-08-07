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    Vuelta al bajo crecimiento que teníamos

    Víctor SalasPor 
    Víctor Salas
    Economía chilena suma cinco meses en rojo tras nueva caída del Imacec. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Imacec de junio 2026, que indica un aumento de 2,4% en la actividad económica en ese mes, es un buen dato comparado con los cinco meses anteriores en que la actividad económica tuvo resultados negativos (-0,1% en enero; -0,3% en febrero, -0,1% en marzo, -1,2% en abril y -0,9% en mayo), estábamos en una tendencia francamente negativa. Por eso debemos celebrar el Imacec de junio que ilusiona a algunos, pero que solo indica que estamos recuperando la tendencia que traíamos en los últimos dos años, en que el PIB anual ha crecido alrededor del 2,5%, tasa que claramente deseamos dejar atrás, pero que se niegan a abandonarnos, pese a los esfuerzos y los deseos de los equipos de gobierno.

    Las perspectivas de la actividad económica, general o de un sector, depende centralmente de lo que haya estado ocurriendo (nadie se sale de tendencia fácilmente o sin explicación y solo por buenos deseos), también depende de lo se estima ocurrirá en la economía o en la sociedad o en el mundo, que modifique el comportamiento del mercado en un sector y en la economía (lo que siempre son supuestos).

    El análisis de los datos del comportamiento que han tenido los sectores que mide el Imacec nos da cuenta de lo que en ellos ha estado ocurriendo y nos permiten visualizar sus perspectivas futuras. La Minería estuvo cayendo durante 11 meses y uno positivo (0,3%) antes de junio 2026, cabe destacar que ello ocurrió mientras el precio del cobre estuvo alrededor de 6 dólares la libra, alcanzando, en promedio mensual, en los últimos 12 meses, una caída de -4,6%. La Industria Manufacturera ha estado cayendo los últimos seis meses a una tasa promedio de -1,45% y alcanza en 12 meses apenas una tasa de 0,14% y, la Producción total de bienes ha caído en los últimos 12 meses en promedio en -2,25%.

    Resultados nos hablan de que, a lo más, la economía se está normalizando en los niveles de crecimiento que veníamos trayendo, que eran bajos en el mediano plazo (1,45% del Imacec promedio entre marzo 2022 y febrero 2026) y negativos, como sabemos, en los cinco meses de este año. Sin duda este resultado de 2,4% del crecimiento de la actividad económica del mes de junio elimina el riesgo de una recesión técnica, pero eso no significa que se haya iniciado una dinámica productiva que eleve el crecimiento del PIB, el cual se sigue estimando en alrededor de 1%/1,5% para este año.

    Por otro lado, el índice de confianza empresarial, IMCE, de ICARE y la Universidad Adolfo Ibáñez muestra en el mes de julio 2026 resultados pesimistas (43,62 puntos), que son más bajos que los anteriores indicando que la confianza empresarial tiene tendencia a la baja y desde abril ha mostrado valores que reconocen la existencia, en los empresarios, de un pesimismo respecto de la economía, similar al existente en el período presidencial anterior.

    Además, todavía está pendiente la expansión de la construcción y del sector industrial manufacturero y que los sectores servicios y comercio tengan mayores crecimientos (más cercanos a su tendencia de los últimos 12 meses (1,91% y 4,29% promedio mensual, respectivamente), como para sentir que la demanda de la economía está expandiéndose y generando una mayor dinámica que aumente el consumo, el empleo y los salarios reales.

    Por Víctor Salas, académico departamento de Economía, Universidad de Santiago

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