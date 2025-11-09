OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Tendencias

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Pusimos a prueba la nueva aspiradora robot Eufy Omni C20. Analizamos su potencia de 7.000 Pa, la estación todo en uno y si vale la pena su precio. Lee nuestra reseña completa con sus ventajas y desventajas.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Reseña de la aspiradora robot Eufy Omni C20 con estación todo en uno

    Las aspiradoras robot son una maravilla de la ingeniería, tal vez el sine qua non de la casa inteligente actual. Incluso el modelo más básico y económico puede mantener los pisos del hogar limpios, eliminando eficazmente el pelo de mascotas, manchas y el polvo que se acumula en el día a día.

    Los modelos de gama alta pueden crear un mapa de tu casa, programar la limpieza, recibir comandos de voz e incluso vaciarse y limpiarse solos, pero todavía existe el debate de si pueden o no reemplazar a las aspiradoras tradicionales, porque algunos se enredan con los cables o tienen problemas para navegar sobre alfombras muy tupidas.

    En La Tercera probamos durante las últimas semanas el modelo Eufy Omni C20, que se vende como un producto diseñado para la limpieza profunda en el hogar.

    Se trata de un robot aspirador que destaca por su potencia de succión y automatización, con una muy buena relación calidad-precio y características avanzadas para su rango.

    Estas son nuestras primeras impresiones.

    Reseña de la aspiradora robot Eufy Omni C20 con estación todo en uno

    Características de la Eufy Omni C20

    UnidadesEspecificaciones
    Potencia7,000 Pa
    Sensor de navegacióniPath
    Altura8.5 cm
    Autonomía90-120 minutos
    Nivel de ruido55-65 dB
    ConexionesWi-Fi 2.4 GHz
    Control por appEufy
    Control asistentes de vozAmazon Alexa, Google Assistant
    Estanque de agua2.5 l
    Precio Chile$499.990

    Cómo es la aspiradora robot Eufy Omni C20

    Uno de los puntos fuertes de la Eufy Omni C20 es su diseño compacto y ultra delgado con menos de 9 cm de altura, lo que permite limpiar en lugares difíciles de alcanzar para otros robots, lo vuelve un equipo eficiente.

    La potencia de succión es de 7,000 Pa (pascales), lo que indica la presión que el motor genera para levantar polvo, suciedad y residuos del suelo. En términos prácticos, esta medida muestra qué tan potente es el robot para levantar y absorber partículas desde diferentes tipos de superficies.

    En este caso, está orientado a una capacidad de aspiración profunda, adecuada para hogares con alfombras medianas a gruesas, pelo de mascotas y suciedad más incrustada.​

    Otro fuerte es su estación “todo en uno” (el elemento más bultoso del conjunto) que vacía el depósito de la aspiradora automáticamente, lava y seca las mopas, y rellena el agua limpia, ofreciendo así una automatización que suele verse en modelos más premium, pero a un costo menor.

    Otro punto a favor es que incluye un sistema de mopas giratorias que se levantan automáticamente al detectar alfombras, lo que permite alternar entre pisos duros y con alfombrados.​

    Qué modos de limpieza incluye la Eufy Omni C20

    Luego de instalar la estación y colocarle agua, hay que poner la aspiradora a cargar en la misma base. El fabricante chino recomienda usar la APP de Eufy, que en el apartado Clean ofrece tres alternativas para comenzar con la limpieza:

    • Aspiración y fregado
    • Solo aspiración
    • Solo fregado

    También se puede ajustar el nivel de succión del robot:

    • Silencioso
    • Estándar
    • Turbo
    • Máximo

    También se puede ajustar el nivel de agua que puede emplear.

    ¿Vale la pena la Eufy Omni C20?

    Nuestras opiniones de la Eufy Omni C20 son positivas para usuarios con pisos mayormente duros, que valoran la conveniencia de la automatización de limpieza y mopas, pero que no necesitan la navegación inteligente ni capacidades extendidas para alfombras o mascotas con pelo largo.

    Es un modelo equilibrado con buena relación entre precio, funciones y rendimiento.

    Entre sus puntos débiles está la navegación y la detección de obstáculos, ya que no cuenta con sensores avanzados, lo que provoca que pueda enredarse con cables, objetos pequeños o incluso tirar plantas, por lo que se recomienda mantener los espacios despejados para un funcionamiento óptimo.

    En lo referente a la limpieza de alfombras, es efectivo con pelo de mascotas corto, pero menos con pelos largos.​

    Las funciones de la app complementan al equipo con características útiles como el mapeo de varios pisos, la programación de zonas prohibidas y horarios de limpieza, aunque carece de funciones avanzadas como monitoreo en vivo o dispensado de detergentes automáticos presentes en modelos más caros.​

    Reseña de la aspiradora robot Eufy Omni C20 con estación todo en uno

    A favor (pros)

    Potencia de succión de 7.000 Pa, superior a la mayoría de su categoría y muy eficiente para pelos y suciedad difícil.​

    Estación todo en uno con funciones automatizadas de vaciado, lavado, secado y rellenado de agua, por lo que no requiere mantenimiento diario sino que semanal o mensual.​

