El choque entre Argentina e Inglaterra empieza a elevar la temperatura. Cada elemento sirve para intensificar una rivalidad que tiene evidentes tintes históricos que se han traspasado al campo de juego. Y que en la cancha también está marcada por momentos emblemáticos. Es inevitable, por ejemplo, recordar la Mano de Dios y el Mejor Gol de la Historia, que se produjeron en el mismo duelo y con la firma: en los cuartos de final de México 1986, por Diego Maradona.

La actualidad enfrenta opiniones. En particular, respecto del funcionamiento de la defensa argentina en la que, paradójicamente, actúan dos figuras de la Premie League: Cristián Romero, del Tottenham, y Lisandro Martínez, del Manchester United.

“Pedazo de tronco”: el duro choque entre Néstor Gorosito y Gary Neville antes del duelo entre Argentina e Inglaterra

Gary Neville, emblemático defensor del Manchester United, y hoy implacable comentarista televisivo, no tuvo piedad con la zaga transandina. “No veo ninguna manera en que no marquemos al menos dos goles contra Argentina. Los llamo la mejor-peor dupla defensiva central del mundo", disparó.

“Pasan de lo sublime a lo ridículo. Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez que parecen regalar un gol entre los dos por partido. Luego los ves de nuevo y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todos lados”, sostiene, en el mismo sentido.

"POLLO, DIGANLE A ESTE GARY NEVILLE QUE LO ÚNICO QUE SABÍA HACER ERA LATERALES... NO SABÍA QUE SE JUGABA CON EL PIE"



🤣 La respuesta de PIPO GOROSITO al histórico defensor inglés, quien afirmó que Licha y Cuti son la "mejor/peor pareja de centrales del mundo"



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“Pedazo de tronco”

Las palabras del exjugador de los Diablos Rojos no pasaron inadvertidas. Quien salió a rebatirlo fue Néstor Gorosito, quien en Chile brilló en Universidad Católica y quien defendió la camiseta de Argentina.

Pipo se contactó telefónicamente con Sebastián Vignolo, periodista de ESPN. El comunicador activó el altavoz para escuchar el mensaje. Gorosito detonó munición gruesa. "Díganle a este Gary Neville que lo único que sabía hacer era el lateral, pedazo de tronco”, remató.

"Los defensores argentinos son cracks. Él no sabía que se jugaba con el pie“, sentenció, como corolario de su intento por valorar a los bastiones de la zaga del equipo de Lionel Scaloni.