La Roja femenina de Luis Mena luchará por el oro en los Panamericanos

La selección chilena femenina de fútbol llegó a lo más alto en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El equipo nacional venció 2-1 al equipo sub 19 de Estados Unidos en un apretado partido. Ahora, las futbolistas locales definirán la medalla de oro el viernes, a las 20 horas, ante México, que dio cuenta de Argentina. Las transandinas lucharán por el bronce en la misma jornada.

Las dos líneas de cuatro jugadoras dispuestas por el técnico Luis Mena presagiaban una presión de parte de las Rojas. Una actitud que quedó de manifiesto en los primeros 10 minutos del partido. Sin embargo, un remate de Yanara Aedo, desviado por la zaga norteamericana al córner, fue lo más peligroso de las locales en ese período.

Después de esas dudas iniciales, las visitantes lograron tomar el control del encuentro. La mediocampista Claire Hutton se adueñó de la pelota y el equipo de Estados Unidos se sintió mejor en el juego por las bandas. A los 11 minutos, una jugada combinada entre Amalia Villarreal y Emeri Adames terminó en el centro de esta última jugadora, que alcanzó a cruzar María Fernanda Pinilla, ante la reacción de Christian Endler.

Fue el primer aviso. La potencia y rapidez de las estadounidenses encontraban continuamente la resistencia de las chilenas. En la derecha del ataque, Ava McDonald se acercó más a la portería de la capitana y la puso en aprietos en un par de ocasiones. Justo en el cuarto de hora, ensayó un remate que una pierna salvadora le restó velocidad. En la jugada siguiente, intentó un centro llovido que complicó a Endler, quien debió enviar la pelota de apuro al tiro de esquina.

Pero las norteamericanas no aprovecharon su momento. Después de la media hora, la experiencia del equipo nacional comenzó a imponerse ante la juventud de sus rivales. A los 32 minutos fue la primera advertencia, cuando el centro de Karen Araya encontró la cabeza de Camila Sáez en el área chica, aunque su remate llegó manso a las manos de la portera Sonoma Kasica.

Sin embargo, el elenco chileno fue mucho más eficiente en las pelotas detenidas. A los 37 minutos, un peligroso tiro libre al borde del área le dio la primera conquista a las dirigidas de Mena. Un remate preciso de Karen Araya que dio en la cara interna del palo derecho de la guardameta norteamericana para pasearse en la línea. Un gol que abría un nuevo camino para Chile, que comenzaba a instalarse en la lucha por el oro en un deporte colectivo, situación impensada en la previa.

Y el sueño no terminó en el perfecto lanzamiento de falta de Araya. Tras el gol, las futbolistas visitantes perdieron el orden que mostraron en la mitad de la primera parte y el equipo local se agrandó frente a las circunstancias. En el final de los primeros 45 minutos, cuando una falta de Nicola Fraser terminó en un claro penal que la jueza brasileña Andreza Siquiera no dudó en sancionar. Aedo se paró frente a la portera rival y su remate no dejó dudas para el 2-0 que, al menos a esa altura, derrochaba confianza en Viña del Mar.

En búsqueda del oro

En el tiempo complementario, el equipo del extécnico de Colo Colo relajó un poco las ansiedades. Si bien la misma Araya tuvo un remate franco a los dos minutos, lo cierto es que Estados Unidos se decidió a subir las líneas para complicar y lograr, al menos, un descuento.

Martinho y Emeri Adames pusieron en peligro la diferencia de las chilenas a los 48 minutos, cuando, de manera ostensible, a las Rojas se les perdía la pelota en la cancha de Sausalito. Una apreciación que quedó de manifiesto a los 53 minutos, cuando Adames aprovechó un mal adelantamiento de la zaga local y entró sola al área para batir a Endler en el primer palo, quien tuvo una reacción muy lenta considerando que el disparo de la norteamericana iba para su palo.

Entonces Chile entregó peligrosamente la iniciativa a las visitantes que coparon el mediocampo. La gran cantidad de cambios dio más frescura al juego de Estados Unidos que, pese a tener la pelota, no lograba la profundidad necesaria para incomodar a Endler.

Sin embargo, el equipo chileno aguantó el resultado para así meterse en el duelo final por la medalla de oro ante México. Un partido complicado, ya que las aztecas vencieron por 3-1 a Chile en la fase grupal. Una definición donde no se sabe quién será la arquera.