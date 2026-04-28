Bancada de RN oficia al INDH tras criticas de su director a la ley Nain-Retamal: piden confirmar si es la postura institucional

La bancada de diputados de Renovación Nacional ofició al Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos tras las últimas declaraciones por parte del director de este organismo, Yerko Ljubetic, quien durante la cuenta pública del INDH criticó el funcionamiento de la ley Nain-Retamal.

“Es, a mi juicio, probablemente, uno de los atentados más relevantes contra la posibilidad de cumplimiento efectivo del mandato del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile ”, sentenció el lunes Ljubetic.

También recalcó que “la ampliación de los niveles de impunidad de carabineros que puedan, vulnerando sus normas y las normas legales, atentar contra los derechos de otros, no contribuye a la mayor eficacia policial”.

Andres Perez

En ese contexto, los parlamentarios señalan que aquellas afirmaciones “no solo carecen de la debida precisión técnica —al no identificar de manera concreta los cuerpos normativos internacionales, tratados, jurisprudencia o instrumentos de soft law que eventualmente se verían afectados— sino que, además, resultan particularmente graves en cuanto suponen un juicio de intencionalidad respecto del actuar del Congreso Nacional“.

Además de enfatizar que la tramitación de la ley correspondió a una “legítima necesidad de fortalecer el marco jurídico de actuación de las policías”, los legisladores critican los dichos de Ljubetic “por menoscabar el trabajo del Parlamento y poner bajo sospecha la labor de miles de funcionarios policiales que, día a día, procuran cumplir su deber de resguardo del orden público dentro del marco del Estado de Derecho“.

“En definitiva, para una mayoría de compatriotas, resulta irónico que desde el Instituto se cuestione una ley que nace, entre otras cosas, por el ataque sistemático e instrumentalizado de sectores de izquierda en contra de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”, agregaron.

Por lo antes señalado, los parlamentarios solicitan al INDH entregar los fundamentos técnicos que sustenten los dichos de Ljubetic, además de informar si estas palabras representan la posición institucional.

Finalmente, piden evaluar “la pertinencia de reforzar los estándares de rigor técnico y prudencia institucional en las comunicaciones públicas del Instituto”.