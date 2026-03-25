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    “Es ideal para dirigirla”: Las razones de Sheinbaum para mantener apoyo a Bachelet para la ONU

    La presidenta mexicana dijo este miércoles que su gobierno ​seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, después ⁠de ⁠que ‌la administración de José Antonio Kast le retiró el respaldo.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Alicia Bárcena, Claudia Sheinbaum y Michelle Bachelet.

    “Nosotros vamos a seguir apoyándola, tengo pronto una llamada con ella”, destacó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la candidatura de Michelle Bachelet para encabezar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego que en la víspera el gobierno chileno retirara su apoyo a la exmandataria.

    Durante su conferencia matutina, Sheinbaum confirmó que sostendrá próximamente una llamada con Bachelet y subrayó que los argumentos de México para respaldar su candidatura permanecen vigentes.

    “Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto. Es una mujer con mucha experiencia, que busca la paz en el mundo. Es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas”, expresó.

    La mandataria izquierdista subrayó que los argumentos que sustentan el respaldo “siguen siendo válidos” y que no existe impedimento para apoyar a una candidata de otro país. “Los argumentos por los cuales la apoyamos siguen siendo válidos”, expresó la mandataria mexicana en su conferencia de prensa diaria.

    La decisión de José Antonio Kast de retirar su apoyo a Bachelet fue difundida en la jornada previa a través de un comunicado, en el que aseguró haber “llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura”.

    Al respecto, Sheinbaum defendió la candidatura de Bachelet al ser una mujer con “mucha experiencia” y que “busca la paz en el mundo”, al tiempo que puso en valor el hecho de que fuera dos veces presidenta de Chile.

    “Tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo de resolución de conflictos internacionales y de una carta de derechos para todas las personas en el mundo, entre otros de sus atributos. Entonces consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas”, señaló.

    Tras el retiro del apoyo de Chile, la mandataria mexicana indicó que “vamos a ver” cuál es la postura del Gobierno brasileño, el otro país que sostenía la candidatura. “Vamos a ver Brasil. Si continúa también ⁠con este apoyo, porque éramos Chile, Brasil y México”, agregó Sheinbaum.

    Sin embargo, reiteró el respaldo a Bachelet tras conversar con el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y con Alicia Bárcena, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y quien se contempló como aspirante al relevo en la Secretaría General del organismo internacional. Recalcó que Bárcena “está totalmente de acuerdo también” con el apoyo a la exmandataria chilena.

    “Nosotros lo hemos platicado con el Canciller, con Alicia Bárcenas, que hoy es secretaria de la Semarnat, pero que como saben, pues tiene mucho conocimiento de Naciones Unidas y del servicio exterior y ella está completamente de acuerdo también”, afirmó.

    Con este respaldo institucional, la administración mexicana reitera su confianza en la candidatura de Bachelet, subrayando tanto su perfil como la importancia de fortalecer el papel de Naciones Unidas en el escenario internacional.

    Según el diario El País, el respaldo de Sheinbaum a la candidatura de Bachelet se consiguió gradualmente y la decisión fue irreversible en octubre de 2025, tras una reunión entre la exmandataria chilena, que también es vicepresidenta del Club de Madrid; la presidenta mexicana y su ministra del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, quien también sonaba como candidata. Sheinbaum dijo que la conversación giró “en torno a América Latina y el bienestar, y el papel de las mujeres en política”.

    En los acercamientos con el Gobierno de México fue clave Bárcena por sus fuertes conexiones con Chile. Fue embajadora en Santiago entre 2022 y 2023 y también secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre 2008 y 2022, con sede en la capital chilena.

    Más sobre:La Tercera PMBacheletSheinbaumONUChileMéxicoBrasilKast

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