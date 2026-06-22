La estrategia de Klap para crecer tras la compra por parte del Banco Itaú

En diciembre del año pasado el Banco Itaú anunció la compra de Klap por $40 mil millones, red de adquirencia fundada hace casi 20 años como Multicaja por Javier Etcheberry -exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII)-, quien poseía el 15,56%, en la que también participaba Sonda, con un 69,5%, y José Luis del Río, con un 14,94%. Esta semana recibió la segunda de las tres autorizaciones regulatorias requeridas para concretar la transacción, y esperan tener la última de aquí a diciembre.

La adquisición por parte de Itaú Chile ya había sido autorizada por el Banco Central de Brasil, y este martes recibió el visto bueno de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Ahora solo resta la aprobación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). “Tenemos la expectativa de que esto termine este año, durante el segundo semestre”, dice Raúl Sapunar, gerente general de Klap.

En 2025 la compañía obtuvo beneficios por $2.000 millones, donde la red de adquirencia representó más del 60% de la contribución al resultado. Al primer cuarto de 2026 las utilidades llegaron a los $480 millones.

De Klap -marca comercial de Multicaja- pende Iswitch, que es la filial de adquirencia, y Red Fácil, que proporciona soluciones transaccionales para recargas de telefonía móvil, televisión prepago, telefonía fija y banda ancha móvil.

En el proceso de venta, cuenta Sapunar, se presentaron en torno a 30 interesados, tanto locales como extranjeros, provenientes de EE.UU., Brasil y otros países de la región, así como bancos chilenos. Pero finalmente la compañía fue adquirida por Itaú Chile.

Sapunar detalla que, a la fecha, sólo se han reunido “cinco o seis veces (con el banco) y no hemos conversado sobre el modelo de negocios”, pero comenta que “su interés es potenciar sus servicios con adquirencia. Y por el lado nuestro, incorporar a nuestros clientes servicios financieros de Itaú”.

Con 33.000 POS instalados en el país, “nuestra participación de mercado -dice el gerente general de Klap- en términos de montos transados, hablando solamente de adquirencia, es del orden del 9%. Si lo medimos en número de transacciones, nuestra participación está en torno al 15% o al 16%”.

Competencia y consolidación

Klap aún mantiene sus oficinas en el edificio de Sonda, en Santiago Centro, y Sapunar comenta que no han conversado con Itaú sobre un eventual cambio de dirección.

Pero lo que sí tiene claro, es que las perspectivas para la compañía han cambiado.

“Lo mejor que le podía pasar a Klap es que lo comprara un banco como Itaú: no solo es el mayor banco de Brasil, sino que de toda Latinoamérica”, subraya.

En esa línea, afirma que la entidad “nos brindará el respaldo para poder seguir invirtiendo, desarrollando productos y medios de pago en el ecosistema chileno, que como sabemos es supercompetitivo. En segundo lugar, y esto es una tendencia que no solo está pasando en Chile, la mayoría de los adquirentes pertenecen a un banco”.

Según Sapunar, “hoy día ser un operador independiente es difícil, porque el negocio de adquirencia es de baja rentabilidad (en torno a 2% sobre los ingresos), es muy competitivo y, para mejorar el retorno, es necesario entregar servicios de valor. Por ejemplo, las empresas pequeñas y medianas requieren capital de trabajo y otros servicios financieros que el adquirente por sí mismo no puede entregar, pero sí una filial o la matriz bancaria”.

Por ahora, señala que los actuales accionistas exigen cumplir con el presupuesto del año, pero el plan que tenían previo a la venta implicaba alcanzar al menos un 15% de participación de mercado medido en flujos, duplicando su tamaño.

Sapunar reconoce que la competencia en la actualidad es mayor, considerando que “hay 10 adquirentes en el mercado. En Brasil existen 30 adquirentes, y si hacemos la comparación por tamaño de mercado, proporcionalmente en Chile debería haber tres”.

En esa línea, expone que el mercado debiera ir hacia una consolidación, aunque en Chile “cada banco tiene su adquirente, es difícil que alguno quiera desprenderse de su red. Pero podría pasar con los no bancarios”.

Crecer en medianas y grandes empresas

En un ecosistema competitivo como el chileno, en el que además ha crecido la cantidad de prestadores de servicios, Sapunar sostiene que, “desde el punto de vista de mercados, hay pocos en los cuales no estén los pagos suficientemente digitalizados”.

Pero uno de ellos es el transporte público. “A partir de febrero del año se puede pagar con tarjetas de crédito, débito o prepago el pasaje del Metro. El adquirente en ese proyecto somos nosotros, y es un incremento importante en el número de transacciones. Se espera que, de aquí a final de año, se integre la red de superficie, y esperamos ser el adquirente”.

Por otra parte, Sapunar explica que han modificado su estrategia inicial.

“Partimos con redes de POS para dar un multiservicio y luego empezamos a proveer adquirencia a los comercios pequeños. Nosotros los llamábamos comercios de barrio. A partir del año pasado empezamos a cambiar un poco nuestra estrategia de venta y empezamos a crecer en pymes, empresas medianas e incluso grandes. Por lo tanto, lo que veo para el futuro con Itaú, es la alternativa de crecer más en empresas medianas e incluso grandes”, añade.

A nivel de grandes tendencias en los medios de pago, el gerente general de Klap detalla que una es la multiadquirencia, donde una empresa puede contar con varias redes a la vez en un POS.

La otra son los pagos inmediatos. “En algunos países han sido bastante exitosos, como en el caso de Brasil. El caso de Brasil es muy especial porque la infraestructura de PIX la montó el Banco Central. En Chile vemos que el instituto emisor está interesado en impulsar esos pagos”, indica.