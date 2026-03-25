Candidato presidencial en Perú denuncia el asesinato a ladrillazos de un aspirante a diputado en Chorrillos
Gilbert Infante fue llevado al Hospital Casimiro Ulloa, donde habría fallecido tras sufrir un paro cardíaco.
El candidato presidencial del partido Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, ha denunciado este miércoles el asesinato a ladrillazos del aspirante a diputado Gilbert Infante en el distrito limeño de Chorrillos tras haber recibido amenazas previas junto con otros miembros de su equipo.
“Te confirmo la muerte ayer de nuestro candidato a diputado a Lima, Gilbert Infante, con una ferocidad tremenda. Fácil es usar un arma (...) Lo han tenido durante minutos tirándole ladrillos”, ha explicado Paz de la Barra en declaraciones a la radio Exitosa.
El candidato ha afirmado que Infante “ya venía siendo amenazado conjuntamente con ocho personas más”, varios de ellos exmilitares, y que, tras el ataque, fue trasladado a un centro de salud cercano, donde no recibió la atención requerida.
Infante -quien según Paz de la Barra “había combatido el terrorismo” y era parte de su equipo técnico de pacificación- fue llevado posteriormente al Hospital Casimiro Ulloa, donde habría fallecido tras sufrir un paro cardíaco.
Paz de la Barra, que ha ofrecido distintas entrevistas a medios peruanos, ha informado de que los presuntos atacantes “han aprovechado” que se encontraba solo para perpetrar el ataque a raíz de un debate presidencial celebrado en la víspera y que las autoridades han abierto una investigación al respecto.
