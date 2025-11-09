Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

Reseña de la aspiradora robot Eufy Omni C20 con estación todo en uno

Las aspiradoras robot son una maravilla de la ingeniería, tal vez el sine qua non de la casa inteligente actual. Incluso el modelo más básico y económico puede mantener los pisos del hogar limpios , eliminando eficazmente el pelo de mascotas, manchas y el polvo que se acumula en el día a día.

Los modelos de gama alta pueden crear un mapa de tu casa, programar la limpieza, recibir comandos de voz e incluso vaciarse y limpiarse solos , pero todavía existe el debate de si pueden o no reemplazar a las aspiradoras tradicionales, porque algunos se enredan con los cables o tienen problemas para navegar sobre alfombras muy tupidas .

En La Tercera probamos durante las últimas semanas el modelo Eufy Omni C20, que se vende como un producto diseñado para la limpieza profunda en el hogar.

Se trata de un robot aspirador que destaca por su potencia de succión y automatización, con una muy buena relación calidad-precio y características avanzadas para su rango.

Estas son nuestras primeras impresiones.

Características de la Eufy Omni C20

Unidades Especificaciones Potencia 7,000 Pa Sensor de navegación iPath Altura 8.5 cm Autonomía 90-120 minutos Nivel de ruido 55-65 dB Conexiones Wi-Fi 2.4 GHz Control por app Eufy Control asistentes de voz Amazon Alexa, Google Assistant Estanque de agua 2.5 l Precio Chile $499.990

Cómo es la aspiradora robot Eufy Omni C20

Uno de los puntos fuertes de la Eufy Omni C20 es su diseño compacto y ultra delgado con menos de 9 cm de altura , lo que permite limpiar en lugares difíciles de alcanzar para otros robots, lo vuelve un equipo eficiente.

La potencia de succión es de 7,000 Pa (pascales), lo que indica la presión que el motor genera para levantar polvo, suciedad y residuos del suelo. En términos prácticos, esta medida muestra qué tan potente es el robot para levantar y absorber partículas desde diferentes tipos de superficies.

En este caso, está orientado a una capacidad de aspiración profunda, adecuada para hogares con alfombras medianas a gruesas, pelo de mascotas y suciedad más incrustada.​

Otro fuerte es su estación “todo en uno” (el elemento más bultoso del conjunto) que vacía el depósito de la aspiradora automáticamente, lava y seca las mopas, y rellena el agua limpia , ofreciendo así una automatización que suele verse en modelos más premium, pero a un costo menor.

Otro punto a favor es que incluye un sistema de mopas giratorias que se levantan automáticamente al detectar alfombras, lo que permite alternar entre pisos duros y con alfombrados .​

Qué modos de limpieza incluye la Eufy Omni C20

Luego de instalar la estación y colocarle agua, hay que poner la aspiradora a cargar en la misma base. El fabricante chino recomienda usar la APP de Eufy, que en el apartado Clean ofrece tres alternativas para comenzar con la limpieza:

Aspiración y fregado

Solo aspiración

Solo fregado

También se puede ajustar el nivel de succión del robot :

Silencioso

Estándar

Turbo

Máximo

También se puede ajustar el nivel de agua que puede emplear.

¿Vale la pena la Eufy Omni C20?

Nuestras opiniones de la Eufy Omni C20 son positivas para usuarios con pisos mayormente duros , que valoran la conveniencia de la automatización de limpieza y mopas, pero que no necesitan la navegación inteligente ni capacidades extendidas para alfombras o mascotas con pelo largo .

Es un modelo equilibrado con buena relación entre precio, funciones y rendimiento .

Entre sus puntos débiles está la navegación y la detección de obstáculos, ya que no cuenta con sensores avanzados , lo que provoca que pueda enredarse con cables, objetos pequeños o incluso tirar plantas, por lo que se recomienda mantener los espacios despejados para un funcionamiento óptimo.

En lo referente a la limpieza de alfombras, es efectivo con pelo de mascotas corto, pero menos con pelos largos.​

Las funciones de la app complementan al equipo con características útiles como el mapeo de varios pisos, la programación de zonas prohibidas y horarios de limpieza, aunque carece de funciones avanzadas como monitoreo en vivo o dispensado de detergentes automáticos presentes en modelos más caros.​

A favor (pros)

✅ Potencia de succión de 7.000 Pa, superior a la mayoría de su categoría y muy eficiente para pelos y suciedad difícil.​

✅ Estación todo en uno con funciones automatizadas de vaciado, lavado, secado y rellenado de agua, por lo que no requiere mantenimiento diario sino que semanal o mensual.​

✅ Diseño ultra delgado de menos de 9 cm de altura que le permite limpiar debajo de muebles bajos y acceder a espacios reducidos.​

✅ Buena relación precio-funciones para consumidores que buscan automatización avanzada sin gastar el precio de un modelo premium.​

✅ Control mediante app y asistentes de voz.​

En contra (contras)

❌ Navegación y evitación de objetos menos avanzada frente a modelos con LiDAR real y sensores más sofisticados (como los del Bespoke Jet Bot Combo de Samsung que revisamos aquí), lo que implica fallos, por ejemplo, en la detección de cables.​

❌ Autonomía media (90-120 minutos) y depósito de residuos más pequeño respecto a modelos premium; puede requerir vaciado frecuente en hogares grandes.​

❌ Aunque el robot sí es bastante silencioso, la estación base realiza un poco más de ruido, especialmente durante el vaciado automático y el lavado de las mopas.​