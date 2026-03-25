EE.UU. mata a cuatro hombres a bordo de una supuesta narcolancha en aguas del Caribe

Ataque de EE.UU. a narcolancha en el Caribe. Imagen @Southcom en X.

El Ejército de Estados Unidos anunció este miércoles la muerte de cuatro hombres a bordo de una embarcación que fue bombardeada mientras navegaba en aguas del Caribe, en el ataque número 47 de las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico.

Con este se eleva a aproximadamente 163 el número total de personas muertas en la campaña denominada operación Lanza del Sur.

“La información de Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y que participaba en operaciones de narcotráfico. Cuatro narcoterroristas varones murieron durante esta acción” , informó en redes sociales el Comando Sur de las Fuerzas Armadas (Southcom) de EE.UU.

Applying total systemic friction on the cartels.



On March 25, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed… pic.twitter.com/VTzo4wkbpG — U.S. Southern Command (@Southcom) March 25, 2026

Los militares describieron el ataque, realizado bajo la dirección del general Francis L. Donovan, como “cinético” y “letal”, asegurando que la lancha estaba “operada por organizaciones terroristas designadas” por Washington e indicaron que “ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.

Además, en la publicación en X se reafirmó que la ofensiva es parte de sus esfuerzos por “ejercer una presión sistémica total sobre los cárteles”.

Como es costumbre, el Southcom adjuntó a su comunicado un breve vídeo aéreo de 15 segundos del ataque, en el que se ve una barcaza estallando en llamas.

Este nuevo ataque forma parte de la denominada operación Lanza del Sur, iniciada por Washington en septiembre de 2025. Esta ha causado la muerte de más de un centenar de personas y se encuentra envuelta en la polémica por no respetar los Derechos Humanos, según denunció Naciones Unidas.