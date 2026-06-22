Aeropuerto de Santiago movilizará a más de 2,1 millones de pasajeros en estas vacaciones de invierno

Según las estimaciones del terminal aéreo, 1.098.736 pasajeros viajarán dentro de Chile y 1.096.025 lo harán hacia destinos en el extranjero.

Recién iniciadas las vacaciones de invierno, las cifras del sector turístico anticipan una temporada marcada por una fuerte recuperación de los viajes internacionales. Las agencias de turismo reportan aumentos en ventas y búsquedas respecto de 2025, mientras que el Aeropuerto de Santiago se prepara para movilizar a más de 2,1 millones de pasajeros durante estas cuatro semanas.

“La temporada de vacaciones de invierno 2026 se proyecta mejor que la de 2025. Según nuestros datos, las ventas registran un crecimiento del 47%”, afirma Daiana Mediña, head de Branding y PR de Cocha.

Lo que sí ha cambiado es la forma de comprar. Las agencias detectan un consumidor más estratégico, que reserva con mayor anticipación, compara alternativas y privilegia paquetes que incluyan vuelo, alojamiento y asistencia en viaje.

La magnitud del movimiento esperado queda reflejada en las proyecciones del Aeropuerto de Santiago. Entre las dos últimas semanas de junio y las dos primeras de julio se espera el tránsito de 2.194.761 pasajeros.

La cifra se divide prácticamente en partes iguales entre vuelos domésticos e internacionales. Según las estimaciones del terminal, 1.098.736 pasajeros viajarán dentro de Chile y 1.096.025 lo harán hacia el extranjero.

Los días de mayor congestión se concentrarán en las primeras semanas de julio, más allá del receso escolar que arrancó el viernes pasado. El lunes 6 de julio será la jornada más intensa, con 79.329 pasajeros proyectados. Le seguirán el domingo 12 de julio, con 77.497 viajeros; el jueves 9 de julio, con 77.097; el jueves 2 de julio, con 76.957; y el viernes 10 de julio, con 75.792 personas.

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Para responder a la alta demanda, el aeropuerto reforzó su coordinación con aerolíneas y servicios públicos, además de potenciar el uso de herramientas de autoservicio. Actualmente dispone de 146 tótems de check-in y 64 módulos automáticos para el despacho de equipaje.

“Nuestro trabajo está centrado en anticipar los flujos, fortalecer los equipos, optimizar los procesos, aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas disponibles para facilitar el viaje y compartir oportunamente esta información con los distintos servicios y actores que operan en el aeropuerto”, declara Manuel Valencia, subgerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos.

El auge de los destinos internacionales

Las vacaciones de invierno siguen teniendo como opción predominante los viajes al extranjero. De acuerdo con Cocha, el 90% de las reservas para esta temporada corresponde a destinos internacionales. Las familias con niños representan el principal segmento de viajeros, con un 45% del total, mientras que las parejas alcanzan el 31%.

Las preferencias se concentran principalmente en destinos de sol y playa. Punta Cana y Cancún mantienen el liderazgo que ya mostraban en 2025, aunque este año se observa un avance significativo de Europa. Madrid escaló desde el séptimo al tercer lugar entre los destinos más demandados de Cocha, mientras que Roma pasó del noveno al quinto puesto. También aparecen con fuerza Curazao, República Dominicana, Londres y Ciudad de Panamá.

La tendencia coincide con los registros de LATAM Airlines. La compañía identificó a Madrid, Río de Janeiro, Buenos Aires, Lima y Punta Cana como los destinos más demandados desde Chile para este período.

“Europa sigue siendo un destino muy atractivo para el viajero chileno en invierno y, dentro de la región, el Caribe, especialmente República Dominicana, muestra un crecimiento importante”, señalan desde la aerolínea.

Si algunos destinos ganan protagonismo, otros comienzan a retroceder. Las agencias coinciden en que Estados Unidos muestra una demanda más moderada que en años anteriores. Miami y Nueva York, habituales preferidos, han cedido espacio frente a alternativas más cercanas y costos más controlables.

Aeropuerto de Santiago espera movilizar a 2 millones de personas en estas vacaciones de invierno. JAVIER TORRES/ATON CHILE

Desde Latam explican que existe una “redistribución natural de los flujos turísticos hacia destinos más cercanos”, una tendencia que también se observa en otros mercados de la región.

El fenómeno ha favorecido especialmente a ciudades del Caribe y Sudamérica, donde los viajeros pueden acceder a paquetes todo incluido o vuelos más cortos.

Las aerolíneas también se preparan para una temporada récord. Latam dispondrá de más de 8.700 vuelos y cerca de 1.760.000 asientos entre la segunda quincena de junio y la primera de julio. La compañía aumentó en más de 35 mil los asientos disponibles y agregó más de 300 frecuencias respecto de la temporada anterior.

Entre las novedades destaca la consolidación de nuevas alternativas internacionales. Una de ellas es Neuquén, en Argentina, que comenzó a operar recientemente con vuelos directos desde Chile. A ello se suma el fortalecimiento de frecuencias hacia destinos como Punta Cana, Recife, Ciudad de Panamá, Estambul y Melbourne.

Mientras tanto, dentro de Chile, los destinos con mayor movimiento proyectado desde Santiago son Calama, Antofagasta, Puerto Montt, Concepción e Iquique, ciudades que combinan turismo, visitas familiares y actividad económica.

Otras alternativas

No todo es viaje o salidas lejos de la capital. Una de estas opciones es el BuinZoo. A sus ya tradicionales atracciones presentarán al guacamayo con el pico más fuerte del mundo.

Valle Nevado.

Otra alternativa es ir a la nieve. En Valle Nevado y La Parva tienen preparado todo para las vacaciones de invierno. El primero empezó su temporada con apertura parcial este viernes.

También surgen una serie de panoramas en la capital. “Santiago cuenta con una amplia oferta de actividades, atractivos turísticos y experiencias familiares que permiten disfrutar unas vacaciones de invierno entretenidas y diversas sin necesidad de salir de la capital”, afirma el gobernador Claudio Orrego.

Entre los panoramas destaca la Granja Educativa de Lonquén; el Campamento de Invierno en el Rancho La Esperanza; Vacaciones Bioparque Huellitas; Parque El Trapiche; y el Planetario Huechuraba. También existen otras instancias como Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido; Kidzania: Winter Camp; y el Festival de Teatro Infantil y Familiar de Invierno. O también visitar el Zoológico Metropolitano; o simplemente recorrer el cerro Santa Lucía o el San Cristóbal.