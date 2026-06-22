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    Libro reúne trayectoria crítica de Patricia Espinosa sobre la poesía de mujeres de las últimas décadas

    El volumen, titulado “Escrituras en resistencia. Lecturas críticas de poesía de mujeres” se compone de una veintena de textos que revisan críticamente la obra de veintiún poetas chilenas. Desperdigados en la prensa, publicaciones académicas y otros en estado inédito, el texto publicado por Ediciones Libros del Cardo se presentará el próximo jueves 25 de junio por la autora junto a Diamela Eltit, Carolina Escobar y Fernanda Moraga.

    Por 
    Equipo de Culto

    Un arco temporal amplio, un corpus incompleto. Nunca una totalidad. Una mirada particular, al estilo de la académica y crítica literaria Patricia Espinosa. Esto es lo que las y los  lectores podrán encontrar en Escrituras en resistencia. Lecturas críticas de poesía de mujeres, novedad de Ediciones Libros del Cardo, próximo a presentarse.

    El libro reúne textos críticos que estaban dispersos en diferentes publicaciones, o inéditos. Corresponde a lecturas críticas sobre veintiún poetas chilenas, nacidas entre 1943 y 1987, las cuales en su mayoría comienzan a publicar a partir de los primeros años de la década de los 80. Ellas son: Soledad Fariña (1943), Carmen Berenguer (1946- 2024), Eugenia Brito (1950), Isabel Gómez (1959), Isabel Larraín (1964), Verónica Jiménez (1964), Nadia Prado (1966), Malú Urriola (D.E.P 1967-2023), Elizabeth Neira (1973), Florencia Smiths (1976), Carmen García (1979), Paula Ilabaca (1979), Natalia Molina (1979), Ivonne Coñuecar (1980), Marcela Saldaño (1981), Gladys González (1981), Victoria Ramírez (1982), Priscilla Cajales (1984), Ángela Barraza (1984), Julieta Marchant (1985) y  Daniela Catrileo (1987).

    Como señala la autora, Patricia Espinosa, esta revisión “contiene un corpus en construcción que no pretende abarcar la multiplicidad de las escrituras de mujeres del periodo ni establecer un canon”.

    La escritura en resistencia y sus particularidades

    Las poetas que forman parte de este volumen y sus publicaciones particularmente seleccionadas tienen en común una propuesta donde se conjuga una política feminista con una estética literaria situada. Esto, explica Patricia Espinosa, “significa la presencia de una politicidad disidente a las matrices ideológicas patriarcales: el mercado, la crítica misógina y el feminismo neoliberal. Desde la poesía, la mujer emerge como representación de la diferencia posicional en proceso; es decir,  móvil en su accionar que convoca tanto al pasado como al presente al mismo tiempo que testimonia la diseminación de la violencia”. 

    Otra característica de los textos seleccionados y su constitución como libro es que este no posee un afán jerárquico, pero sí perspectivista en cuanto a considerar un conjunto de escrituras que enfrentan al canon y con ello desmontan un paisaje literario hegemonizado por las producciones de varones. “El género, de tal modo, se convierte en este trabajo, en un eje, al igual que la emancipación”, señala su contraportada. 

    En este mismo sentido, la editora de Los Libros del Cardo, Gladys González, señala que la publicación de este volumen responde a “una reivindicación de la memoria del oficio de la escritura de poesía de mujeres a través de la crítica literaria, especialmente en un contexto en donde el reconocimiento al trabajo se hace mediante la inmediatez en redes sociales, y se pierde la trama, instalación y construcción de espacios anteriores, en permanente resistencia como señala el título, que dio paso a lo actual. También revela el ojo agudo de Patricia Espinosa a través del tiempo, la ética y política de su escritura”.

    Lanzamiento

    La presentación de “Escrituras en resistencia. Lecturas críticas de poesía de mujeres” se desarrollará el día jueves 25 de junio a las 18.30 hrs en el Museo Violeta Parra, ubicado en Av. Vicuña Mackenna 27, Santiago (cercano a Metro Baquedano y Santa Isabel).

    Participarán junto a la autora presentando el volumen Diamela Eltit, escritora y Premio Nacional de Literatura 2018, Carolina Escobar, Doctora en literatura latinoamericana y docente de Universidad Autónoma, y Fernanda Moraga, Doctora en literatura chilena e hispanoamericana y docente de Universidad Andrés Bello. El libro ya se encuentra a la venta en la web de la editorial. 

    Más sobre:LibrosPatricia EspinosaEdiciones Libros del CardoLibros Culto

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