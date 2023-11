Los motivos de la renuncia de Christiane Endler a la Selección

El anuncio de Christiane Endler estremece al fútbol chileno. La golera había dejado la cancha luego de participar en la victoria sobre Estados Unidos, que permitió el avance de la Roja a la final de los Juegos Panamericanos, en la que se enfrentará a México. Había valorado la victoria sobre las norteamericanas, pero se reservó unas palabras que se transformaron en un auténtico bombazo. “Me voy contenta, feliz de asegurar una medalla. Conseguir la primera, es algo increíble, ya me puedo retirar tranquila de la Selección. No hay mejor manera de retirarse que esta. Es el momento de pasar a otra página, es un ciclo cumplido”, dijo. La incredulidad se apoderó de quienes le escuchaban. A los 32 años, con una vigencia que la mantiene entre las mejores especialistas en su puesto a nivel mundial, la golera del Olympique de Lyon adoptaba una drástica medida.

Endler sabía que no jugaría la final por el oro del torneo continental, pues estaba obligada a reincorporarse a su club, al haberse cumplido el plazo establecido por la fecha FIFA. De ahí que quiso aprovechar la plataforma que le ofrecía la victoria sobre las estadounidenses para lanzar un anuncio que produjo reacciones a todo nivel. El Presidente Gabriel Boric, y la ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, Antonia Orellana, encabezaron las manifestaciones. La secretaria de estado, de hecho, fustigó a la ANFP.

Valoración y decisiones personales

A Endler le dolieron las críticas que surgieron después del duelo frente a México, en el que tuvo directa responsabilidad en dos tantos. Lo dio a entender su compañera Yanara Aedo, otra de las referentes históricas de Las Rojas. “Es una pena. Siento que cuando estás afuera y vienes a Chile te da un poco de rabia que retira a una jugadora a los 30 o 31 años siendo la cara visible del fútbol femenino chileno, o no solo del fútbol femenino, sino de todo el fútbol chileno a nivel mundial, siempre dejado una linda imagen”, parte apuntando la mediocampista. “A veces, es un poco injusto, triste, que afuera la valoren y la quieran más que en su propio país”, estableció después del triunfo que permitirá que la Selección pelee por lo más alto del podio en Santiago 2023.

Después del revés ante las aztecas, la golera asumió su responsabilidad, aunque deslizó, también, la del enfoque que Luis Mena pretende darle al funcionamiento del equipo nacional. “Cuando uno juega a salir jugando y corre riesgos tiene la posibilidad de equivocarse. Lamentablemente me tocó a equivocarme a mí. (Hay que) Asumir la responsabilidad, aprender de los errores y pensar en el siguiente partido que nos jugamos la clasificación”, estableció. Hasta ahí, en todo caso, no había sospecha alguna de su determinación.

El improvisado homenaje a Endler por sus 100 partidos en la Roja (Foto: DEDVI MISSENE/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT)

Lo que sí se sabían eran algunas aspiraciones personales, como la maternidad, para las que los viajes a defender a la Selección juegan en contra. Y aún está fresco el bochorno en que derivó la distinción por los 100 partidos que había cumplido en el pórtico nacional, que incluso produjo un conflicto entre la ANFP y Harold Mayne-Nicholls, el director ejecutivo de los Juegos Panamericanos.

Entre líneas han trascendido algunas aspiraciones de la guardameta, como optar a una salida especial desde el aeropuerto, como sucede con figuras del seleccionado masculino, como Arturo Vidal y Alexis Sánchez. La otra ya está satisfecha: viajar en primera clase. El beneficio alcanza para todas las jugadoras que provienen de clubes extranjeros.

Incomodidad permanente

Endler dice que la decisión la venía meditando hace tiempo. “Es el momento adecuado”, sostiene, segura de su determinación y de su intención de favorecer la renovación del combinado nacional. “Necesitamos muchos más recursos. Hay muchas cosas por detrás, que no se van, que no funcionan”, sostiene, después, en una critica al manejo de la actividad. De hecho, aborda directamente las dificultades que enfrentaron en los mismos Juegos, cuando tuvieron que desplazarse a Viña del Mar para cumplir cada uno de los compromisos. “Son cosas que no se entienden”, puntualizó antes de establecer que pretende cambiarlas cuando esté “del otro lado”, aunque no precisó la función que aspira a cumplir. Ya en esa reflexión hay algunas pistas respecto de las motivaciones que tuvo para dejar la Roja.

El descontento no es nuevo. Lo venía manifestando hace rato. De hecho, después del Mundial de 2019 se había producido un quiebre con José Letelier, quien entonces dirigía al combinado nacional. “Ha sido complicado, hemos luchado en contra de muchos factores que han afectado a la selección y cuando tú haces una y otra vez lo mismo y no tienes resultados quiere decir que hay algo mal y que algo hay que cambiar (...) Cuando uno dice la verdad hacen mierda (sic) al que dice la verdad y no al responsable”, disparaba, en una señal de incomodidad con la gestión del entrenador.

José Letelier y Christiane Endler.

En 2022, luego de clasificar al repechaje que daría un cupo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, al que la Roja finalmente no asistió, lanzó otro dardo. “Si queremos ir al repechaje y clasificar al Mundial, no podemos jugar así. Tenemos que mejorar todos, hay que replantear todo lo que está pasando. No estoy contenta y soy autocrítica con la Copa América que hice, pero tenemos que serlo todos”, puntualizó. El ciclo de Letelier llegó a su fin después de ese fracaso.

Un nuevo aire

La llegada de Luis Mena a la banca de la Roja supuso un nuevo aire. De hecho, el flamante entrenador se propuso como una de sus primeras metas reencantar a la guardameta. “La idea era ir a visitarle, pero tengo entendido que ella juega esta semana en París. Se juegan el torneo, así que tampoco es como para ir a desconcentrarle. Y la próxima semana ya juegan la última fecha en la liga francesa y también tiene una merecidas vacaciones. Seguramente, apenas pise suelo chileno trataremos de contactarle para poder convencerle de todo lo que se viene en este nuevo proceso. Y, sin lugar a dudas, teniendo a la mejor arquera del mundo en él, vamos a crecer muchísimo en todo sentido”, declaró el estratega, en mayo de este año a El Deportivo, cuando recién había asumido la responsabilidad.

En efecto, la conversación entre ambos se produjo. Fue en junio, vía Zoom. La conversación fue cordial. La golera se mantuvo firme en las aprensiones que había manifestado respecto del desarrollo de la actividad y Mena coincidió en varios de sus planteamientos. “Ya conversamos con Tiane. Y hemos conversado con muchas jugadoras del extranjero. Hay muy buena disposición. Ellas siempre han sido muy profesionales en todo sentido y hemos tenido muy buenas conversaciones, en torno a lo que todos queremos, que es potenciar a esta selección femenina, darle un impulso nuevo a todo lo que viene. Y, de verdad, estoy muy contento, muy satisfecho con todo lo que hemos visualizado con nuestras jugadoras en el extranjero”, explicó el estratega.

Eso sí, el seleccionador fue otro de los sorprendidos por el anuncio que realizó Endler.