SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jefe de bancada PDG presiona al gobierno: “Aprobaremos en general en la medida que cumplan aquello que pusimos sobre la mesa”

    En conversación Desde la Redacción de La Tercera, Juan Marcelo Valenzuela advirtió que La Moneda cuenta con los 13 votos de los diputados del Partido de la Gente para su megarreforma en la medida que presenten antes el proyecto para devolver el IVA de medicamentos y pañales. "La carga de la prueba la tiene el gobierno", enfatizó.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Incluso reconociendo un poco de molestia, el jefe de la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, se refirió a la megarreforma para la reconstrucción impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. El legislador advirtió que los votos de los 13 parlamentaios de la colectividad están por aprobar en general el proyecto, en la medida que el Ejecutivo presente antes la inciativa legal para devolver el IVA de medicamentos y pañales.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el diputado del PDG sostuvo que “la carga de la prueba la tiene el gobierno”.

    Además, el diputado aclaró que el compromiso de los votos es solo para la votación general y en la medida que el proyecto de devolución del IVA a pañales y medicamentos - que, según Valenzuela- se debería estar trabajando técnicamente esta semana por el Ejecutivo- sea presentado antes.

    Vamos a ver la capacidad que tiene el gobierno de cumplir la palabra, no nosotros. Si nosotros tenemos alineadita nuestros 13 votos. Entonces, que nos vengan a exigir la carga de la prueba a nosotros"

    Asimismo añadió: “¡Perdón! Nosotros llegamos a un acuerdo, que en un principio, para todo Chile, habíamos dicho: las pymes, los medicamentos, los pañales. Ok, les quedó la escoba internamente con el tema de las pymes. Perfecto. ¿Lo van a cumplir? Sí, lo van a cumplir en otro proyecto".

    Según Valenzuela, el gobierno no tenía más opciones que negociar con ellos para la viabilidad del plan de reconstrucción puesto que todo el resto de la oposición le cerró la puerta.

    “No es menor, entendiendo que la DC le cerró la puerta, el PPD le cerró la puerta, ¿qué alternativa les quedaba? Entendiendo que incluso Libertario se le salió de la Cámara de Diputados de la sala cuando estaban votando a cuántas comisiones se iba a ir la megarreforma".

    Finalmente, subrayó que “es el gobierno el que tiene que, esta semana, tramitar con nuestros técnicos el marco del proyecto y presentarlo la próxima semana y ellos dar fe y prueba a nosotros que están cumpliendo la palabra. Si ellos cumplen con ese hito, no tengan dudas que van a contar con nuestros 13 votos para votar en general”.

    Más adelante, Valenzuela explicó que el compromiso de su partido es solo para que se apruebe en general el proyecto, pero que se tendrá analizar punto por punto en sala los alcances de la megarreforma.

    “Nosotros, insisto, hemos concurrido hasta la votación en general, pero el gobierno sí o sí se va a tener que abrir a discutir y a compensar cada medida”, puntualizó.

    Asi por ejemplo, sostuvo que “no necesariamente” está de acuerdo con la invariabilidad tributaria: “Pongamos un poquito más alta la vara respecto a quién le vamos a entregar invariabilidad tributaria. Yo creo que esas son parte de las clavijas que hay que ajustar”, sostuvo.

    Finalmente, Valenzuela también fue crítico respecto del oficio de la Dipres, donde se recomienda “descontinuar” ciertos programas sociales. “Yo creo que también tiene que ordenar la fila internamente”, señaló, apuntando a los “errores comunicacionales” y amateurismo en el gobierno.

    Elecciones internas

    En tanto, Valenzuela intentó bajarle el perfil a los resultados y baja participación de las elecciones internas del PDG y que se llevaron a cabo este fin de semana, aunque sostuvo que aún el ganador no está dicho y que podrían venir reclamaciones y revisiones de la votación.

    “No fue muy llamativa, ni fue mucha gente, porque no se jugaba, o se jugaba prácticamente muy poco (...) en ambas (listas) ocuparon a Franco a diestra y siniestra, prácticamente las dos listas estaban con Franco, se jugaba muy poco”, sostuvo recalcando que no es que haya ganadado ninguna lista de disidencia.

