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    Tráfico aéreo de pasajeros nacionales suma 11 meses a la baja ante caída de rutas entre regiones

    El cese de operaciones de la ruta Concepción-Puerto Montt, y la alta base de comparación en algunas rutas mineras, ha generado que el tráfico doméstico entre regiones dentro de Chile caiga a dos dígitos, mientras que las conexiones con Santiago se mantuvieron relativamente estables.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Filas y aglomeraciones de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago por movilizaciones de trabajadores de la DGAC. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El último informe de tráfico aéreo de pasajeros de la Junta Aeronáutica Civil (JAC), evidenció en mayo una décima caída mensual consecutiva en los aeropuertos del país, reafirmando la tendencia a la baja que viene desde agosto del año pasado. En el quinto mes del año el flujo de pasajeros cayó 1,7%, llegando a un total de 2.049.059 viajeros.

    Con esto, el tráfico aéreo de pasajeros en lo que va del 2026 acumula una caída de 1,7%, totalizando 12.029.979 personas que se movilizaron por los terminales aéreos del país.

    La sostenida caída del tráfico aéreo en el país ha sido impulsada principalmente por el segmento doméstico que a mayo acumula 11 meses a la baja, desde julio del 2025. En el último mes el flujo de pasajeros cayó 1,8%, llegando a 1.190.044. Entre enero y mayo, el tráfico aéreo cae 3,8% hasta los 6.773.400 viajeros.

    Respecto a la caída de mayo, la JAC explica que “los mayores impactos negativos correspondieron al cese de operaciones de la ruta Concepción-Puerto Montt, a la alta base de comparación en algunas rutas mineras y a la disminución de frecuencias en las rutas Santiago-Castro y Santiago-Osorno. Las alzas interanuales de rutas como Santiago-Copiapó, Santiago-Concepción y Santiago-Calama no alcanzaron a compensar el resultado”.

    La salida de la ruta Concepción-Puerto Montt, y la merma en las rutas mineras, “han significado un repliegue de las rutas interregionales en lo que va de este año, impactando el resultado agregado del tráfico doméstico. El tráfico doméstico interregional cae a tasas de dos dígitos, mientras que el tráfico doméstico con relación a Santiago ya se encuentra prácticamente estabilizado”, sostiene el informe.

    En mayo el tráfico interregional cae 10,3%, mientras que las conexiones de regiones con la capital sólo se contraen un 0,4%.

    Así, se observa que de las 10 rutas domésticas más transitadas (todas desde y hacia Santiago), 6 experimentaron en mayo un mejor desempeño que en el mismo mes del año pasado. La que más crece, es Santiago-Copiapó que se incrementó un 12,6%, seguida de Santiago-La Serena con un alza de 3,9%, Santiago-Copiapó de 3,8%, y Santiago-Temuco de 3,6%. Las conexiones entre la capital con Calama y Puerto Montt también suben 2,2% y 1,9% respectivamente.

    Las 4 rutas que disminuyeron su tráfico aéreo fueron Santiago-Arica (9%), Santiago-Antofagasta (3,1%), Santiago-Iquique (1,3%), y Santiago-Punta Arenas (1%).

    Viajes internacionales

    Aunque el tráfico en rutas internacionales no ha tenido una tendencia tan extensa a la baja, en mayo acumula 3 meses a la baja. En el quinto mes del año cayó 1,6% llegando a 859.015 pasajeros. A pesar de ello, acumula en lo que va del 2026 un alza de 1,1% versus el mismo periodo el año pasado, alcanzando 5.256.579.

    “Los principales orígenes/destinos con relación a Chile cayeron en el mes. El mayor efecto negativo se debe a Brasil, explicado por menores flujos con Florianópolis, Río de Janeiro y, especialmente, el hub de Sao Paulo. Le sigue Perú, una vez más afectado sólo por Lima, ya que Cuzco y Trujillo siguen creciendo a tasas de dos dígitos. Estados Unidos y Argentina registraron caídas generalizadas en todas sus ciudades, destacando por su impacto en el agregado Miami y Buenos Aires respectivamente. Sólo Colombia crece en este grupo, explicada por Bogotá, Cali y, especialmente, Medellín, que este año vuelve a operar como ruta regular no estacional“, explica la JAC.

    Entre los países de origen/destino más relevantes para Chile, Brasil cae 8,9%, Argentina 3,8%, Perú 6,4%, y Estados Unidos 8,9%. Sólo Colombia crece, con un alza de 14,6%. Para el resto de América, hay un incremento de 4,8%, donde la JAC destaca el desempeño de Panamá, Uruguay y Bolivia. Europa y Oceanía, suben 3,4% y 33,9% respectivamente, donde las rutas desde y hacia Turquía y Australia han mostrado efectos positivos.

    Más en detalle, de las 10 rutas internacionales más transitadas, 7 tuvieron caídas. Fue la ruta Santiago-Miami la que más se contrajo en mayo, con una disminución de 13,1% al compararla con el mismo mes del 2025. Le siguen las conexiones de la capital con Sao Paulo (12,1%) y Florianópolis (12%). También cae Lima (9,6%), Mendoza (7%), Río de Janeiro (4,5%), y Buenos Aires (3%).

    Así, las únicas tres rutas del ranking que vieron un mejor desempeño fueron Bogotá (4,3%), Madrid (4,4%) y Ciudad de Panamá (7%).

    Más sobre:TransporteTráfico aéreoAeropuertosJACAerolíneas

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