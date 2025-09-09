Esta cámara es una buena alternativa si no quieres pagar por un servicio de monitoreo y protección de hogares

Esta cámara es una alternativa si no quieres pagar por un servicio de monitoreo y protección de hogares

A primera vista, la Floodlight Cam E340 de la marca china Eufy semeja una luz de emergencia. Pero además de incluir dos potentes focos de 2,000 lúmenes, lo central es una cámara de seguridad que cubre 360° en un intento ambicioso de eliminar por completo los puntos ciegos.

Una de sus principales características es su sistema de doble cámara. Cuenta con un lente teleobjetivo con zoom, que le permite captar detalles a distancia, y un lente gran angular para una visión general .

Ambas cámaras graban en resolución 3K , ofreciendo una calidad de imagen diurna y nocturna sobresaliente.

Otro rasgo distintivo es cómo estas cámaras trabajan junto a su capacidad de movimiento horizontal y vertical (Pan & Tilt). Con un rango de 360 grados, puedes dirigir la cámara desde la aplicación para explorar cada rincón de patios o antejardines, y hacer zoom a cualquier detalle, ya sea de día o de noche, porque estamos hablando de una cámara hecha para los exteriores, el maltrato y la intemperie .

Pros y contras

A nivel de software, Eufy permite conectar distintos dispositivos en la aplicación del mismo nombre.

Para el caso de la Floodlight Cam E340, se incluye el seguimiento de personas mediante IA, es decir, la cámara sigue automáticamente a cualquier individuo que entre en su campo de visión , una función que resulta muy útil y que puede complementarse con las luces.

“Lo que buscamos es dar a las personas herramientas para disfrutar sin miedo a lo que pueda pasar en sus hogares”, explica Joaquín Matte, gerente de ventas de Eufy, Anker Innovations. “Una luz que se enciende en el momento justo puede marcar la diferencia entre un susto y un delito frustrado”.

Sin embargo, la E340 no es perfecta. Su principal debilidad es la instalación . Al ser un dispositivo cableado, requiere una conexión eléctrica existente, lo que puede complicar el proceso para quienes no tienen experiencia o una caja de conexiones disponible.

Además, la configuración inicial en la aplicación, aunque guiada, puede ser algo densa debido a la gran cantidad de opciones de personalización , desde la sensibilidad de detección hasta la programación por hora de las luces.

Otro punto a considerar es que el rendimiento de las cámaras de vigilancia para el hogar dependen de una señal Wi-Fi estable ; una conexión débil puede provocar retrasos en las notificaciones y en la transmisión de video en vivo. Este modelo en particular es compatible con Wi-Fi 6, que ofrece menor latencia, mayor eficiencia y mejor manejo de múltiples dispositivos simultáneamente, aunque el mercado disponible en Chile cuenta mayormente con tecnología Wi-Fi 5.

¿Vale la pena la Floodlight Cam E340 de Eufy?

Pese a que la instalación puede resultar compleja, la E340 es una de las cámaras de seguridad más completas y versátiles del mercado. La combinación de doble cámara, movimiento de 360 grados y la ventaja de no requerir una suscripción mensual (gracias al almacenamiento local en una HomeBase 3 o tarjeta microSD) la convierte en una inversión conveniente para ahorrarse un servicio de monitoreo y protección de hogares más caro.

Es una solución de gama alta que justifica su precio con un rendimiento a la altura y características competitivas como una sirena de 95 dB con la función de disuadir. Como recomendación, consulta con tu proveedor de Internet por qué versión de Wi-Fi ofrece en tu hogar.