Exposición del artista Fernando Soro se presenta en el Centro de Extensión Santiago de la UTalca

Con una alta convocatoria que reunió a destacados artistas, críticos, gestores culturales y autoridades académicas, la Dirección de Extensión Cultural-Artística de la Universidad de Talca inauguró, en su Centro de Extensión de Santiago, la exposición “Metamorfosis”, del reconocido artista Fernando Soro. La muestra llega a la Región Metropolitana en un ejercicio de itinerancia, tras haber dado inicio con gran éxito a la temporada de artes visuales 2026 en las salas de Talca durante el periodo estival.

La actividad fue presidida el rector de la Universidad de Talca, Arcadio Cerda Urrutia, quien enfatizó el rol de la UTalca en la democratización de la cultura. “La Universidad no es para estar estática. La Universidad tiene que estar siempre en movimiento y en los territorios. Ese es un llamado no solamente al arte y las culturas, sino que, a todas las ciencias, donde de alguna u otra manera tenemos que estar con las comunidades para generar el impacto que queremos”, afirmó.

Por su parte, la directora de Extensión Cultural-Artística de la UTalca, Marcela Albornoz Dachelet, manifestó que “como Dirección asumimos el desafío de sintonizar nuestra programación con su visión de una gestión volcada hacia los territorios y orientada a hacer cada vez más visible el valioso patrimonio artístico que custodiamos”.

El arte como cambio perpetuo

Fernando Soro, ingeniero civil industrial de profesión, pero con una consolidada y premiada trayectoria artística internacional, presenta en “Metamorfosis” una profunda propuesta donde la figura de la mariposa y sus ciclos vitales dejan de ser un mero objeto estético para transformarse en una poderosa metáfora filosófica sobre la evolución, la transitoriedad y el cambio continuo.

La colección destaca por su alto impacto matérico y conceptual, incorporando en esta etapa elementos innovadores como pellets de cobre y técnicas experimentales guiadas por el azar como el “dripping” (goteo) sobre telas de gran formato. El proceso evoca de manera directa la máxima de Franz Kafka: “La vida verdadera consiste, en el fondo, en ser transformados sin cesar”.

El expositor, quien mantiene una estrecha relación con la casa de estudios desde su primera muestra en las salas universitarias en 2018, agradeció el espacio y el hito que significa para su carrera. “Para mí es un tremendo honor estar nuevamente exponiendo en la Universidad de Talca, esta vez en el Centro de Extensión en Santiago, que se ha transformado en un referente de la escena artística nacional. El hecho de que el rector esté acompañándonos constituye un tremendo reconocimiento. Partir con exposiciones en Talca para luego hacerlas itinerar en Santiago es parte de una labor que todos los artistas reconocemos y agradecemos profundamente”, concluyó Soro.

La exposición “Metamorfosis” se encuentra abierta de manera gratuita a toda la comunidad en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca en Santiago, ubicado en Quebec 415, esquina Condell, Providencia.