    Diseño ultra delgado de menos de 9 cm de altura que le permite limpiar debajo de muebles bajos y acceder a espacios reducidos.​

    Buena relación precio-funciones para consumidores que buscan automatización avanzada sin gastar el precio de un modelo premium.​

    Control mediante app y asistentes de voz.​

    En contra (contras)

    Navegación y evitación de objetos menos avanzada frente a modelos con LiDAR real y sensores más sofisticados (como los del Bespoke Jet Bot Combo de Samsung que revisamos aquí), lo que implica fallos, por ejemplo, en la detección de cables.​

    Autonomía media (90-120 minutos) y depósito de residuos más pequeño respecto a modelos premium; puede requerir vaciado frecuente en hogares grandes.​

    ❌ Aunque el robot sí es bastante silencioso, la estación base realiza un poco más de ruido, especialmente durante el vaciado automático y el lavado de las mopas.​

    Lee también:

    Más sobre:EufyCasa inteligenteAspiradorasAspiradoras robotSmarthomeInteligencia artificialOmni C20LimpiezaHogarPrecio ChileRobot VacuumLiDARTecnologíaDomóticaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Robaron más de mil millones de pesos en vinos: PDI detiene a especializada banda delictual en San Bernardo

    El Senado definirá este 10 de noviembre la AC contra el juez Antonio Ulloa con fantasmas de posible falta de quórum

    El Papa se reúne con un grupo de 15 víctimas de abusos del clero de Bélgica

    Atentado incendiario en Cunco: queman siete máquinas al interior de un predio

    Leitao por banda que operaba en San Vicente de Tagua Tagua: “Lo más importante es detener a estas personas y condenarlas”

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Lo más leído

    1.
    Cómo el factor Kaiser desordenó el tablero en la derecha para el 16/N

    Cómo el factor Kaiser desordenó el tablero en la derecha para el 16/N

    2.
    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    3.
    Kaiser tras emplazamiento de Jara por la PGU: “Los que han empobrecido a nuestro país son los comunistas con los frenteamplistas”

    Kaiser tras emplazamiento de Jara por la PGU: “Los que han empobrecido a nuestro país son los comunistas con los frenteamplistas”

    4.
    Dónde y a qué hora ver a Rayo Vallecano vs. Real Madrid por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Rayo Vallecano vs. Real Madrid por TV y streaming

    5.
    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El caso del joven argentino que viajó a Rusia a estudiar y terminó en combate en la guerra en Ucrania

    El caso del joven argentino que viajó a Rusia a estudiar y terminó en combate en la guerra en Ucrania

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    “Justicia para KitKat”: el robotaxi que mató a un gato y desató un debate sobre los vehículos sin conductor

    “Justicia para KitKat”: el robotaxi que mató a un gato y desató un debate sobre los vehículos sin conductor

    Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

    Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta de Vigo vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta de Vigo vs. Barcelona en TV y streaming

    “Hazla corta, tómate la foto hoy”: Junaeb incentiva captura temprana de la TNE en estudiantes que pasan a 5° Básico y 1° Medio

    “Hazla corta, tómate la foto hoy”: Junaeb incentiva captura temprana de la TNE en estudiantes que pasan a 5° Básico y 1° Medio

    Robaron más de mil millones de pesos en vinos: PDI detiene a especializada banda delictual en San Bernardo
    Chile

    Robaron más de mil millones de pesos en vinos: PDI detiene a especializada banda delictual en San Bernardo

    El Senado definirá este 10 de noviembre la AC contra el juez Antonio Ulloa con fantasmas de posible falta de quórum

    Atentado incendiario en Cunco: queman siete máquinas al interior de un predio

    Cómo se encuentra Chile ante la nueva fiebre del oro global
    Negocios

    Cómo se encuentra Chile ante la nueva fiebre del oro global

    El conflicto que divide a los socios de Movitec, la empresa que ganó en la trama bielorrusa

    El desafío energético del boom de los data centers

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot
    Tendencias

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    “Justicia para KitKat”: el robotaxi que mató a un gato y desató un debate sobre los vehículos sin conductor

    El caso del joven argentino que viajó a Rusia a estudiar y terminó en combate en la guerra en Ucrania

    “Hazte el guapo en Argentina, hue...”: el fuerte descargo de Ronald Fuentes contra Piero Maza que le costó la expulsión
    El Deportivo

    “Hazte el guapo en Argentina, hue...”: el fuerte descargo de Ronald Fuentes contra Piero Maza que le costó la expulsión

    Prensa española se reconcilia con Gabriel Suazo y lo elogia tras el triunfo del Sevilla: “Su compromiso es indudable”

    En vivo: Boca Juniors y River Plate animan un nuevo Superclásico argentino en La Bombonera

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó
    Cultura y entretención

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Banda británica Massive Attack asiste a partido de Palestino antes de su show en el Fauna Primavera

    El Papa se reúne con un grupo de 15 víctimas de abusos del clero de Bélgica
    Mundo

    El Papa se reúne con un grupo de 15 víctimas de abusos del clero de Bélgica

    Martín Vizcarra es excluido de las elecciones de 2026 en Perú

    Presidente de Siria llega a Estados Unidos en histórica visita oficial: se espera que se reúna con Donald Trump

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego