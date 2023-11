El repaso de la histórica Lucy López a horas del cierre Santiago 2023: “Que exista el VAR en el atletismo, me sorprendió”

Hablar de doña Lucy López, es hablar de la historia del deporte chileno. Su recorrido va desde la primera medalla para Chile en los Juegos Panamericanos de Argentina 1951 hasta el encendido de la antorcha de Santiago 2023.

Pero esa no ha sido su única labor en esta justa deportiva, pues también ha trabajado como voluntaria y se le puede ver ayudando a los atletas en el Estadio Nacional.

“Estoy en el sector de los atletas, que no compiten o lo van a hacer. Estoy cerca de la zona de los fotógrafos, bajo marquesina. La marquesina antes era más grande… Soy voluntaria de Servicios a la Familia Panamericana”, dice en una entrevista con el sitio oficial del evento.

Desde allí, ha visto las medallas que ha obtenido nuestro país en el atletismo y le ha sido imposible no recordar su propia experiencia en las pistas. “Lo de (Santiago) Ford me emocionó. Qué hombre más entregado, tan flaquito que es. Tiene pruebas más débiles, pero es increíble cuando del corazón sale todo. Martina (Weil) salió decidida desde el primer paso. Ella tiene el apoyo de sus padres y eso se nota. Tan necesario que es eso”, asevera.

Y de inmediato se sube al tren de la nostalgia para recordar su propia presea en el relevo 4x100. “Me refrescó la memoria. Imagínate que éramos tan unidas. Para el ‘51 estuvimos en un hogar de paso, que creó Eva Perón para madres solteras. Cuando llegamos a este lugar cada una tenía una cunita de guagua, imagínate. Las tapamos para que los hombres no nos tiraran bromas. Tantos recuerdos…”, reflexiona.

Aunque también se sorprende, pues ve con buenos ojos la llegada de la tecnología a la disciplina que tantas satisfacciones le entrega a su vida. “Que exista el VAR en el atletismo, me sorprendió. Antes tuve un puesto en temas reglamentarios, donde definíamos alguna partida en falso, los errores de los deportistas… Y ahora esto, nunca lo había visto”, revela.

Por último, la señora López cuenta que su hija la traslada a su casa desde el coloso ñuñoíno, no sin antes relatar una anécdota. “El otro día, ella fue a buscar el auto, porque estaba lejos, y me instalé cerca de la salida hacia Pedro de Valdivia. Ahí, como ando vestida del celeste de los Juegos, la gente se me acercaba para preguntarme dónde estaba el polideportivo, la gimnasia, la esgrima y yo feliz ayudaba”, concluye.