SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Dimite la ministra de Turismo italiana en medio de la crisis política tras la derrota de Meloni en el referéndum

    La oposición había presentado una moción de censura en contra de Daniela Santanchè ante la Cámara de Diputados.

    Por 
    Europa Press
    La ministra de Turismo de Italia, Daniela Santanchè, durante una conferencia de prensa en la Asociación de Prensa Extranjera en Roma, el 2 de octubre de 2024. Foto: Archivo

    La ministra de Turismo italiana, Daniela Santanchè, ha presentado su dimisión este miércoles en medio del terremoto político en el país tras la derrota de la primera ministra, Giorgia Meloni, en el referéndum de la reforma judicial.

    “No ocultaré cierta amargura por el resultado de mi carrera ministerial, pero en mi vida estoy acostumbrada a pagar mis propias cuentas y, a menudo, también las de los demás”, ha afirmado en su carta de dimisión, dirigida a Meloni, y recogida por la empresa de radiodifusión italiana RAI.

    En la misiva asegura que deja el cargo a petición de Meloni. “No tengo ningún problema en decir que obedezco”, ha expresado, agregando además que “hasta la fecha” su historial delictivo es “impecable” y que “ni siquiera ha habido una simple acusación”.

    La oposición había presentado una moción de censura en su contra ante la Cámara de Diputados. Santanchè está involucrada en varios procesos judiciales por acusaciones de fraude y falsedad contable relacionadas con sus actividades empresariales.

    La dimisión se produce apenas unas horas después de que el subsecretario de Justicia, Andrea Delmastro Delle Vedove, renunciase al cargo por sus presuntos lazos con una empresa vinculada al clan Senese, uno de los grupos más influyentes de la mafia napolitana, y tras el fracaso del referéndum sobre la reforma judicial.

    Giusi Bartolozzi, jefa de gabinete del ministro de Justicia, Carlo Nordio, también ha presentado su dimisión después de verse envuelta en una polémica tras afirmar que el poder judicial era un “pelotón de fusilamiento” e incitar a los ciudadanos a votar en el referéndum de la reforma a la Constitución para “deshacerse de ellos”.

    Bartolozzi también estaba señalada por su papel en la liberación del jefe de la Policía judicial libia, Osama al Masri, sobre el que pesaba una orden del Tribunal Penal Internacional (TPI) por supuestos crímenes de lesa humanidad.

    Más sobre:ItaliaMeloniMinistra de TurismoDaniela Santanchèreferéndumreforma judicialAndrea Delmastro Delle VedoveGiusi BartolozziMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    MOP relanzará licitación de estudio para la ampliación del Aeropuerto de Santiago

    Influenza aviar: SAG autosuspende certificación de exportaciones avícolas tras primer caso en plantel industrial en la RM

    Los escenarios del Banco Central para el estrecho de Ormuz

    Comisión de Seguridad de la Cámara acuerda citar al director de la PDI para tratar la remoción de exjefa de Inteligencia

    Irán afirma que atacó el portaaviones de USS Abraham Lincoln: ¿qué se sabe de la reclamada embestida?

    “No comprar parafina todavía”: la recomendación de Macaya en medio de la discusión de medidas de mitigación por alzas en combustibles

    Lo más leído

    1.
    Irán advierte a EE.UU. que “no volverá a ver” los precios del petróleo anteriores y que no llegarán a un acuerdo

    Irán advierte a EE.UU. que “no volverá a ver” los precios del petróleo anteriores y que no llegarán a un acuerdo

    2.
    Irán afirma que atacó el portaaviones de USS Abraham Lincoln: ¿qué se sabe de la reclamada embestida?

    Irán afirma que atacó el portaaviones de USS Abraham Lincoln: ¿qué se sabe de la reclamada embestida?

    3.
    “Es ideal para dirigirla”: Las razones de Sheinbaum para mantener apoyo a Bachelet para la ONU

    “Es ideal para dirigirla”: Las razones de Sheinbaum para mantener apoyo a Bachelet para la ONU

    4.
    Maduro ante la Justicia de EE.UU.: ¿qué se espera de la audiencia del 26 de marzo en Nueva York?

    Maduro ante la Justicia de EE.UU.: ¿qué se espera de la audiencia del 26 de marzo en Nueva York?

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Comisión de Seguridad de la Cámara acuerda citar al director de la PDI para tratar la remoción de exjefa de Inteligencia
    Chile

    Comisión de Seguridad de la Cámara acuerda citar al director de la PDI para tratar la remoción de exjefa de Inteligencia

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    “No comprar parafina todavía”: la recomendación de Macaya en medio de la discusión de medidas de mitigación por alzas en combustibles

    MOP relanzará licitación de estudio para la ampliación del Aeropuerto de Santiago
    Negocios

    MOP relanzará licitación de estudio para la ampliación del Aeropuerto de Santiago

    Influenza aviar: SAG autosuspende certificación de exportaciones avícolas tras primer caso en plantel industrial en la RM

    Los escenarios del Banco Central para el estrecho de Ormuz

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio
    Tendencias

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechaza demanda por indemnización de perjuicios de Barnechea contra la ANFP
    El Deportivo

    Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechaza demanda por indemnización de perjuicios de Barnechea contra la ANFP

    En vivo: Universidad Católica visita a Ñublense por la segunda fecha de la Copa de la Liga

    La advertencia del padre de Lamine Yamal: “Mi hijo no ha mostrado ni el 20% de sus cualidades”

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton
    Cultura y entretención

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton

    La mejor banda de Inglaterra según Ritchie Blackmore

    Vuelven los magos: mira el trailer de la serie de Harry Potter

    Hamas acusa a la Junta de Paz de “favorecer la agenda” de Israel e ignorar sus violaciones de alto el fuego
    Mundo

    Hamas acusa a la Junta de Paz de “favorecer la agenda” de Israel e ignorar sus violaciones de alto el fuego

    Irán afirma que atacó el portaaviones de USS Abraham Lincoln: ¿qué se sabe de la reclamada embestida?

    Dimite la ministra de Turismo italiana en medio de la crisis política tras la derrota de Meloni en el referéndum

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme