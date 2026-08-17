Arrau llama a “la calma” ante críticas a la reforma y afirma: “La constitución se ha modificado al menos una vez al año por materias de seguridad”

Tras participar de un nuevo comité policial en las dependencias del Ministerio de Seguridad, el ministro de la cartera, Martín Arrau, se refirió a los cuestionamientos del timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, respecto a la reforma constitucional que impulsa el gobierno del Presidente José Antonio Kast como parte de su agenda de seguridad y combate al crimen organizado.

En entrevista con La Tercera, Ramírez advirtió que el texto tal como está no contaría con el respaldo de la colectividad. “La razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución (...) en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, señaló el timonel de la UDI.

En ese contexto, Arrau hizo un llamado a “la calma” y remarcó que “la Constitución -suena curioso lo que voy a decir, pero- se ha modificado un par de veces al año o al menos una vez al año por materias de seguridad”.

El ministro señaló que se han “anunciado otras reformas constitucionales también en materia de seguridad, tan válidas como las que se están tramitando hoy día”.

Además, recordó que aún no se conoce el detalle del texto final que ingresará al Congreso. “Se le ha compartido a los parlamentarios borradores que ya no son el texto que se va a ingresar, por tanto, yo esperaría, llamaría a la calma para tener una opinión un poco más fundada”.

No obstante, aseguró que “toma” la crítica de Ramírez. “Acá no hay un antagonismo entre institucionalidad y más seguridad (...) por tanto, yo llamaría la paciencia, la prudencia”.

“En los próximos días se va a conocer, se va a ingresar el texto definitivo sobre el cual podremos discutir, podremos disentir, podremos debatir y finalmente podrán votar los señores parlamentarios”, indicó.

En ese sentido, aseguró que desde el gobierno no están “obsesionados con que salga el texto que ingresemos, que lo defenderemos, por supuesto, pero creemos que los parlamentarios tienen un conocimiento enorme, tienen muchísimo que aportar, y veremos cómo ese texto se enriquece en el debate parlamentario”.

Por otra parte, Arrau descartó que la reforma dañe la institucionalidad. “En este gobierno si hay algo que hemos hecho es valorar la institucionalidad, el respeto a las instituciones”.

“Es algo que decimos todos los días y queremos hacer, y por tanto vamos a empujar que lo que se proponga y promulgue sea algo que fortalezca la institucionalidad y no la debilite”, sostuvo.