La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

La noche de este martes, la estrella pop Dua Lipa se presentó en Santiago ante un repleto Estadio Nacional que coreó todos sus éxitos globales (según Google, la capital chilena es la cuarta ciudad que más escucha a Dua Lipa). Sin embargo, hubo un momento que conmovió al coloso de Ñuñoa: la interpretación de Tu falta de querer , señero sencillo de la chilena Mon Laferte.

“ Es una canción que me encanta, pero me rompe el corazón cada vez que la escucho, supongo que ahí está su belleza ”, dijo la británica en fluido español durante el primero de sus dos shows en Santiago.

Tu falta de querer es un punto de inflexión y un himno en la carrera de Mon Laferte . No solo la consolidó como una de las cantautoras más reconocidas de Latinoamérica; la canción, inspirada en un quiebre profundo y publicada en 2015, tiene un trasfondo marcado por el dolor, la depresión y la reinvención personal de la artista.

Tal vez por eso sorprendió al oírla en Ñuñoa para sorpresa no solo de los fans chilenos que escucharon la prueba de sonido de la estrella del pop mundial.

Los covers de Dua Lipa

Como ya es tradición de su gira “Radical Optimism Tour”, Dua Lipa interpreta covers de artistas locales en los países que visita . En su primera parada en la región, la británica cantó De música ligera de Soda Stereo y Tu misterioso alguien de Miranda!, en sus dos shows en Argentina.

Esta vez fue el turno de Chile y la voz de Levitating escogió para su repertorio la que sea tal vez la canción más conocida de Mon Laferte, Tu falta de querer , que acumula más de 2.000 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify.

La canción llevó al estrellato la carrera de la cantante viñamarina y se ha convertido en un verdadero himno del desamor y la reinvención. Pero, ¿cuál es la desgarradora historia detrás del mayor éxito de Mon Laferte?

La historia de Tu falta de querer

El sencillo es parte del álbum Mon Laferte (Vol. 1), lanzado en 2015. Precisamente durante su promoción, la cantante chilena narró sin guardarse nada de dónde surgió la canción.

“ Me pusieron el cuerno ”, dijo la ex participante del programa de talentos Rojo durante una presentación. “Sí, esto es verdad. Es en serio. Hace como un año. Me dio depresión. Me quise suicidar... ¿cómo se ríen?, ¡pero si es verdad!”, agregó.

La infidelidad habría sido durante una relación de seis años que tuvo con César Ceja, fallecido productor mexicano que participó en la realización de Mon Laferte (Vol. 1) y otras canciones de la artista.

“En este momento depre que tenía, de repente tuve como una luz y le digo a mis amigas: ‘ Ahora voy a hacer una canción súper buena y que me va a ayudar a que se me quite toda esta tristeza ’ (...) Me fui a la pieza y grabé en el teléfono la melodía”, relató Laferte.

Luego, volvió frente a sus amigas e interpretó el tema en guitarra.

Una de ellas la grabó y le preguntó si podía subir la versión a Youtube. Mon Laferte dijo que sí. “Si nadie lo va a ver”, fue su reflexión.

“Y empezó a tener más reproducciones que cualquier otro video”.

Perú en el mapa de Mon Laferte

Sin embargo, en una entrevista más reciente con el podcaster Roberto Mtz, en 2022, la cantautora chilena se extendió más sobre la creación de esta canción.

“Yo había ido a Perú a ver una amiga, también toqué allá en Perú y terminé de escribir esa canción en Lima, en la casa de mi amiga. Y la canto por primera vez en un bar que se llama Cholo Bar”, contó Laferte.

“Esa fue la primera vez que la toqué. Llego a mi casa en México y le digo a unas amigas que vivían conmigo, mis roomies, ‘ miren, les voy a tocar una canción nueva que apenas canté el otro día en un bar ’”, agregó.

@robertomtztv La historia detrás de la canción tu falta de querer de @Mon Laferte ♬ sonido original - ROBERTO MTZ

Es aquí cuando su amiga, fotógrafa y que tenía una cámara de video, decide grabar la interpretación que finalmente se popularizó en YouTube.

La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile Agenciauno

Tu falta de querer en el Festival de Viña

Si bien, antes de Tu falta de querer, Mon Laferte acumulaba algunas canciones de éxito radial, fue esta balada con arreglos de bronces la que se convirtió en una expresión de autenticidad y dolor que la catapultó al circuito latinoamericano , logrando una identificación masiva del público a partir de su sinceridad y potencia interpretativa.

El tema rápidamente se volvió un himno, vital para su posicionamiento internacional y para definir la etapa más fructífera de su trayectoria.

La interpretación de Tu falta de querer durante su presentación en el Festival de Viña del Mar en 2017 es recordada como uno de los momentos más impactantes de la historia reciente del certamen.

La canción fue coreada de principio a fin por un público visiblemente emocionado y se ha convertido en el clímax emocional de sus shows, simbolizando su regreso triunfal y la conexión única con su país de origen.