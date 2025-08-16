Tras meses de espera: este es el esperado comercial que Dua Lipa grabó en Chile
Durante enero, la cantate británica estuvo de visita en nuestro país para grabar un comercial para la lujosa y reconocida marca de perfumes YSL.
Finalmente, el anuncio fue revelado con una inesperada sorpresa: un cover de la canción Think, de Aretha Franklin.
En el clip, Dua Lipa recorre Santiago Centro y el desierto de Atacama.
Si no lo haz visto aún, puedes ver el video en su perfil de instagram o aquí.
