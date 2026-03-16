Astara define al country manager para su operación en Chile

Astara anunció el nombramiento de Juan Pablo Mir Espic como nuevo Country Manager de Astara Chile. Desde este cargo, el ejecutivo tendrá la misión de fortalecer las operaciones de la compañía en el país y consolidar su desarrollo en el mercado local, apoyándose en herramientas de tecnología propia, procesos de digitalización e inteligencia de datos.

Mir asume esta responsabilidad con una trayectoria de más de 20 años en la industria automotriz, periodo en el que ha participado en distintas etapas de crecimiento del sector. Su experiencia incluye el impulso y expansión de marcas como Mitsubishi Motors y SsangYong (hoy KGM), además de su participación en la creación de startups vinculadas al ecosistema automotor.

A lo largo de su carrera, el ejecutivo ha destacado por promover iniciativas de innovación dentro de la industria, integrando una mirada estratégica que combina liderazgo empresarial con un profundo conocimiento del mercado y de las transformaciones que enfrenta la movilidad.

Con este nombramiento, la compañía busca reforzar su estructura en Chile y potenciar su desarrollo local, incorporando la experiencia de Mir para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento y fortalecer el posicionamiento de la empresa en el país.

Astara cuenta con más de 35 años de presencia en Chile, donde opera como importador y representante de marcas como Bentley, Ferrari, Maserati, Chery, Exeed, Mitsubishi Motors, KGM y JMC, además de desempeñarse como distribuidor autorizado de Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Ram y BYD.