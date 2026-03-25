Aprobación de Trump cae a su nivel más bajo tras alza de combustibles y rechazo ciudadano a la guerra con Irán

La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó en los últimos días a su nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca, en medio del fuerte aumento de los combustibles y el rechazo ciudadano a la guerra iniciada contra Irán, según reveló una encuesta de Reuters/Ipsos.

El sondeo, realizado durante cuatro días y finalizado el lunes, mostró que solo el 36% de los estadounidenses aprueba la gestión del líder republicano, una baja significativa respecto del 40% registrado la semana anterior.

Se trata de un retroceso marcado que, según analistas, refleja un creciente descontento público.

Impacto del alza de combustibles y costo de vida

Uno de los factores clave detrás de la caída es el deterioro en la percepción económica. La encuesta evidenció que apenas un 25% aprueba el manejo del costo de vida por parte del mandatario, tema central en su campaña presidencial de 2024.

Según el estudio, que se realizó con un margen de error de tres puntos porcentuales y basado en 1.272 entrevistas, el malestar se vincula directamente con el alza en los precios de la gasolina, que han aumentado cerca de un dólar por galón desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán el pasado 28 de febrero.

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Dicho incremento ha generado presión sobre los hogares y ha instalado preocupación sobre un posible efecto inflacionario más amplio.

De hecho, un 63% de los encuestados considera que la economía estadounidense es “débil”, y refleja un clima de incertidumbre que impacta en la evaluación del gobierno.

Guerra en Irán profundiza el rechazo

El conflicto bélico también ha incidido en la caída de la popularidad presidencial. Según el estudio, solo un 35% aprueba los ataques contra Irán, mientras que un 61% los rechaza, cifras que muestran un aumento en la desaprobación respecto de mediciones anteriores.

Además, un 46% de los encuestados cree que la guerra hará a Estados Unidos menos seguro a largo plazo, frente a un 26% que considera que mejorará la seguridad del país.

El escenario tensiona la posición del mandatario de la nación norteamericana, quien llegó al poder prometiendo evitar conflictos internacionales prolongados.

Pese a ello, reportes indican que Washington evalúa enviar miles de soldados adicionales a Medio Oriente, lo que podría profundizar el desgaste político.

A pesar de la caída general, el respaldo dentro del Partido Republicano se mantiene relativamente sólido.

Solo uno de cada cinco republicanos desaprueba su gestión global. Sin embargo, incluso en ese sector comienzan a aparecer señales de desgaste, puesto que la desaprobación sobre el manejo del costo de vida subió de 27% a 34% en una semana.

En perspectiva histórica, la aprobación actual de Trump sigue por encima de su punto más bajo durante su primer mandato (33%), aunque se aleja del 47% que registró al inicio de su actual administración.

Escenario político abierto

El estudio también sugiere que, si bien la caída de Trump abre oportunidades para el Partido Demócrata de cara a las elecciones legislativas de noviembre, esto no se traduce automáticamente en un aumento de su respaldo.

Al respecto, el estudio revela que un 38% de los encuestados considera que los republicanos son mejores administradores de la economía, frente a un 34% que prefiere a los demócratas.

En tanto, los republicanos también lideran en temas como inmigración y seguridad, mientras los demócratas destacan en salud y derechos de las mujeres.