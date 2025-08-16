SUSCRÍBETE
Tras meses de espera: este es el esperado comercial que Dua Lipa grabó en Chile

Durante enero, la cantate británica estuvo de visita en nuestro país para grabar un comercial para la lujosa y reconocida marca de perfumes YSL.

Paula Morales 
Paula Morales

Finalmente, el anuncio fue revelado con una inesperada sorpresa: un cover de la canción Think, de Aretha Franklin.

En el clip, Dua Lipa recorre Santiago Centro y el desierto de Atacama.

Si no lo haz visto aún, puedes ver el video en su perfil de instagram o aquí.

Oficialismo junto a la DC inscriben en el Servel pacto parlamentario “Unidad por Chile”

Carabineros actualiza operativo por fuga de tres reos en Valparaíso y confirma apoyo del OS9 en la búsqueda

“Talismán Pellegrini”: prensa española destaca la figura del Ingeniero en la previa del debut del Betis en LaLiga

Incendios en España: varios focos siguen sin controlar y autoridades locales piden mayor respaldo de militares

Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

Lluvias monzónicas en Pakistán dejan 321 muertos y 23 heridos

Carabineros actualiza operativo por fuga de tres reos en Valparaíso y confirma apoyo del OS9 en la búsqueda

Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

Las millonarias indemnizaciones en juego tras la intoxicación y muerte de decenas de mascotas en 2021
Las millonarias indemnizaciones en juego tras la intoxicación y muerte de decenas de mascotas en 2021

¿Vía decreto o vía legal?: El camino de las propuestas económicas presidenciales

Un ex ejecutivo del Citi y ex autoridad delinea las propuestas de Kast para el mercado de capitales

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas

La historia del hombre que sobrevivió solo con su gato en la Patagonia chilena

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

“Talismán Pellegrini”: prensa española destaca la figura del Ingeniero en la previa del debut del Betis en LaLiga

¿Se queda?: Alexis Sánchez reaparece en los entrenamientos del Udinese tras semanas de ausencia

Entrevista con Juan Tagle: “El Claro Arena ayudará a retomar la senda de triunfos que inició en 2016”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Las voces de la escritora Antonia Torres: “Sería lamentable borrar la obra de autores que han tenido actuaciones juzgables”

Spike Lee: “No voy a criticar sólo a Estados Unidos; en todo el mundo estamos perdiendo el control”

Crítica de discos: The Doors y The Black Keys brillan; Jonas Brothers palidece

Incendios en España: varios focos siguen sin controlar y autoridades locales piden mayor respaldo de militares

Lluvias monzónicas en Pakistán dejan 321 muertos y 23 heridos

Líderes europeos convocan a reunión de la Coalición de Aliados y Zelenski anticipa mayores ataques de Rusia

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot