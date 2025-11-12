Santiago en el top 5: las ciudades del mundo que más escuchan a Dua Lipa, según Google

Este martes y miércoles, la expectación es máxima en Santiago. La superestrella del pop mundial, Dua Lipa , se reencuentra con sus fanáticos chilenos en el Estadio Nacional . El recinto figura como el epicentro de su aclamada gira mundial, “Radical Optimism Tour”, donde miles de seguidores se congregan para bailar y corear sus más grandes éxitos.

Chile ha demostrado ser un bastión para la artista británica. Según revelan las listas de YouTube, Santiago se posiciona como la cuarta ciudad del mundo que más reproduce su música .

Canciones como Levitating, New Rules (ambas dijeron presente esta noche en Santiago) y Cold Heart dominan las listas de YouTube en el país, consolidándose como himnos indiscutibles para su audiencia local.

Esta visita marca el rápido regreso de Dua Lipa a la capital chilena, siendo su segunda vez en Chile en menos de un año. A principios de 2025, la artista fue vista recorriendo el centro de Santiago y el desierto de Atacama como parte de una campaña publicitaria para una marca de perfumes.

Dicha visita fue seguida de cerca por fanáticos y la prensa a través de redes sociales, generando gran expectación, sobre todo por la sombra de su potente presentación en septiembre de 2022, cuando la ganadora de 3 premios Grammy encantó a miles con el “Future Nostalgia Tour”.

Dua Lipa en Chile

Las ciudades del mundo donde se escucha a Dua Lipa

1. Seúl: 38,1M visualizaciones

2. Ciudad de México: 55,1M visualizaciones

3. Bangkok: 28,3M visualizaciones

4. Santiago : 25M visualizaciones

5. Estambul: 22,3M visualizaciones

Las canciones más escuchadas a nivel mundial de Dua Lipa en 2025

1. Levitating (feat. DaBaby): 350M visualizaciones

2. New Rules: 182M visualizaciones

3. Cold Heart (PNAU Remix): 192M visualizaciones

4. Training Season: 121M visualizaciones

5. Houdini: 107M visualizaciones