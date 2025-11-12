OFERTA ELECCIONES $990
    Sorprendió a los fanáticos: cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español

    En los primeros conciertos del Radical Optimism Tour por Latinoamérica, la cantante se ha comunicado con sus fanáticos en español. Junto con ello, ha incluido en su repertorio canciones de artistas locales. En el primero de sus shows en el Estadio Nacional, cantó Tu falta de querer de Mon Laferte.

    Alexis Paiva Mack
    Sorprendió a los fanáticos: cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español. Foto: archivo.

    Dua Lipa se encuentra en medio de su gira por Latinoamérica. Y uno de los puntos que más ha llamado la atención en las primeras fechas del Radical Optimism Tour en la región, es que la cantante de nacionalidad británica, albanesa y kosovar se ha comunicado con sus fanáticos en español.

    Durante su presentación de este martes 11 de noviembre en el Estadio Nacional, la artista habló el idioma para agradecer, elogiar los atuendos de asistentes e introducir canciones.

    Uno de los momentos más destacados del concierto fue cuando cantó un cover de Tu falta de querer de Mon Laferte.

    En las presentaciones de su Radical Optimism Tour, Lipa incluye en su repertorio una canción de un artista del país en el que se encuentra.

    “¡Santiago! Qué bonito estar aquí esta noche, he deseado esto desde la última vez que estuve aquí. El cariño es tan lindo. Gracias por compartir su energía conmigo”, dijo la estrella mundial del pop en el primero de sus conciertos en el recinto de Ñuñoa.

    Luego, manifestó: “La próxima canción que voy a cantar siempre me emociona y me pone nerviosa porque es diferente cada noche. Es una canción de una artista local, del país en que estoy, y esta noche elegí una canción que me encanta pero que me rompe el corazón cada vez que la escucho. Supongo que ahí está su belleza”.

    Fue en ese momento cuando empezó a cantar Tu falta de querer.

    En los primeros dos conciertos del Radical Optimism Tour en la región, los cuales fueron en Argentina, interpretó De Música Ligera de Soda Stereo y Tu misterioso alguien de Miranda!, respectivamente.

    Se presume que en su segunda presentación en el Estadio Nacional de Chile, agendada para este miércoles 12 de noviembre, podría cantar una canción distinta a la de este martes.

    Cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español

    Las declaraciones de Lipa en español son el resultado de un entrenamiento constante, hasta el punto en el que este año obtuvo un certificado en el idioma.

    Desde antes de que iniciara su Radical Optimism Tour en Latinoamérica, la artista ha manifestado su interés por el español.

    De hecho, ha dado entrevistas, compartido sus frases favoritas y tenido interacciones con fanáticos en el idioma.

    Lipa cuenta con el GCSE Spanish, un certificado oficial del sistema educativo británico que acredita un nivel básico de dominio del idioma.

    Con esta certificación, avala que tiene conocimientos en comprensión auditiva y lectora, expresión escrita y oral, gramática y vocabulario, y temas culturales de países hispanohablantes.

    A mediados de octubre de este año, Lipa subió una historia de Instagram en la que reveló que consiguió dicho título.

    Agradeció a su profesora particular, Caty Villanueva, por hacerle clases de español y ayudarla a concretar ese objetivo.

    Sorprendió a los fanáticos: cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español.

    Posteriormente, sugirió a través de otra historia en la misma red social que estaba por comenzar un nuevo curso para mejorar su dominio del idioma.

    Después de que realice su segundo concierto en Chile este miércoles 12 de noviembre, Lipa continuará su gira por países como Brasil, Perú, Colombia y México.

    Puedes revisar todas las fechas del Radical Optimism Tour haciendo clic en este enlace.

    Sorprendió a los fanáticos: cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español.

