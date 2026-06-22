SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Exposición del artista Fernando Soro se presenta en el Centro de Extensión Santiago de la UTalca

    La muestra denominada “Metamorfosis” llega a la capital tras su exitoso paso por Talca. La ceremonia fue encabezada por el rector de la casa de Estudios, Arcadio Cerda Urrutia, quien destacó el compromiso de la institución con la itinerancia cultural y la vinculación territorial.

    Por 
    Equipo de Culto

    Con una alta convocatoria que reunió a destacados artistas, críticos, gestores culturales y autoridades académicas, la Dirección de Extensión Cultural-Artística de la Universidad de Talca inauguró, en su Centro de Extensión de Santiago, la exposición “Metamorfosis”, del reconocido artista Fernando Soro. La muestra llega a la Región Metropolitana en un ejercicio de itinerancia, tras haber dado inicio con gran éxito a la temporada de artes visuales 2026 en las salas de Talca durante el periodo estival.

    La actividad fue presidida el rector de la Universidad de Talca, Arcadio Cerda Urrutia, quien enfatizó el rol de la UTalca en la democratización de la cultura. “La Universidad no es para estar estática. La Universidad tiene que estar siempre en movimiento y en los territorios. Ese es un llamado no solamente al arte y las culturas, sino que, a todas las ciencias, donde de alguna u otra manera tenemos que estar con las comunidades para generar el impacto que queremos”, afirmó.

    Por su parte, la directora de Extensión Cultural-Artística de la UTalca, Marcela Albornoz Dachelet, manifestó que “como Dirección asumimos el desafío de sintonizar nuestra programación con su visión de una gestión volcada hacia los territorios y orientada a hacer cada vez más visible el valioso patrimonio artístico que custodiamos”.

    El arte como cambio perpetuo

    Fernando Soro, ingeniero civil industrial de profesión, pero con una consolidada y premiada trayectoria artística internacional, presenta en “Metamorfosis” una profunda propuesta donde la figura de la mariposa y sus ciclos vitales dejan de ser un mero objeto estético para transformarse en una poderosa metáfora filosófica sobre la evolución, la transitoriedad y el cambio continuo.

    La colección destaca por su alto impacto matérico y conceptual, incorporando en esta etapa elementos innovadores como pellets de cobre y técnicas experimentales guiadas por el azar como el “dripping” (goteo) sobre telas de gran formato. El proceso evoca de manera directa la máxima de Franz Kafka: “La vida verdadera consiste, en el fondo, en ser transformados sin cesar”.

    El expositor, quien mantiene una estrecha relación con la casa de estudios desde su primera muestra en las salas universitarias en 2018, agradeció el espacio y el hito que significa para su carrera. “Para mí es un tremendo honor estar nuevamente exponiendo en la Universidad de Talca, esta vez en el Centro de Extensión en Santiago, que se ha transformado en un referente de la escena artística nacional. El hecho de que el rector esté acompañándonos constituye un tremendo reconocimiento. Partir con exposiciones en Talca para luego hacerlas itinerar en Santiago es parte de una labor que todos los artistas reconocemos y agradecemos profundamente”, concluyó Soro.

    La exposición “Metamorfosis” se encuentra abierta de manera gratuita a toda la comunidad en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca en Santiago, ubicado en Quebec 415, esquina Condell, Providencia.

    Más sobre:ArteFernando SoroUTalcaArte Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Miembro del Consejo Nacional de Educación y reforma al SAE: “Hay que tener cuidado para que no se abra la ventana a la discriminación”

    Paraguay se suma a compromiso regional impulsado por Chile para enfrentar el crimen organizado

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)

    Exasesor de política migratoria de gobierno de Piñera critica “alarma masiva” por caso de niños haitianos

    Al Di Meola regresa a Chile para presentarse en el Nescafé de las Artes

    Zelenski agradece a Starmer su compromiso con Ucrania y desea a Reino Unido “todo el éxito” en su nueva etapa

    Lo más leído

    1.
    La mejor canción de AC/DC según Angus Young

    La mejor canción de AC/DC según Angus Young

    2.
    La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan

    La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan

    3.
    Emma D’Arcy y House of the Dragon 3: “Rhaenyra cree que tiene un mandato divino para gobernar”

    Emma D’Arcy y House of the Dragon 3: “Rhaenyra cree que tiene un mandato divino para gobernar”

    4.
    Lisa Cerati: “Sigo aprendiendo de mi padre, es el más groso”

    Lisa Cerati: “Sigo aprendiendo de mi padre, es el más groso”

    5.
    Al Di Meola regresa a Chile para presentarse en el Nescafé de las Artes

    Al Di Meola regresa a Chile para presentarse en el Nescafé de las Artes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Irak en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Irak en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Austria en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Austria en TV y streaming

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Miembro del Consejo Nacional de Educación y reforma al SAE: “Hay que tener cuidado para que no se abra la ventana a la discriminación”
    Chile

    Miembro del Consejo Nacional de Educación y reforma al SAE: “Hay que tener cuidado para que no se abra la ventana a la discriminación”

    Paraguay se suma a compromiso regional impulsado por Chile para enfrentar el crimen organizado

    Exasesor de política migratoria de gobierno de Piñera critica “alarma masiva” por caso de niños haitianos

    Caso Audios: Álvaro Jalaff queda con firma mensual tras rebaja de medida cautelar
    Negocios

    Caso Audios: Álvaro Jalaff queda con firma mensual tras rebaja de medida cautelar

    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    La reconversión energética de Europa que abre oportunidades para Chile en hidrógeno verde y minerales críticos

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)
    Tendencias

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)

    Frío intenso, heladas y, ¿lluvia? El pronóstico para la Región Metropolitana y zona central para estos días

    Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio

    Inicia su recuperación en casa: Fernando Gago es dado alta tras sufrir un infarto agudo al miocardio
    El Deportivo

    Inicia su recuperación en casa: Fernando Gago es dado alta tras sufrir un infarto agudo al miocardio

    Duró apenas tres meses: Gustavo Álvarez deja la banca de San Lorenzo

    Argentina de Messi y Francia de Mbappé van por la clasificación: quién juega este lunes y quiénes transmiten los partidos del Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Al Di Meola regresa a Chile para presentarse en el Nescafé de las Artes
    Cultura y entretención

    Al Di Meola regresa a Chile para presentarse en el Nescafé de las Artes

    Exposición del artista Fernando Soro se presenta en el Centro de Extensión Santiago de la UTalca

    Libro reúne trayectoria crítica de Patricia Espinosa sobre la poesía de mujeres de las últimas décadas

    Zelenski agradece a Starmer su compromiso con Ucrania y desea a Reino Unido “todo el éxito” en su nueva etapa
    Mundo

    Zelenski agradece a Starmer su compromiso con Ucrania y desea a Reino Unido “todo el éxito” en su nueva etapa

    Francia restringe el consumo de alcohol en público en zonas de “alerta roja”, mientras la ola de calor derrite a Europa

    Starmer anuncia su dimisión tras 717 días: es el sexto primer ministro en dejar el cargo en la última década

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago