5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

Ahora que Microsoft dejó de dar actualizaciones de seguridad y asistencia técnica a los usuarios de Windows 10, y muchos equipos simplemente no pueden actualizar a una versión superior, hay varias opciones en el mercado con sistemas operativos vigentes.

Alejandro JofréPor 
Alejandro Jofré
5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

Desde el 14 de octubre de 2025, Microsoft ya no proporciona actualizaciones de software gratuitas desde Windows Update, asistencia técnica ni correcciones de seguridad para los usuarios de computadores con Windows 10 (en este link te explicamos cuáles son los riesgos).

Si bien, el PC seguirá funcionando, los expertos recomiendan migrar hacia un sistema operativo vigente como Windows 11, macOS Tahoe o incluso Linux 6.17.6.

Estas son 5 recomendaciones de equipos pensados para el trabajo (productividad) con hardware avanzado y rendimiento sobresaliente, disponibles actualmente en el mercado chileno.

ASUS ExpertBook P5

ASUS ExpertBook P5

El ASUS ExpertBook P5 es un ultrabook de alta gama diseñado para profesionales que buscan rendimiento, portabilidad y funciones avanzadas de inteligencia artificial. Cuenta con un chasis de aluminio ligero y resistente, con un peso de 1,29 kg y un grosor de 14,9 mm, certificado con el estándar militar, lo que garantiza su durabilidad en usos intensos y ambientes exigentes.

Su pantalla es de 14 pulgadas con resolución WQXGA (2.560 x 1.600) y una frecuencia de actualización de 144 Hz, ideal para trabajo fluido y contenido multimedia con excelente calidad visual. En cuanto al rendimiento, incorpora el procesador Intel Core Ultra 7 de 8 núcleos, acompañado de hasta 32 GB de memoria y almacenamiento SSD de hasta 3 TB, lo que asegura rapidez en multitarea y tareas complejas.

Equipada con Windows 11 Pro, la ExpertBook P5 ofrece funciones de seguridad avanzada, cruciales para proteger los datos sensibles del negocio. Su pantalla de alta definición y su teclado ergonómico están pensados para largas jornadas de trabajo.

  • Precio de referencia: $1.399.616
Apple MacBook Pro M5

Apple MacBook Pro M5

La nueva MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5 de Apple representa un salto significativo en potencia y eficiencia para usuarios profesionales. Incluye una CPU de 10 núcleos (4 de rendimiento y 6 de eficiencia), GPU de 10 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos, que acelera flujos de trabajo con inteligencia artificial hasta 3.5 veces más rápido que la generación anterior.

Su pantalla Liquid Retina XDR de 14,2 pulgadas ofrece una resolución nativa de 3.024 x 1.964, con un brillo máximo de 1.600 nits en HDR y una frecuencia de actualización ProMotion de hasta 120 Hz. Dispone de hasta 24 horas de batería, un sistema de sonido de seis bocinas, cámara de 12 MP con Center Stage, y múltiples puertos como Thunderbolt 4 y HDMI. Corre macOS Tahoe, ofreciendo rendimiento y versatilidad para creativos y profesionales exigentes.

  • Precio de referencia: desde $1.899.990
Lenovo ThinkPad X9 15 Aura Edition

Lenovo ThinkPad X9 15 Aura Edition

El Lenovo ThinkPad X9 15 Aura Edition es una laptop premium diseñada para profesionales que buscan resistencia, rendimiento y portabilidad. Cuenta con procesadores Intel Core Ultra 5 o Ultra 7 de última generación, hasta 32 GB de RAM y hasta 2 TB de almacenamiento SSD.

Su pantalla OLED táctil de 15.3 pulgadas ofrece resolución 2.8K con 120 Hz para imágenes nítidas y colores vibrantes. Está construida bajo rigurosas pruebas militares MIL-STD 810H que garantizan durabilidad ante condiciones extremas como humedad, temperatura, polvo y golpes. Su diseño es muy delgado y ligero, ideal para movilidad sin sacrificar potencia ni robustez.

  • Precio de referencia: desde $1.513.523
Samsung Galaxy Book5 Pro 360

Samsung Galaxy Book5 Pro 360

El Galaxy Book5 Pro 360 de Samsung es un portátil 2 en 1 premium que combina potencia y versatilidad para profesionales creativos y productivos (revisa nuestra reseña en este link). Cuenta con un procesador Intel Core Ultra 7 de última generación y una NPU avanzada que ofrece hasta 47 TOPS para acelerar tareas de inteligencia artificial.

Su pantalla táctil AMOLED Dynamic 2X de 16 pulgadas con resolución 3K y frecuencia de actualización de 120 Hz ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes, además de soporte para S Pen. Tiene una batería de larga duración con carga rápida. Incluye funciones avanzadas de IA, conectividad Wi-Fi 7 y altavoces con sonido envolvente Dolby Atmos que enriquecen la experiencia multimedia y creativa.

  • Precio de referencia: $1.599.990
HP Victus 15

HP Victus 15

El HP Victus 15 de 2025 es una laptop gaming y de productividad que combina potencia y diseño elegante. Está equipada con procesadores Intel Core i5 o i7 de 12ª generación y tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX (3050 o superiores), junto a hasta 16 GB de RAM y almacenamiento SSD rápido.

Su pantalla IPS de 15.6 pulgadas ofrece resolución Full HD y tasa de refresco de 144 Hz, ideal para juegos y edición multimedia. Cuenta con buena conectividad (Wi-Fi 6E, USB-C, HDMI 2.1) y un sistema de refrigeración eficiente con ventiladores duales. Su batería de 70 Wh dura hasta 5 horas en uso común.

  • Precio de referencia: $669.990
5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

Bonus track: ¿Será el momento de pasarse a una tablet?

Van tres recomendaciones de equipos lanzados en 2025 que prometen una experiencia muy similar a trabajar en un computador. Pero se trata de tablets lanzadas recientemente en el mercado chileno, con precios, características y funciones atractivas.

REDMI Pad 2 Pro

REDMI Pad 2 Pro

La REDMI Pad 2 Pro es una tablet Android de 12.1 pulgadas con pantalla IPS 2.5K y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, ideal para una experiencia visual fluida y nítida. Está potenciada por un procesador Snapdragon 7s Gen 4 de 4 nm, con opciones de 6 u 8 GB de RAM y almacenamiento de 128 o 256 GB, ampliable hasta 2 TB mediante microSD.

Integra una batería de 12,000 mAh con carga rápida de 33W y carga inversa. Cuenta con cuatro altavoces Dolby Atmos, cámaras frontal y trasera de 8 MP, y corre Android 15 con Xiaomi HyperOS 2 para fluidez y rendimiento.

  • Precio de referencia: por confirmar (precio internacional: €379)
Apple iPad Pro M5

Apple iPad Pro M5

El iPad Pro con chip M5, lanzado hace apenas unos días, es una tablet diseñada para profesionales creativos que buscan potencia y portabilidad. Cuenta con una CPU de 9 o 10 núcleos y una GPU de 10 núcleos con trazado de rayos de tercera generación, lo que permite un rendimiento gráfico y de inteligencia artificial hasta 3.5 veces superior al modelo anterior.

Su pantalla OLED Ultra Retina XDR, disponible en 11 y 13 pulgadas, ofrece alta resolución y brillo máximo de 1.600 nits en HDR. Incorpora Wi-Fi 7, módem C1X para conexión celular mejorada, y corre iPadOS 26, optimizando productividad y creatividad. Tiene cámaras de 12 MP y soporte para Apple Pencil.

  • Precio de referencia: desde $1.299.990
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

La Samsung Galaxy Tab S11 Ultra de 14.6 pulgadas es una tablet premium con pantalla Dynamic AMOLED 2X, resolución 2.960 x 1.848 y frecuencia de actualización de 120 Hz (revisa nuestra reseña en este link). Está equipada con el procesador MediaTek Dimensity 9400+ de 3 nm, acompañado de hasta 16 GB de RAM y almacenamiento desde 256 GB hasta 1 TB, expandible por microSD.

Cuenta con batería de 11.600 mAh con carga rápida de 45W, cuatro altavoces AKG con Dolby Atmos y un S Pen incluido. Su diseño es delgado y ligero, con resistencia al agua y al polvo IP68, ideal para productividad, multimedia y creatividad. Corre sobre Android 16 con One UI 8.

  • Precio de referencia: desde $1.249.990

Windows 10TecnologíaSistema operativoWindows 11MicrosoftComputadoresLaptopsTabletsProductividadWindows UpdatemacOS TahoeLinuxLinux 6.17.6HardwareSoftwareASUSSamsungAppleHPXiaomiRedmiLenovoASUS ExpertBook P5Apple MacBook Pro M5MacBook ProM5Lenovo ThinkPad X9 15 Aura EditionSamsung Galaxy Book5 Pro 360HP Victus 15REDMI Pad 2 ProApple iPad Pro M5Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

