SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Arrau llama a “la calma” ante críticas a la reforma y afirma: “La constitución se ha modificado al menos una vez al año por materias de seguridad”

    El ministro de Seguridad abordó los cuestionamientos oficialistas a la reforma que impulsa el gobierno, e hizo un llamado a esperar a que se ingrese el texto en el Congreso "para tener una opinión un poco más fundada”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Tras participar de un nuevo comité policial en las dependencias del Ministerio de Seguridad, el ministro de la cartera, Martín Arrau, se refirió a los cuestionamientos del timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, respecto a la reforma constitucional que impulsa el gobierno del Presidente José Antonio Kast como parte de su agenda de seguridad y combate al crimen organizado.

    En entrevista con La Tercera, Ramírez advirtió que el texto tal como está no contaría con el respaldo de la colectividad. “La razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución (...) en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, señaló el timonel de la UDI.

    En ese contexto, Arrau hizo un llamado a “la calma” y remarcó que “la Constitución -suena curioso lo que voy a decir, pero- se ha modificado un par de veces al año o al menos una vez al año por materias de seguridad”.

    El ministro señaló que se han “anunciado otras reformas constitucionales también en materia de seguridad, tan válidas como las que se están tramitando hoy día”.

    Además, recordó que aún no se conoce el detalle del texto final que ingresará al Congreso. “Se le ha compartido a los parlamentarios borradores que ya no son el texto que se va a ingresar, por tanto, yo esperaría, llamaría a la calma para tener una opinión un poco más fundada”.

    No obstante, aseguró que “toma” la crítica de Ramírez. “Acá no hay un antagonismo entre institucionalidad y más seguridad (...) por tanto, yo llamaría la paciencia, la prudencia”.

    “En los próximos días se va a conocer, se va a ingresar el texto definitivo sobre el cual podremos discutir, podremos disentir, podremos debatir y finalmente podrán votar los señores parlamentarios”, indicó.

    En ese sentido, aseguró que desde el gobierno no están “obsesionados con que salga el texto que ingresemos, que lo defenderemos, por supuesto, pero creemos que los parlamentarios tienen un conocimiento enorme, tienen muchísimo que aportar, y veremos cómo ese texto se enriquece en el debate parlamentario”.

    Por otra parte, Arrau descartó que la reforma dañe la institucionalidad. “En este gobierno si hay algo que hemos hecho es valorar la institucionalidad, el respeto a las instituciones”.

    “Es algo que decimos todos los días y queremos hacer, y por tanto vamos a empujar que lo que se proponga y promulgue sea algo que fortalezca la institucionalidad y no la debilite”, sostuvo.

    Más sobre:SeguridadMartín ArrauGuillermo RamírezReformaReforma constitucional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    XTB estima que el precio de las bencinas subirán hasta $ 37 esta semana

    Qué es la conducción temeraria y por qué detuvieron a Ivette Vergara

    Ministerio de Seguridad destaca tendencia a la baja en cifras de homicidios, secuestros e ingresos irregulares

    Una sentencia no cierra una ausencia: el duelo por Isabella

    Pablo Urquízar por ACOT: “Reformular las bases de la institucionalidad, a mí me parece que no es necesario”

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Lo más leído

    1.
    Camilo Huerta es detenido al llegar a Chile en investigación por tráfico de drogas y se defiende acusando “un montaje”

    Camilo Huerta es detenido al llegar a Chile en investigación por tráfico de drogas y se defiende acusando “un montaje”

    2.
    Iba a 160 km/h: detienen a periodista Ivette Vergara por conducción temeraria

    Iba a 160 km/h: detienen a periodista Ivette Vergara por conducción temeraria

    3.
    Seguidilla de sismos frente a Valparaíso: expertos advierten que no permite anticipar un gran terremoto

    Seguidilla de sismos frente a Valparaíso: expertos advierten que no permite anticipar un gran terremoto

    4.
    Carabineros rescata a dos funcionarios de migración bolivianos que permanecían aislados por sistema frontal

    Carabineros rescata a dos funcionarios de migración bolivianos que permanecían aislados por sistema frontal

    5.
    Reforma de seguridad: gobierno persiste en 11 modificaciones a la Constitución y amplía facultades en nuevo estado de excepción

    Reforma de seguridad: gobierno persiste en 11 modificaciones a la Constitución y amplía facultades en nuevo estado de excepción

    6.
    Arrau aborda críticas de exdirector de Carabineros a la Operación Cancerbero: “Creemos que lo que se hizo estuvo bien”

    Arrau aborda críticas de exdirector de Carabineros a la Operación Cancerbero: “Creemos que lo que se hizo estuvo bien”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Servicios

    Rating del domingo 16 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 16 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Así funciona la red de Metro este lunes 17 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este lunes 17 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Qué es la conducción temeraria y por qué detuvieron a Ivette Vergara
    Chile

    Qué es la conducción temeraria y por qué detuvieron a Ivette Vergara

    Ministerio de Seguridad destaca tendencia a la baja en cifras de homicidios, secuestros e ingresos irregulares

    Pablo Urquízar por ACOT: “Reformular las bases de la institucionalidad, a mí me parece que no es necesario”

    XTB estima que el precio de las bencinas subirán hasta $ 37 esta semana
    Negocios

    XTB estima que el precio de las bencinas subirán hasta $ 37 esta semana

    Una infraestructura para el M&A de las pymes

    El cobre anota un nuevo máximo histórico en medio de las preocupaciones por el inventario

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años
    Tendencias

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    La teoría de la conspiración que reflotó Javier Correa tras volver del castigo y marcar otra vez para Colo Colo
    El Deportivo

    La teoría de la conspiración que reflotó Javier Correa tras volver del castigo y marcar otra vez para Colo Colo

    Massú define al reemplazante: Chile prepara su nómina sin Jarry mientras España confirma su equipo para la Copa Davis

    “Nos reservamos el derecho de revisar cualquier nominación”: World Tennis envía carta a la Fetech y rechaza solicitud

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas
    Tecnología

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Obras de Niles Atallah y León & Cociña se reúnen en una exposición de video
    Cultura y entretención

    Obras de Niles Atallah y León & Cociña se reúnen en una exposición de video

    Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de “Heroes”, “Nashville” y “Scream”

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Por qué Trump ordenó que los portaaviones de la Armada vuelvan a usar catapultas de vapor
    Mundo

    Por qué Trump ordenó que los portaaviones de la Armada vuelvan a usar catapultas de vapor

    Trump corrige a Vance y recalca que la prioridad de Estados Unidos es “evitar que Irán posea armas nucleares”

    El cuestionado rol que De la Espriella le dio a su esposa para gestionar las donaciones tras el terremoto en Colombia

    Una sentencia no cierra una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia no cierra una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón