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    “Empezó casi de casualidad”: prensa argentina repasa la trayectoria de Gustavo Álvarez tras su arribo a San Lorenzo

    El transandino tomó su primer club luego de su salida de la Universidad de Chile.

    Por 
    Diego Donoso
    Álvarez en su paso por el elenco universitario. Foto: Jorge Loyola/Photosport. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Tras la salida de Gustavo Álvarez como entrenador de la Universidad de Chile, el argentino estuvo vinculado con diferentes destinos para comenzar un nuevo proceso en otro club.

    Finalmente, el técnico transandino inició otro proyecto al mando de San Lorenzo de Almagro en su tierra natal. El de 53 años reemplazará a Damián Ayude y firmó hasta finales del año. Este lunes ya comenzó su primera práctica con el Ciclón.

    La prensa trasandina comenzó a repasar la trayectoria del adiestrador: “construyó su nombre lejos de los grandes focos pero con resultados concretos“, resaltó TyC Sports desde el otro lado de la cordillera refiriéndose a sus títulos en Chile.

    La apreciación trasandina

    El medio citado se refirió a los inicios del estratega. “Empezó casi de casualidad: en mayo de 2016 asumió de forma interina en Temperley, club al que volvería meses después para completar un ciclo de 35 partidos. Luego llegaron Aldosivi y Patronato, dos experiencias que lo curtieron en contextos de presión y recursos limitados", comentó el sitio.

    Sin embargo, destacaron sus pasos por el fútbol chileno, donde consiguió el campeonato nacional con Huachipato y la Copa Chile y Supercopa con la U. “El verdadero despegue llegó cuando cruzó la Cordillera. Se consagró campeón de la Primera División chilena, el tercer título en la historia del club acerero. Un hito que lo puso en otro nivel”, añadió.

    Reconoció su paso por el elenco universitario, pero no olvidaron los incidentes que ocurrieron en la Copa Sudamericana la temporada pasada. “Aunque ese recorrido quedó marcado por el recordado bochorno ante Independiente de Avellaneda”, expresó.

    Álvarez se suma al conjunto en un momento complejo, ya que viene de caer por 5-2 ante Defensa y Justicia y ocupa la décima posición de la tabla. “El tiempo de preparación será mínimo, pero sabe lo que es llegar y ganar desde el primer día”, dice el escrito. Incluso, el Gráfico mencionó que “el Ciclón será el desafío más importante de su carrera”.

    Más sobre:Gustavo ÁlvarezUniversidad de ChileSan LorenzoDamián Ayude

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