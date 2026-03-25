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    Hamas acusa a la Junta de Paz de “favorecer la agenda” de Israel e ignorar sus violaciones de alto el fuego

    El portavoz de la organización islamista, Basem Naim, acusó al director ejecutivo de iniciativa diplomática, Nickolai Mladenov, de ignorar la muerte de más de 750 palestinos y la prohibición de la entrada de materiales de reconstrucción a la zona.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El director ejecutivo de la Junta de Paz, Nickolai Mladenov Foto: Europa Press/Contacto/Bianca Otero.

    El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) acusó este miércoles al director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza, Nickolai Mladenov, de “favorecer la agenda de la ocupación”, después de que este diera por “prácticamente completada” la primera fase del plan para la Franja de Gaza, a pesar de que cerca de 700 palestinos han muerto por ataques de Israel desde que se alcanzó el acuerdo de alto el fuego en octubre de 2025.

    “Mladenov intentó cambiar el curso de los acontecimientos para favorecer la agenda de la ocupación, especialmente porque ignoró por completo que la ocupación no cumplió con sus obligaciones en la primera fase y no ofreció garantías reales para el cumplimiento de ninguno de los compromisos futuros”, señaló el portavoz de Hamas, Basem Naim, aludiendo a la comparecencia de este martes del diplomático búlgaro ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

    En particular, el portavoz de la milicia palestina criticó que Mladenov hablara “de violaciones del alto el fuego sin mencionar quién viola el acuerdo, es decir, Israel”.

    “Mladenov amenaza a nuestro pueblo con un regreso a la guerra en nombre de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu y su Gobierno, a pesar de ser un enviado de ‘paz’”, declaró Naim en un comunicado difundido a través del diario Filastín.

    Foto: Archivo.

    El vocero además lamentó que Mladenov “ignore por completo los detalles sobre la magnitud de las violaciones, entre las que destacan la muerte de más de 750 palestinos desde la entrada en vigor del acuerdo y los 1.800 heridos”.

    “Así como la prohibición de la entrada de materiales de reconstrucción, el incumplimiento del acuerdo sobre la apertura del cruce de Rafá y la eliminación de la ‘línea amarilla’”, dijo en relación a la demarcación a la que se habían retirado los militares israelíes en virtud del acuerdo alcanzado el 10 de octubre.

    También consideró que el director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza “intentó mostrarse más monárquico que el propio rey” durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y denunció que Mladenov “intentó vincularlo todo con el tema de las armas, incluyendo (...), la retirada israelí y la reconstrucción” del enclave palestino.

    Esta condicionalidad de las siguientes etapas al desarme de Hamas, detalló, está “en contra del acuerdo de Sharm el Sheij y la resolución 2028 del Consejo de Seguridad, e incluso del propio plan de (el presidente estadounidense Donald) Trump”.

    “Este escenario se ha repetido durante décadas por parte de todos los enviados internacionales, que buscan promover sus propios intereses a expensas de nuestro pueblo y sus derechos legítimos, y congraciarse con estadounidenses e israelíes”, aseveró.

    En el texto, además rechazó las, a su juicio, “acciones (que) solo han provocado desastres y han envalentonado a los israelíes para persistir en su brutalidad y fascismo, sin aportar seguridad ni estabilidad a nadie en la región”.

    Este martes, Mladenov dio por “prácticamente completada” la primera fase del plan para Gaza, en un discurso en la ONU en el que reiteró que “la reconstrucción solo podrá llevarse a cabo una vez hayan sido certificadas las fases de desarme”.

    “La realidad de los últimos 20 años demuestra que el desarme verificado y una gobernanza palestina responsable no compromete la seguridad”, aseveró.

    Más sobre:HamasJunta de PazGazaIsraelNickolai MladenovBasem NaimMundo

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