Jefe de bancada PDG presiona al gobierno: “Aprobaremos en general en la medida que cumplan aquello que pusimos sobre la mesa”

Incluso reconociendo un poco de molestia, el jefe de la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, se refirió a la megarreforma para la reconstrucción impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. El legislador advirtió que los votos de los 13 parlamentaios de la colectividad están por aprobar en general el proyecto, en la medida que el Ejecutivo presente antes la inciativa legal para devolver el IVA de medicamentos y pañales.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el diputado del PDG sostuvo que “la carga de la prueba la tiene el gobierno” .

Además, el diputado aclaró que el compromiso de los votos es solo para la votación general y en la medida que el proyecto de devolución del IVA a pañales y medicamentos - que, según Valenzuela- se debería estar trabajando técnicamente esta semana por el Ejecutivo- sea presentado antes.

“ Vamos a ver la capacidad que tiene el gobierno de cumplir la palabra , no nosotros. Si nosotros tenemos alineadita nuestros 13 votos. Entonces, que nos vengan a exigir la carga de la prueba a nosotros"

Asimismo añadió: “¡Perdón! Nosotros llegamos a un acuerdo, que en un principio, para todo Chile, habíamos dicho: las pymes, los medicamentos, los pañales. Ok, les quedó la escoba internamente con el tema de las pymes. Perfecto. ¿Lo van a cumplir? Sí, lo van a cumplir en otro proyecto".

Según Valenzuela, el gobierno no tenía más opciones que negociar con ellos para la viabilidad del plan de reconstrucción puesto que todo el resto de la oposición le cerró la puerta.

“No es menor, entendiendo que la DC le cerró la puerta, el PPD le cerró la puerta, ¿qué alternativa les quedaba? Entendiendo que incluso Libertario se le salió de la Cámara de Diputados de la sala cuando estaban votando a cuántas comisiones se iba a ir la megarreforma".

Finalmente, subrayó que “es el gobierno el que tiene que, esta semana, tramitar con nuestros técnicos el marco del proyecto y presentarlo la próxima semana y ellos dar fe y prueba a nosotros que están cumpliendo la palabra. Si ellos cumplen con ese hito, no tengan dudas que van a contar con nuestros 13 votos para votar en general”.

Más adelante, Valenzuela explicó que el compromiso de su partido es solo para que se apruebe en general el proyecto, pero que se tendrá analizar punto por punto en sala los alcances de la megarreforma.

“Nosotros, insisto, hemos concurrido hasta la votación en general, pero el gobierno sí o sí se va a tener que abrir a discutir y a compensar cada medida ”, puntualizó.

Asi por ejemplo, sostuvo que “no necesariamente” está de acuerdo con la invariabilidad tributaria: “ Pongamos un poquito más alta la vara respecto a quién le vamos a entregar invariabilidad tributaria . Yo creo que esas son parte de las clavijas que hay que ajustar”, sostuvo.

Finalmente, Valenzuela también fue crítico respecto del oficio de la Dipres, donde se recomienda “descontinuar” ciertos programas sociales. “Yo creo que también tiene que ordenar la fila internamente”, señaló, apuntando a los “errores comunicacionales” y amateurismo en el gobierno.

Elecciones internas

En tanto, Valenzuela intentó bajarle el perfil a los resultados y baja participación de las elecciones internas del PDG y que se llevaron a cabo este fin de semana, aunque sostuvo que aún el ganador no está dicho y que podrían venir reclamaciones y revisiones de la votación.

“No fue muy llamativa, ni fue mucha gente, porque no se jugaba, o se jugaba prácticamente muy poco (...) en ambas (listas) ocuparon a Franco a diestra y siniestra, prácticamente las dos listas estaban con Franco, se jugaba muy poco”, sostuvo recalcando que no es que haya ganadado ninguna lista de disidencia.

Asimismo, aclaró que la relación con el gobierno “la lleva la bancada, que no tiene necesariamente relación con el partido, son dos órganos diferentes, y Franco que también está jugando un rol interesante en lo político ”.

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