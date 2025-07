“Los culpables pagarán como corresponde”: exfuncionario FACH formalizado por tráfico de ketamina escribe carta desde la cárcel

El pasado 15 de julio, el Ministerio Público formalizó a los cinco exfuncionarios de la Fuerza Aérea (FACH) que fueron detenidos una semana antes cuando trataron de trasladar ketamina en un avión institucional desde Iquique a Santiago, quienes quedaron en prisión preventiva.

Ocho días más tarde, la medida cautelar fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Iquique, luego de que las defensas de Rodrigo Ignacio Silva Fuentes y María Fernanda Rebolledo Díaz apelaron a la resolución del tribunal.

Ambos -junto a Elías Nataniel Villalonga Martínez, sindicado como el líder de la organización, Danilo Ignacio Rivas Pulgar y Mauricio Alejandro Ponce Dinamarca- fueron detenidos el jueves 3 de julio en la Base Aérea Los Cóndores, tras descubrirse una maleta con poco más de cuatro kilos de ketamina que pretendían llevar en un Boeing 737 de la institución que tenía como destino Santiago.

Y este lunes se conoció que Silva Fuentes escribió una desde la cárcel de Alto Hospicio, la cual está dirigida a sus compañeros de la FACH.

El contenido de la carta

“Me es difícil escribir, sobre todo en la situación en que estoy. Me costó conseguirme una hoja para escribir, pero lo logré”, comienza relatando Silva en una carta dada a conocer por Meganoticias.

“Solo quiero agradecer por todo el apoyo que me están entregando a mí y a mi familia. Me emociona mucho todos los mensajes de apoyo. De hace rato que no lloraba tanto, pero era de emoción y felicidad, saber que tengo tanta gente que me apoya en esta situación que uno nunca espera que le pueda suceder a uno”, añade.

En el mismo tenor, agrega que “solo quiero agradecerles por sus muestras de cariño, tener fe que la verdad saldrá a la luz, que tristemente estoy pagando por unos wns que abusaron de mi confianza, tanto de mí como la Rebolledo, que por desgracia está en las mismas que yo”.

“Pasé de pena a rabia, pero pasando el tiempo se sabrá lo que pasó y los culpables pagarán como corresponde”.

Agrega: “Tengo sentimientos encontrados, nunca espere tanto apoyo, incluso de gente de ‘Manquehue’, del cual compartí un mes cuando estuve en comisión, del cual me emocioné mucho, esos lazos que uno forma, esa palabra camarada, esa familia del cual uno escoge a pesar de todos los malos ratos que vivimos. Uno no tiene palabra para expresarse”, añadió.

“Ya no me quedan más palabras para agradecer todo el apoyo y cariño, me emociona mucho saber eso, y como nos dijeron ‘todo pasa’. El mejor consejo que nos dieron en la Escuela”, indicó. “Les mando todo mi cariño y agradecimiento a mis queridos cursete que sé que me están apoyando a mí y mi familia en este momento, pues es muy difícil. Y también a la gente de ‘Manquehue’ que sé que estuve poquito de comisión, pero en ese tiempo se forman unos lazos que no se pueden romper”.

“Se despide con mucho cariño: Chino Silva”, cierra el exuniformado.