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    De una petición de la FIFA a fenómeno viral: el origen del festejo de Inglaterra con Oasis y The Beatles en el Mundial

    Lo que comenzó como parte de la musicalización en los estadios terminó en un ritual entre jugadores e hinchas.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    De una petición de la FIFA a fenómeno viral: el origen del festejo de Inglaterra con Oasis y The Beatles en el Mundial. Huang Zongzhi

    “Because maybe, you’re gonna be the one that saves me, and after all, you’re my wonderwall”. Cada partido de Inglaterra en el Mundial termina con un ritual. Algo que, con el avance del equipo hasta las semifinales, se ha consolidado como una de las imágenes características del torneo. Los jugadores permanecen en el campo de juego, se acercan a las tribunas y cantan Wonderwall, el clásico de Oasis publicado en 1995, junto a sus hinchas.

    El cuadro de los Tres Leones enfrenta este martes a Argentina, a las 15 horas, en la búsqueda del boleto a la final. Antes del Mundial, la FIFA solicitó a cada federación una lista de canciones para ambientar los partidos. Inglaterra incluyó Hey Jude, de The Beatles; Sweet Caroline, de Neil Diamond; y la mencionada Wonderwall.

    Después de la victoria por 4-2 sobre Croacia en el estreno, la reacción entre jugadores e hinchas fue inmediata: comenzaron a cantar de manera conjunta. Las cámaras se centraban principalmente en Harry Kane y Jude Bellingham. Desde entonces, la canción ha escalado al nivel de himno en el Mundial. “No importa el rival. Cantar con los aficionados nos da un sentimiento espectacular”, señaló el delantero.

    El mediocampista Declan Rice también explicó el vínculo que se genera una vez terminado cada encuentro. “Conectamos con los hinchas y ellos cantan”, comentó.

    Noel Gallagher, integrante de Oasis y compositor de Wonderwall, respaldó la identificación. “Es una canción que pertenece a las personas. Siempre ha sido un momento mágico entre los aficionados y los jugadores”, dijo a The Sun.

    La cuenta oficial de la selección inglesa reforzó esa relación al publicar una imagen de Kane junto al fragmento “Because maybe, you’re gonna be the one that saves me” (Porque quizás tú vas a ser quien me salve), tras el doblete del atacante ante República Democrática del Congo. Hoy los seguidores asocian la frase con el ariete.

    Pero Wonderwall no es el único clásico del rock británico que acompaña a Inglaterra en la Copa del Mundo. En paralelo, Hey Jude, de The Beatles, también ocupa un lugar central en las celebraciones y en la identidad reciente de la selección.

    La canción, escrita por Paul McCartney en 1968 para Julian, el hijo mayor de John Lennon, adquirió un nuevo significado a partir de la irrupción de Jude Bellingham. El nombre del mediocampista llevó a que los aficionados adaptaran naturalmente el coro del tema para ovacionarlo.

    La asociación alcanzó una mayor exposición en la Eurocopa 2024, cuando Adidas lanzó una campaña publicitaria utilizando Hey Jude y estableciendo un paralelo entre la historia de la canción y la aparición de Bellingham.

    La influencia de The Beatles ya había estado presente antes del inicio del Mundial. En la presentación oficial de la nómina de Thomas Tuchel, la selección inglesa publicó un video inspirado en el grupo de Liverpool. La producción utilizó Come Together como música de fondo mientras revelaba a los futbolistas que asistirián a la cita planetaria, con referencias a la estética psicodélica de la segunda mitad de la década de 1960.

    El video incluso comienza con un antiguo registro audiovisual de Lennon hablando de la cultura británica.

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