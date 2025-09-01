SUSCRÍBETE
Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Sigue el movimiento de sujetos impulsado por IA. Y gracias a sus luces infrarrojas y sensor, graba rostros con claridad hasta 10 metros de distancia en condiciones de escasa luz.

Alejandro Jofré
Bajo la atenta vigilancia de una competencia numerosa (y extremadamente variopinta en precio y calidad), la cámara eufy Security Indoor Cam S350 ofrece características convenientes para usos dentro del hogar, como el cuidado de niños, mascotas, el seguimiento probatorio de ratas de dos patas que asaltan el refrigerador de noche o, en el peor de los casos, la presencia de amigos de lo ajeno.

De entrada, el equipo llama la atención por sus dos cámaras, mezcla de lente gran angular 4K y un teleobjetivo de 2K, para ofrecer amplitud y detalle en un mismo dispositivo, con un zoom óptico de 3x y otro digital de hasta 8x.

Lo segundo, y tal vez más relevante, es la combinación de hardware avanzado y el enfoque en la privacidad del usuario.

En La Tercera probamos el equipo de eufy, que es una marca de tecnología que opera al alero de Anker y se especializa en dispositivos para la casa inteligente, como sistemas de seguridad y aspiradoras robot. eufy se centra en la inteligencia artificial para mejorar las funcionalidades de sus productos y ofrece almacenamiento local de datos para la privacidad del usuario, sin pagos mensuales (aunque incluye la opción de pagar almacenamiento en la nube, pero basta con una tarjeta microSD o el celular).

Estas son nuestras primeras impresiones.

Ficha técnica de la eufy Security Indoor Cam S350

UnidadesEspecificaciones
UsoExclusivamente para interiores
MontajeSobre una superficie plana o en pared o techo (soporte incluido)
Sistema de cámaraDoble cámara
Lente gran angular4K UHD (3840 x 2160 px), 130° FOV
Teleobjetivo2K (2304 x 1296 px)
ZoomÓptico de 3x, digital de 8x
SensorApertura f/1.6
Velocidad de fotogramasHasta 15 fps
Visión nocturnaInfrarroja con 2 LEDs de alta potencia, con un alcance de hasta 10 metros. Capacidad de reconocer rostros a distancia y color
Paneo horizontal360°
Inclinación vertical75°
AudioBidireccional (micrófono y altavoz integrados) para comunicación en tiempo real
Detección IADetección de personas, mascotas y llanto de bebés
Seguimiento IASeguimiento automático de movimiento, manteniendo al sujeto centrado en el encuadre
Zonas de actividadPermite configurar zonas específicas para recibir alertas de movimiento
Patrulla automáticaPuede moverse automáticamente entre puntos de interés predefinidos
AlmacenamientoMicroSD de hasta 128 GB (no incluida)
Compatibilidadeufy HomeBase 3
Almacenamiento en la nubeOpcional, a través de suscripción a los servicios de eufy
Conectividad inalámbricaWi-Fi 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y encriptación WPA3
Alimentación5V/2A vía USB-C
Compatibilidad con asistentesAmazon Alexa y Asistente de Google
Dimensiones6.54 x 8.03 x 10.43 cm
Peso610 g
Precio en ChileRef. $103.990
¿Vale la pena la eufy Security Indoor Cam S350?

El mercado de la seguridad para casas inteligentes está en plena expansión en Chile, con varias soluciones y productos que son fáciles de instalar y gestionar a través del teléfono.

Tal vez el mayor diferenciador de este equipo es que también ataca a nichos más específicos, como el monitoreo de bebés y mascotas, gracias a la detección de llanto y el seguimiento de movimiento vía IA.

El punto débil de la cámara es su baja tasa de fotogramas por segundo, apenas 15 fps. Aunque la resolución es alta, esta limitación puede resultar en videos con cierto desenfoque, especialmente al capturar sujetos que se mueven rápidamente.

La interfaz de la app eufy Security, si bien funcional, requiere de cierta curva de aprendizaje para acceder a las configuraciones más avanzadas, que pueden no ser tan intuitivas como en las aplicaciones de la competencia.

Y un rasgo quizá no tan relevante pero que sí es importante consignar, es el ruido del motor durante el paneo y la inclinación. Aunque no es excesivamente alto, puede ser perceptible en ambientes silenciosos, lo que podría ser una molestia para algunos usuarios, especialmente si la cámara se utiliza en dormitorios de menores.

Ahora, hay tres características que podrían guiar la decisión de compra. La capacidad de paneo de 360° e inclinación de 75° de ambas cámaras asegura una cobertura completa de cualquier habitación, eliminando puntos ciegos incluso de noche, ya que ofrece una convincente visión nocturna por infrarrojos y audio bidireccional de buena calidad.

Otro punto de interés es el seguimiento de movimiento impulsado por inteligencia artificial, que puede identificar y seguir a personas o mascotas de manera fluida y precisa, alcanzando una mejor integración con sistemas como Amazon Alexa o el asistente de Google.

Y un tercer diferenciador clave es la opción de almacenamiento local a través de una tarjeta microSD de hasta 128 GB, lo que libera a los usuarios de la dependencia de suscripciones mensuales a la nube, un punto de venta cada vez más valorado por los consumidores y sus bolsillos.

Por cierto, también se puede ocupar sin microSD ni suscripción a la nube grabando videos y tomando capturas únicamente a través del smartphone.

Para quienes piensan convertir sus hogares en una casa inteligente, y por ejemplo, conectar más dispositivos para asegurar más de un ambiente o habitación, la cámara es compatible con eufy HomeBase 3, lo que permite ampliar la capacidad de almacenamiento y la integración con otros dispositivos del ecosistema.

Finalmente, esta cámara está en sintonía con quienes se preocupan por la privacidad de los datos en línea. Su capacidad de almacenamiento local como alternativa segura a la nube, puede atraer a un grupo importante de consumidores preocupados por la gestión de su información personal.

Tecnología eufy eufy Security Indoor Cam S350 Cámaras de seguridad Cámaras 4K Anker eufy HomeBase 3 Seguridad Casa inteligente microSD eufy Security

