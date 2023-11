El dardo de la ministra Antonia Orellana a la ANFP ante el retiro de Christiane Endler de la Selección

Chile vence a la juvenil escuadra de Estados Unidos y clasifica a la definición por la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, pero el foco de atención tarda poco en desviarse de ese logro. Minutos después del compromiso ante las norteamericanas, y antes de emprender el regreso a Europa para reincorporarse al Olympique de Lyon, Christiane Endler lanza un anunció que deja helados a quienes lo escuchan. “Me voy contenta, feliz de asegurar una medalla. Conseguir la primera, es algo increíble, ya me puedo retirar tranquila de la Selección. No hay mejor manera de retirarse que esta. Es el momento de pasar a otra página, es un ciclo cumplido”, sostiene, ante la incredulidad generalizada.

Las reacciones no tardaron en producirse. Y, por tratarse de una figura de la estatura de la guardameta, claramente la mejor futbolista chilena de la historia, se registraron a todo nivel. Incluso en el gobierno, donde la ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, Antonia Orellana, recurrió a su perfil en Twitter para manifestar su impresión y, de paso, realizar un llamado de atención a la ANFP.

El dardo

La autoridad no esconde el asombro, pero antepone la gratitud. “Gracias @TianeEndler, por tanto”, sostiene, en primera instancia. Luego, sin embargo, repara en las declaraciones que ofreció la golera en el momento del anuncio. En ese momento en que lanza el dardo hacia la entidad que funciona en Quilín, a la que ya había tenido en la mira por las condiciones laborales en que se desempeñan las jugadoras en el medio local. “Atención a las palabras generosas en su despedida, porque muchos críticos no saben lo mucho que pasan las jugadoras de la Roja”, puntualiza.

Christiane Endler en el debut de La Roja Femenina en Santiago 2023. (Foto: Agencia UNO)

Luego, le deseó éxito a Antonia Canales, probablemente sin conocer que la portera del Valencia no estará disponible para la final ante México. La conclusión, sin embargo, es más general. “Son momentos difíciles antes de una final en casa y estamos con ustedes”, puntualizó.

Preocupación permanente y desencuentros

La precariedad de las condiciones laborales de las futbolistas ha sido una preocupación constante del gobierno. De hecho, a comienzos de abril del año pasado el Presidente Gabriel Boric promulgó la ley que obliga a los clubes a la contratación de las jugadoras, precisamente con la presencia de Orellana entre las participantes del acto.

El cuerpo legal establece un plazo de tres años para que los clubes contraten a la totalidad de sus jugadoras. En el primer año, debían establecer compromisos con el 50 por ciento. En el segundo, la cifra se eleva al 75 por ciento. Al tercero, los clubes deben suscribir el compromiso con la totalidad de sus planteles.

Orellana también ha tenido otros desencuentros con la ANFP. La autoridad reaccionó con fuerza frente a la filtración de un audio en que Pablo Milad se refería a la inclusión de las deudas por pensiones alimenticias como un elemento para prohibir el ingreso a los estadios. “Ahora, creo que ‘caramelo’ no es la expresión más adecuada, porque lo que hemos podido comprobar es que la pensión de alimentos y su no pago es un problema extendido en el país, que afecta a las mujeres de todas las regiones, todas las comunas, todas las clases sociales y que significa, también, un problema de pobreza, de endeudamiento y de desarrollo de los niños y niñas”, le contestó al máximo dirigente del balompié nacional.