Pakistán afirma que Irán recibió una propuesta de alto el fuego de 15 puntos de la administración Trump

Irán ha recibido un plan estadounidense para hacer una pausa en la guerra en Medio Oriente, según informaron funcionarios el miércoles; una propuesta enviada incluso mientras Washington despliega paracaidistas y más infantes de Marina en la región, según informa The Associated Press.

Teherán no confirmó haber recibido el plan y rechazó públicamente la iniciativa diplomática, al tiempo que lanzaba nuevos ataques contra Israel y los países árabes del Golfo, incluido un ataque que provocó un gran incendio en el Aeropuerto Internacional de Kuwait. Irán también siguió siendo blanco de ataques.

Iran has received a 15-point proposal from the U.S. to reach a ceasefire in the war, two Pakistani officials told AP on condition of anonymity.



Iran has insisted it isn’t engaged in negotiations with the U.S. https://t.co/91jIcchR5O — The Associated Press (@AP) March 25, 2026

Dos funcionarios de Pakistán, país que presentó el plan a Irán, describieron la propuesta de 15 puntos en términos generales, indicando que aborda el levantamiento de las sanciones, el desmantelamiento del programa nuclear iraní, la limitación de los misiles y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por donde transita una quinta parte del petróleo mundial.

Un funcionario egipcio involucrado en las gestiones de mediación añadió que la propuesta incluye restricciones al apoyo de Irán a grupos armados. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para abordar detalles aún no publicados, indicó la agencia de noticias.

El plan de 15 puntos que ahora está en manos iraníes es un acuerdo integral para lograr un alto el fuego, según un funcionario egipcio.

Los mediadores están impulsando posibles conversaciones presenciales entre iraníes y estadounidenses, tal vez el viernes en Pakistán, según informaron funcionarios egipcios y paquistaníes.

⚡️🚨Iran responds on the Negotiations allegations:



"You have reached a stage where you are negotiating with yourselves"



🚨The spokesperson of the Central Khatem-al-Anbia Headquarters addressed the US, saying: Do not call your defeat an agreement

🔹There will be no news of your… pic.twitter.com/EtNPkr8HsL — Middle East Observer (@ME_Observer_) March 25, 2026

El martes, en la Casa Blanca, Trump declaró que Estados Unidos está en negociaciones y que entre los participantes se encuentran el enviado especial Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner, el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance. No especificó con quiénes de Irán están en contacto.

Las negociaciones se dan en paralelo al envío de al menos 1.000 soldados de la 82ª División Aerotransportada a Medio Oriente en los próximos días, según informaron a The Associated Press tres personas con conocimiento de los planes. Hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares delicados.

El Pentágono también está en proceso de desplegar dos unidades de infantería de Marina que añadirán unos 5.000 infantes de Marina y miles de marineros a la región.

BREAKING: Most Americans say U.S. military action in Iran has gone too far, and many worry about being able to afford gas, according to a new AP-NORC poll. https://t.co/6NXyLMaeLk — The Associated Press (@AP) March 25, 2026

El despliegue militar se da pese a que alrededor del 59% de los estadounidenses afirma que la acción militar de Estados Unidos en Irán ha “ido demasiado lejos”, y los estadounidenses siguen estando muy preocupados por la capacidad de Trump para tomar las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza militar fuera de Estados Unidos, según una nueva encuesta de AP-NORC.

Mientras tanto, el 45% está “extremadamente” o “muy” preocupado por no poder costear la gasolina en los próximos meses, un aumento con respecto al 30% registrado en una encuesta de AP-NORC realizada poco después de que Trump ganara la reelección con promesas de que mejoraría la economía y reduciría el costo de vida.