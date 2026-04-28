Por recorte de 3%: Ministro Rabat afirma que “hay total continuidad en lo que ha sido el programa de Derechos Humanos”

Valparaíso, 24 de marzo 2026. El ministro de justicia Fernando Rabat participa de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Raul Zamora/Aton Chile

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, descartó que el recorte del 3% en la cartera afecte los programas de DD.HH. y el Plan Nacional de Búsqueda, afirmando que están haciendo “todo lo posible” para alcanzar el monto sin repercutir en los servicios.

“Nosotros tenemos bajo nuestra dependencia al Registro Civil, al Servicio Médico Legal, al Servicio de Reinserción Juvenil, a la Defensoría Penal Pública. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es lograr el 3% sin, en lo posible, afectar esos servicios. Existen otras medidas, como posponer ciertas cuestiones relacionadas con infraestructura, reducir horas extraordinarias, reducir viáticos . Haciendo todo lo posible para alcanzar ese monto", detalló en Radio Cooperativa el secretario de Estado.

Asimismo, aclaró que respecto al oficio del Ministerio de Hacienda, Rabat señaló que ellos siempre lo vieron como “una recomendación que hace la Dirección de Presupuestos”, y aseveró que quien tomaría la decisión final es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“En ese sentido, lo que evidentemente ha sido una preocupación en estos días, y con justa razón respecto a lo que se refiere al Programa de Derechos Humanos, no se va a modificar la asignación presupuestaria que le va a corresponder en la ley de presupuestos siguiente, y eso hemos sido también extremadamente claros”, puntualizó.

En esa línea, el ministro Rabat informó que el Programa de Derechos Humanos se encuentra en una fase de ajuste tras ser retirado de Contraloría para integrar comentarios de 81 reparticiones estatales, indicando que, como el plazo vence este martes, esperan “reingresarlo pronto”.

Respecto al Plan Nacional de Búsqueda, el secretario de Estado aseveró que se mantiene su ejecución con nuevos equipos profesionales y coordinación directa con ministros en visita con causas de Derechos Humanos.