    Asimismo, aclaró que la relación con el gobierno “la lleva la bancada, que no tiene necesariamente relación con el partido, son dos órganos diferentes, y Franco que también está jugando un rol interesante en lo político”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónPartido de la GentePDGJuan Marcelo Valenzuela

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué decían los mensajes en redes sociales del sospechoso de intentar asesinar a Trump

    La estrategia de Taylor Swift para proteger su voz e imagen de la IA generativa

    Bancada de RN oficia al INDH tras criticas de su director a la ley Nain-Retamal: piden confirmar si es la postura institucional

    Empresa de Ferrocarriles del Estado elige nuevo directorio, presidido por Jorge Claude

    Por recorte de 3%: Ministro Rabat afirma que “hay total continuidad en lo que ha sido el programa de Derechos Humanos”

    Lo más leído

    1.
    Los polémicos dichos del ministro Poduje contra el senador De Urresti por la Ley de Humedales y la réplica del parlamentario PS

    Los polémicos dichos del ministro Poduje contra el senador De Urresti por la Ley de Humedales y la réplica del parlamentario PS

    2.
    PC aleona fuerzas aliadas a convertir 1° de Mayo en el primer gran hito de expresión callejera contra Kast

    PC aleona fuerzas aliadas a convertir 1° de Mayo en el primer gran hito de expresión callejera contra Kast

    3.
    Partido Comunista pide retirar megarreforma del Congreso y recibe portazo de La Moneda

    Partido Comunista pide retirar megarreforma del Congreso y recibe portazo de La Moneda

    4.
    De Urresti eleva el tono contra Poduje tras polémica por humedales y tilda sus dichos de “una ignorancia brutal”

    De Urresti eleva el tono contra Poduje tras polémica por humedales y tilda sus dichos de “una ignorancia brutal”

    5.
    Tras cita en La Moneda: FA advierte su rechazo a idea de legislar si megarreforma no separa reconstrucción y ajuste fiscal

    Tras cita en La Moneda: FA advierte su rechazo a idea de legislar si megarreforma no separa reconstrucción y ajuste fiscal

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Rating del lunes 27 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 27 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, martes 28 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 28 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Bancada de RN oficia al INDH tras criticas de su director a la ley Nain-Retamal: piden confirmar si es la postura institucional
    Chile

    Bancada de RN oficia al INDH tras criticas de su director a la ley Nain-Retamal: piden confirmar si es la postura institucional

    Por recorte de 3%: Ministro Rabat afirma que “hay total continuidad en lo que ha sido el programa de Derechos Humanos”

    Jefe de bancada PDG presiona al gobierno: “Aprobaremos en general en la medida que cumplan aquello que pusimos sobre la mesa”

    Empresa de Ferrocarriles del Estado elige nuevo directorio, presidido por Jorge Claude
    Negocios

    Empresa de Ferrocarriles del Estado elige nuevo directorio, presidido por Jorge Claude

    Quiroz sale al paso de las advertencias por impacto de baja de impuestos en arcas fiscales: “El objetivo de este proyecto no es recaudar, es crecer”

    “Me genera extrañeza que genere extrañeza”: Quiroz explica controversia por “descontinuar” programas como el de alimentación de la Junaeb

    Qué decían los mensajes en redes sociales del sospechoso de intentar asesinar a Trump
    Tendencias

    Qué decían los mensajes en redes sociales del sospechoso de intentar asesinar a Trump

    La estrategia de Taylor Swift para proteger su voz e imagen de la IA generativa

    Cómo aprender a perdonar y dejar atrás el rencor puede potenciar tu bienestar, según un estudio

    Con varias novedades: Azul Azul define los nombres de su nuevo directorio a días de la salida de Michael Clark
    El Deportivo

    Con varias novedades: Azul Azul define los nombres de su nuevo directorio a días de la salida de Michael Clark

    El mensaje de Branco Ampuero antes del partido de la UC contra Barcelona por la Libertadores: “Hay torneos que motivan más”

    La Roja, atenta: la selección de Perú revela que jugará las Eliminatorias a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    El otro final que tendría la cinta sobre Michael Jackson: redada en Neverland y acusaciones de abuso sexual
    Cultura y entretención

    El otro final que tendría la cinta sobre Michael Jackson: redada en Neverland y acusaciones de abuso sexual

    Nano Stern llega por primera vez al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    Más k-pop para Chile: viene Aespa, uno de los fenómenos del género

    El Ejército de Israel ordena evacuar más de 15 localidades en Líbano en el marco de sus ataques contra Hezbolá
    Mundo

    El Ejército de Israel ordena evacuar más de 15 localidades en Líbano en el marco de sus ataques contra Hezbolá

    Cáncer, problemas vasculares y desfiguración: Los problemas de salud que aquejan a los líderes de la guerra en Medio Oriente

    Zelenski pide medidas a Israel tras cuestionar su inacción con los buques rusos con grano presuntamente robado

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos
    Paula

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura

    Vivir con TOC